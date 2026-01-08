Raven i Gravehawk dla Ukrainy. Londyn ujawnia szczegóły wsparcia militarnego

Wielka Brytania zwiększa wsparcie dla Ukrainy, przekazując nowe systemy obrony powietrznej w odpowiedzi na rosnącą liczbę rosyjskich ataków dronowych.

Ukraina otrzymała 13 zestawów Raven i dwa prototypowe systemy Gravehawk, które mają wzmocnić obronę przed dronami i innymi zagrożeniami powietrznymi.

Systemy te, wykorzystujące zmodyfikowane pociski, są kluczowe dla oszczędzania droższych rakiet średniego i dalekiego zasięgu.

Jak dokładnie nowe systemy Raven i Gravehawk wpłyną na zdolności obronne Ukrainy i czy będą skuteczną odpowiedzią na rosyjską taktykę?

Brytyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że Ukraina otrzymała już 13 systemów obrony powietrznej Raven oraz dwa prototypowe zestawy Gravehawk. Informacje przekazano w pisemnej odpowiedzi z 6 stycznia 2026 r., udzielonej na pytanie konserwatywnego posła Bena Obese-Jecty’ego. Jak podaje UK Defence Journal, systemy Raven są już używane przez ukraińskie wojsko.

Raven i Gravehawk wzmacniają obronę Ukrainy

Rosja regularnie wykorzystuje drony Shahed-136 oraz Shahed-131 do ataków na infrastrukturę krytyczną i zaplecze logistyczne, a w strefie frontowej powszechnie stosuje rozpoznawcze i uderzeniowe bezzałogowce. Jednocześnie ukraińska obrona przeciwlotnicza musi oszczędzać drogie rakiety systemów średniego i dalekiego zasięgu, takich jak NASAMS, IRIS-T SLM czy Patriot, które są niezbędne do zwalczania pocisków manewrujących i balistycznych.

W tym właśnie miejscu pojawia się Raven, rozwiązanie opracowane specjalnie dla Ukrainy i sfinansowane przez Wielką Brytanię. Minister ds. weteranów Al Carns, cytowany przez brytyjski serwis, poinformował, że przekazane zestawy Raven „zapewniają ukraińskim jednostkom zdolność do szybkiej obrony przed rosyjskimi zagrożeniami powietrznymi”. Jest to system krótkiego zasięgu bazujący na zmodyfikowanych wyrzutniach naziemnych, montowanych zazwyczaj na podwoziach ciężarówek 4×4 lub 6×6, dzięki czemu możliwe jest szybkie przemieszczanie i zmiana pozycji ogniowych.

Kluczowym elementem uzbrojenia są pociski AIM-132 ASRAAM, pierwotnie przeznaczone do walki powietrznej. Rakieta ta posiada naprowadzanie na podczerwień, zasięg w wariancie lotniczym przekraczający 25 kilometrów oraz bardzo dużą manewrowość, dlatego dobrze sprawdza się przeciwko nisko lecącym celom. W wersji naziemnej zasięg jest mniejszy, ale nadal wystarczający do ochrony wojsk w rejonie linii frontu przed dronami, śmigłowcami szturmowymi czy samolotami wykonującymi loty na małej wysokości.

Discover RAVEN Air Defence, the UK’s rapid-response system helping defend Ukraine's skies! Colonel Todd reveals how ASRAAM missiles are repurposed to defend cities from cruise missiles and drones. 🇬🇧🤝🇺🇦 Full video out on our YouTube channel: https://t.co/kwtyPmGTva pic.twitter.com/HBgg7UhOeK— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 10, 2025

Brytyjski resort obrony potwierdził również postępy w programie Gravehawk. „Do tej pory dostarczono Ukrainie dwa prototypowe systemy GRAVEHAWK” - przekazał Carns, dodając, że spośród 15 kolejnych zestawów objętych kontraktem pierwsza partia trafi do Ukrainy wkrótce. System ten jest finansowany wspólnie przez Wielką Brytanię i Danię, a jego główne zadanie stanowi ochrona zaplecza logistycznego i infrastruktury krytycznej. System ten wykorzystuje posiadane już przez Ukrainę pociski R-73, znane w kodzie NATO jako AA-11 Archer.

Są to rakiety naprowadzane termicznie, o zasięgu do około 30 kilometrów w wersji lotniczej, zdolne do zwalczania bardzo zwrotnych celów. W konfiguracji naziemnej Gravehawk pełni rolę relatywnie taniej tarczy przeciwko dronom i celom powietrznym krótkiego zasięgu. Zastosowanie istniejących zapasów rakiet oznacza mniejsze obciążenie logistyczne i szybsze wdrożenie systemu do użycia bojowego.

Dla Ukraińców Raven i Gravehawk nie są przełomem technologicznym w klasycznym sensie, ale oba systemy wypełniają lukę pomiędzy bardzo krótkim zasięgiem, reprezentowanym przez zestawy przeciwlotnicze typu Piorun czy Stinger, a kosztownymi systemami średniego zasięgu, których Ukraina nie może używać do zwalczania każdego drona.