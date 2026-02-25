Pożegnanie z "Warthogiem". Siły Powietrzne USA kończą serwis A-10 w historycznym kompleksie

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2026-02-25 16:31

Po kilkudziesięciu latach kończy się historyczna misja serwisowa samolotów A-10 Thunderbolt II w Kompleksie Logistyki Lotniczej Ogden. Pod koniec lutego ostatni egzemplarz kultowego "Warthoga" opuścił linię konserwacyjną w bazie sił powietrznych Hill, co symbolizuje nie tylko koniec pewnej ery dla personelu, ale również szerszą transformację w Siłach Powietrznych USA.

  • Po kilkudziesięciu latach zakończyła się misja serwisowania samolotów A-10 Thunderbolt II w Kompleksie Logistyki Lotniczej Ogden w Bazie Sił Powietrznych Hill. Ostatni samolot opuścił linię konserwacyjną pod koniec lutego.
  • Rozwiązana zostanie 571. Eskadra Konserwacji Samolotów (571st AMXS), której personel zostanie przekierowany do obsługi innych samolotów, takich jak F-35A, F-16 i C-130.
  • Decyzja o zakończeniu serwisu A-10 jest częścią strategii modernizacji Sił Powietrznych USA, które planują wycofać wszystkie A-10 do 2026 roku, inwestując w samoloty piątej generacji, takie jak F-35A.

Kompleks Logistyki Lotniczej Ogden (Ogden ALC) w Bazie Sił Powietrznych Hill w stanie Utah od 1998 roku stanowił serce operacji konserwacyjnych dla floty A-10. To właśnie tutaj przeprowadzano kluczowe naprawy strukturalne, wymiany skrzydeł i generalne remonty, które pozwalały A-10 pozostawać w aktywnej służbie znacznie dłużej, niż pierwotnie zakładano. Uroczystość "Hawg Out", która odbyła się 12 lutego, oficjalnie zakończyła ten rozdział w historii bazy.

Wraz z odlotem ostatniego serwisowanego A-10 o numerze seryjnym 78-0655, rozwiązana zostanie 571. Eskadra Konserwacji Samolotów (571st AMXS). Jednostka ta, w szczytowym okresie zatrudniająca setki mechaników, inżynierów i logistyków, przez lata była synonimem najwyższej klasy specjalistów od "Warthogów".

"Ta misja była powodem do dumy dla całego kompleksu" – powiedział generał brygady Hall Sebren, dowódca Ogden ALC.

"Samolot A‑10 trafił do Hilla dzięki umiejętnościom i zaangażowaniu naszych pracowników, a pozostał tutaj, ponieważ ich kompetencje z czasem tylko rosły".

Ceremonia "Hawg Out" była hołdem dla ludzi, którzy przez ponad cztery dekady stali za sukcesem A-10. Jak zaznaczył generał Sebren, to właśnie zespół mechaników, inżynierów i całego personelu pomocniczego uczynił ten samolot legendą. Ich determinacja i pomysłowość sprawiły, że starzejąca się maszyna pozostawała skuteczna na polu walki znacznie dłużej, niż ktokolwiek mógł przewidzieć.

Polecany artykuł:

Latające czołgi odejdą szybciej na emeryturę? A-10 Warthog na celowniku Sił Pow…

Modernizacja floty i przyszłość Sił Powietrznych

Decyzja o zakończeniu serwisu A-10 w Ogden jest częścią szerszej strategii modernizacji Sił Powietrznych USA (USAF). Pentagon planuje całkowite wycofanie wszystkich maszyn A-10 do 2026 roku, aby przekierować środki na rozwój platform nowej generacji. Wycofywanie "Warthogów" ma na celu przygotowanie sił zbrojnych do potencjalnych konfliktów z zaawansowanymi technologicznie przeciwnikami, gdzie kluczowe znaczenie mają takie cechy jak: technologia stealth (obniżona wykrywalność), zaawansowane sensory i systemy sieciowe oraz większa przeżywalność w nowoczesnym polu walki.

Inwestycje USAF koncentrują się teraz na samolotach piątej generacji, takich jak F-35A Lightning II, którego obsługa jest już jednym z głównych zadań bazy Hill, oraz na przyszłościowych systemach dominacji powietrznej. Chociaż F-35 ma przejąć część zadań A-10, debata na temat pełnego zastąpienia wyspecjalizowanego "Warthoga" przez platformę wielozadaniową wciąż trwa.

Co dalej z personelem? Transfer wiedzy i doświadczenia

Zamknięcie linii A-10 nie oznacza utraty cennego personelu. Wręcz przeciwnie, Siły Powietrzne planują przekierowanie talentów i ogromnego doświadczenia mechaników z 571. Eskadry do innych, kluczowych misji. Wielu z nich zasili linie obsługi samolotów F-35A, F-16 Fighting Falcon oraz C-130 Hercules, które również są serwisowane w Ogden ALC.

"Nie tracimy talentów, my je przekierowujemy" – podkreślił płk Ryan Nash, dowódca 309. Grupy Konserwacji Samolotów. "Ci sami ludzie, którzy utrzymywali A-10 w powietrzu, teraz wniosą swoją wiedzę i doświadczenie do następnej generacji samolotów". Transformacja ta była planowana od kilku lat, dając pracownikom czas na przekwalifikowanie się, zmianę stanowiska w obrębie kompleksu lub zaplanowanie emerytury.

Polecany artykuł:

Ich historia powoli dobiega końca. USA wycofają do 2025 A-10 Thunderbolt II z k…

A-10 Thunderbolt II - latający czołg na rosyjskie czołgi

A-10 Thunderbolt II nazywany także Wartog (Guziec) jest wyłącznie używany przez Siły Powietrzne USA, a został opracowany w czasach zimnej wojny z myślą o zwalczaniu czołgów państw z Układu Warszawskiego. Samolot ten został opracowany w ramach planu stworzenia niedrogiego szturmowego samolotu, który zainicjowano w 1967 roku. Prototyp YA-10A został oblatany w maju 1972 roku, a w styczniu następnego roku oficjalnie ten samolot uznano za przydatny. Dostawy rozpoczęły się w 1979 roku dla USAF. Samolot ten znalazł się także w zagranicznych bazach wojskowych USA np. w Republice Korei czy Wielkiej Brytanii. Samolot ten bojowy debiut zaliczył w wojnie irackiej w 1991 roku. Zaprojektowany z myślą o przeżywalności na polu walki. Posiada opancerzenie tytanowe („wanna tytanowa”) chroniące pilota przed pociskami do 23 mm. Redundantne systemy (np. podwójne układy hydrauliczne) pozwalają na kontynuację lotu po uszkodzeniach.

W ostatniej wersji A-10C samolot ten został wyposażony w nowszą kabinę z dwoma wielofunkcyjnymi kolorowymi wyświetlaczami i przekonstruowanym układem sterowania. Otrzymały także nowe skrzydła. Samolot został wyposażony w zaawansowane systemy celownicze (np. LITENING AT), łączność Link 16 i ulepszone systemy walki elektronicznej (ECM), a także systemy ostrzegania przed pociskami (ALQ-131/184 ECM pods) i flary do przeciwdziałania pociskom IR.

Masa samolotu wynosi 22 950 kg. Długość to 16,16 m, rozpiętość skrzydeł wynosi 17,42 m, a wysokość 4,42 m. Napęd samolotu to dwa odrzutowe silniki dwuprzepływowe General Electric TF34-GE-100 o ciągu 40,5 kN każdy. Zasięg to 1300 km. Pułap to 13 600 km. Samolot jest przeznaczony tylko dla jednego pilota. Uzbrojenie samolotu stanowi 7-lufowe działo GUA-8/A kal. 30 mm i bomby/pociski rakietowe o masie do 7200 kg na jedenastu węzłach uzbrojenia (8 pod skrzydłami i 3 pod kadłubem) takie jak pociski AGM-65 Maverick (do niszczenia celów opancerzonych); bomby kierowane (np. GBU-10 Paveway II, GBU-39 SDB); rakiety niekierowane (np. Hydra 70). Zasięg to ok. 4150 km (z dodatkowymi zbiornikami), promień bojowy ok. 460 km z pełnym ładunkiem.

Liczba wyprodukowanych egzemplarzy wynosi 716 sztuk, natomiast stan na 2025 r. wynosi ok. 218 pozostających w służbie, reszta wycofana lub w rezerwie, głównie w bazach takich jak Davis-Monthan (Arizona), Moody (Georgia) i Fort Wayne (Indiana). Zastępują je F-35, F-16 i F-15EX, lepiej przystosowane do współczesnych konfliktów.

Samolot był używany w wojnie w Zatoce Perskiej (1991, zniszczył ok. 900 czołgów irackich), Afganistanie (2001–2021), Iraku (2003–2011), Syrii (przeciwko ISIS, 2014–2018). W 2025 r. ograniczone było jego użycie w operacjach międzynarodowych.

Płk Karol Budniak | Portal Obronny

Polecany artykuł:

Nowe zdolności szturmowego A-10. Samolot zbudowany wokół działka otrzymał precy…
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

US Air Force
SAMOLOT BOJOWY