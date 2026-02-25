Katastrofa F-16 w Turcji. Myśliwiec rozbił się przy autostradzie, pilot zginął

Katastrofa tureckiego F-16

W nocy z wtorku na środę myśliwiec F-16C Tureckich Sił Powietrznych, przydzielony do 9. Głównego Dowództwa Bazy Lotnictwa Odrzutowego w Balıkesir, rozbił się podczas lotu szkoleniowego w zachodniej części kraju. Według komunikatu resortu obrony, łączność radiowa i radarowa z samolotem została utracona krótko po północy, niedługo po starcie z 9. Głównej Bazy Lotniczej w prowincji Balıkesir. Natychmiast uruchomiono akcję poszukiwawczo-ratowniczą, a wrak F-16 szybko zlokalizowano.

Maszyna spadła w rejonie odcinka autostrady Stambuł-Izmir, a szczątki samolotu były rozrzucone na dużym obszarze, podał turecki dziennik „Hürriyet”. Na miejsce skierowano siły bezpieczeństwa, strażaków oraz zespoły ratownictwa medycznego. Pilot zginął na miejscu. Przyczyna katastrofy pozostaje nieznana. Tureckie ministerstwo obrony zapowiedziało, że szczegółowe okoliczności wypadku zbada specjalna komisja do spraw badania wypadków lotniczych.

A Turkish F-16 from 9th Main Jet Base Command in Balıkesir crashed during a mission at approximately 12:50 a.m. local time. One pilot lost his life in the incident. pic.twitter.com/2rGHC9qiR4— Exilenova+ (@Exilenova_plus) February 25, 2026

F-16 w tureckich siłach powietrznych

Turcja jest największym zagranicznym użytkownikiem myśliwców F-16 Fighting Falcon. W służbie pozostaje około 240–250 maszyn w wersjach F-16C i F-16D. Trzon floty stanowią samoloty w wariantach Block 30, Block 40 oraz Block 50, dostarczane od końca lat 80. Większość została zmontowana w Turcji przez Turkish Aerospace Industries w ramach szerokiego programu licencyjnego.

Pierwsze F-16 Ankara zamówiła w 1984 roku w ramach programu Peace Onyx I. Dostawy rozpoczęły się w 1987 roku. W kolejnych latach realizowano następne transze: Peace Onyx II, III i IV, obejmujące łącznie ponad 270 maszyn. Część z nich zastąpiła wycofywane F-4 i F-104, a część uzupełniła rosnące potrzeby operacyjne sił powietrznych.

Obecnie Turcja prowadzi dwa równoległe kierunki modernizacji. Część najstarszych F-16 Block 30 przechodzi krajowy program Özgür, który obejmuje m.in. nową awionikę i systemy misji opracowane przez turecki przemysł. Równolegle Ankara zabiega o 40 nowych F-16 Block 70/72 oraz pakietów modernizacyjnych do istniejących maszyn w standardzie F-16V od Stanów Zjednoczonych. Wartość zatwierdzonego w 2024 roku pakietu amerykańskiego oszacowano na około 23 mld dolarów, obejmującego samoloty, modernizacje oraz szeroki pakiet uzbrojenia i wsparcia logistycznego. Program ten napotyka jednak opóźnienia.

Tureckie F-16 pozostają podstawą zdolności bojowych lotnictwa kraju. W ostatnich dekadach były intensywnie wykorzystywane w operacjach nad Syrią i Irakiem, a także pełnią rolę nośnika amerykańskich bomb jądrowych B61 w ramach natowskiego systemu nuclear sharing. Ankara ma w czasie wojny dostęp do amerykańskich bomb jądrowych B61-12 składowanych na terytorium kraju, a piloci oraz personel naziemny są szkoleni w zakresie ich użycia.

Seria wypadków amerykańskich myśliwców?

Military Watch Magazine zwraca uwagę, że do katastrofy tureckiego myśliwca doszło w czasie, gdy samoloty F-16 notują serię incydentów na całym świecie. 31 stycznia 2026 roku Siły Powietrzne USA potwierdziły, że F-16 należący do 8. Skrzydła Myśliwskiego spadł do morza w pobliżu Gunsan w Korei Południowej. Był to trzeci wypadek amerykańskiego F-16 w Korei w ciągu niespełna dziewięciu miesięcy.

6 stycznia br. rozbił się również tajwański F-16V podczas rutynowej misji szkoleniowej. W sierpniu 2025 roku katastrofie uległ polski F-16 podczas prób przed pokazem lotniczym Air Show Radom 2025. W zdarzeniu tym zginął mjr Maciej "Slab" Krakowian z Tiger Demo Team Poland. Był on pilotem wojskowym z ogromnym doświadczeniem z ponad 1000 godzin nalotu na myśliwcach F-16.