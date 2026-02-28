Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły skoordynowane ataki na Iran, mające na celu zniszczenie irańskiego potencjału militarnego, w tym floty i przemysłu rakietowego. Ataki są bardziej rozległe niż wcześniejsza operacja z czerwca ubiegłego roku.

Amerykańskie siły zbrojne, w tym dwa lotniskowce i ponad 50 myśliwców, koncentrują się na celach wojskowych w Iranie, takich jak wyrzutnie rakiet balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Prezydent Trump ostrzegł członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, by złożyli broń, aby uniknąć "pewnej śmierci".

Administracja Trumpa jest świadoma ryzyka ofiar po stronie amerykańskiej i podjęła kroki w celu zminimalizowania zagrożenia dla personelu, przemieszczając część wojsk w regionie. Amerykańscy urzędnicy spodziewają się, że ataki na Iran mogą potrwać kilka dni lub tygodni.

Według eksperta operacja Izraela i USA może potrwać od upadku reżimu w Iranie, jednak nie jest jasne, czy władza upadnie w dwa dni, czy za dwa lata.

Według doniesień The New York Times amerykańskie ataki koncentrują się obecnie na celach wojskowych w Iranie. Według przedstawiciela władz USA, oprócz instalacji nuklearnych, Iran prawdopodobnie posiada ponad 2000 pocisków, głównie rakiet balistycznych krótkiego i średniego zasięgu, które stanowią zagrożenie dla Izraela i sił amerykańskich w całym regionie. Pociski te są rozproszone w wyrzutniach w całym Iranie i były jednymi z pierwszych celów, jak poinformowali przedstawiciele armii USA.

Prezydent Donald Trump w ośmiominutowym nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych wczesnym ranem w sobotę, zapowiedział zniszczenie irańskiego potencjału militarnego. „Zniszczymy ich rakiety i zrównamy ich przemysł rakietowy z ziemią” – obiecał Trump. Prezydent zasugerował, że celem jest zniszczenie znacznej części potencjału militarnego Iranu. „Zniszczymy ich flotę” – powiedział Trump w nagraniu wideo.

„Zapewnimy, że terroryści z regionu nie będą mogli już destabilizować regionu ani świata, atakować naszych sił i używać improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) ani bomb przydrożnych, które są czasami wykorzystywane do tak poważnych ran i śmierci tysięcy ludzi, w tym wielu Amerykanów. I dopilnujemy, aby Iran nie uzyskał broni jądrowej. To bardzo proste przesłanie”.

Skala operacji i potencjalne ryzyka

Według NYT zakres i skala skoordynowanych ataków Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, które rozpoczęły się wczesnym rankiem w sobotę, wydają się być znacznie bardziej rozległe niż operacja wojskowa zarządzona przez prezydenta Trumpa przeciwko Iranowi w czerwcu ubiegłego roku. Trump stwierdził, że nowa kampania będzie „ogromna”. W pierwszej fali, Stany Zjednoczone przeprowadziły dziesiątki ataków samolotami szturmowymi z baz na Bliskim Wschodzie oraz z jednego lub kilku lotniskowców, poinformował przedstawiciel władz USA. Samoloty bojowe stanowią część największej rozbudowy sił zbrojnych USA od czasu wojny w Iraku w 2003 roku, a rozmieszczenie obejmuje dwa lotniskowce, szereg niszczycieli morskich i ponad 50 myśliwców.

Według informacji The Guardian wspólny atak na Iran, przeprowadzony przez Izrael i Stany Zjednoczone, był planowany od miesięcy. Gaeta zwraca uwagę, że do ataku doszło w trakcie negocjacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, co stawia pytanie o to, czy Waszyngton kiedykolwiek poważnie myślał o zawarciu porozumienia z Teheranem. Zatem ten atak, w trakcie drugiego procesu negocjacyjnego, musi zniweczyć szanse reżimu irańskiego na poważne potraktowanie oferty rozmów ze strony USA. Jak ujął to jeden z irańskich kanałów Telegram: „Stany Zjednoczone po raz kolejny zaatakowały, gdy Iran prowadził rozmowy dyplomatyczne. Po raz kolejny dyplomacja nie działa w przypadku państwa terrorystycznego, jakim są Stany Zjednoczone”.

Skala amerykańskich ataków niesie ze sobą ogromne ryzyko, co przyznał sam Trump, mówiąc, że kampania może pociągnąć za sobą ofiary w ludziach po stronie amerykańskiej. Generał Dan Caine, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, ostrzegał Trumpa podczas niedawnych prywatnych spotkań, że amerykańscy żołnierze mogą zginąć lub zostać ranni. „Mój rząd podjął wszelkie możliwe kroki, aby zminimalizować ryzyko dla personelu amerykańskiego w regionie” – powiedział Trump. „Mimo to, i nie mówię tego lekko, irański reżim dąży do zabijania” – powiedział. „Życie odważnych amerykańskich bohaterów może zostać utracone, a my możemy ponieść ofiary”. Dodał: „To często się zdarza na wojnie”.

Potencjał militarny Iranu

Szacuje się, że irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, podlegająca bezpośrednio Najwyższemu Przywódcy Iranu, liczy blisko 200 000 członków. Iran dysponuje flotą setek szybkich łodzi, specjalizujących się w atakach rojowych w Zatoce Perskiej. Posiada ogromny arsenał, liczący od 3000 do 6000 min morskich, które mogą umożliwić tymczasowe zamknięcie Cieśniny Ormuz. Te dane pokazują, że Iran posiada znaczący potencjał do prowadzenia asymetrycznych działań wojennych, co może skomplikować amerykańską operację.

Trump w swoim wystąpieniu zasugerował, że chce przytłoczyć irańską armię do tego stopnia, że ponad 600 000 żołnierzy – a nawet policja – zrezygnuje z walki. „Członkom Straży Rewolucji Islamskiej, sił zbrojnych i całej policji mówię dziś wieczorem, że musicie złożyć broń i zapewnić sobie pełną nietykalność, albo, alternatywnie, ponieść pewną śmierć” – powiedział Trump. Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że spodziewają się, że ataki na Iran potrwają kilka dni, jeśli nie tygodni.

Przemieszczenie wojsk i obawy o skalę konfliktu

Wydawało się, że Trump przyjął ostrzeżenie generała Caine'a do wiadomości i podjął już kroki, aby uchronić się przed lawiną krytyki, która z pewnością nastąpi, jeśli Amerykanie poniosą znaczne straty. Pentagon przemieścił część wojsk w regionie w inne miejsca przed sobotnimi atakami. Dwóch amerykańskich wojskowych stwierdziło w piątek (27 lutego), że nie jest jasne, czy Trump i wysocy rangą urzędnicy, którzy naciskali na przeprowadzenie szeroko zakrojonej operacji militarnej, rozumieją skalę niechęci wielu członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej do Stanów Zjednoczonych, a także złożoność sił, jakie może uwolnić ta kampania wojskowa.

„To często się zdarza na wojnie” – podsumował Trump, co może sugerować, że administracja amerykańska jest przygotowana na ewentualne straty i długotrwały konflikt. W opinii doktora Szewko, który rozmawiał z radiem Eska, operacja Izraela i USA może potrwać od upadku reżimu w Iranie. Według niego, jest jest jasne czy władza upadnie w dwa dni czy za dwa lata.