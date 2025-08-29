Major pilot Maciej „Slab” Krakowian - doświadczony pilot i lider Tiger Demo Team

Major pilot Maciej „Slab” Krakowian był doświadczonym pilotem myśliwca F-16C Block 52+ w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach z ponad 1000 godzin nalotu na tej maszynie i liderem F-16 Tiger Demo Team Poland. Z jednostką związany był od wielu lat, a jego droga do roli solisty pokazowego rozpoczęła się od funkcji narratora i obserwatora bezpieczeństwa zespołu, którą pełnił od 2016 roku. Po odbyciu wymagającego cyklu przygotowań i treningów został wyznaczony na pilota prezentującego F-16 w pokazach międzynarodowych, a następnie objął kierownictwo całej grupy.

W lipcu 2025 roku mjr Krakowian został wyróżniony podczas Royal International Air Tattoo w Fairford w Wielkiej Brytanii. Otrzymał nagrodę „As the Crow Flies Trophy”, przyznawaną przez społeczność FRIAT (Friends of RIAT) dla najlepszego pokazu w ocenie obserwatorów. Organizatorzy RIAT uzasadnili wybór dynamiczną i technicznie precyzyjną prezentacją polskiego F-16C Tiger Demo Team.

Mjr Krakowian był bohaterem drugiego odcinka serii „Pajączkowska do wojska”. Karolina Pajączkowska odwiedziła wówczas 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem, gdzie miała okazję zobaczyć, jak szkolą się i przygotowują do lotu piloci myśliwców F-16. W trakcie rozmowy wyjaśniał m.in., jak piloci przygotowują się do lotów, ale odpowiedział też na pytanie, co jest najważniejsze w byciu pilotem.

Latać można nauczyć każdego. Oczywiście mówimy bardziej o lotnictwie cywilnym. Jeżeli chodzi o lotnictwo bojowe, do tego wszystkiego, czyli do zdolności manualnych, całej teorii, którą można czasami wykuć na pamięć, dochodzi najważniejsze – pasja. Pasja, determinacja i marzenia, które jesteśmy w 100% zdeterminowani, żeby zrealizować - powiedział major Maciej „Slab” Krakowian. W samolocie F-16 nie ma znaczenia, czy jest to samolot szkolny, czy bojowy. Po małych przekształceniach, podwieszeniu odpowiedniego uzbrojenia, samolot jest zdolny w 100% do działań bojowych. Czemu jest tak dobry, tak sprawdzony? Jest to konstrukcja, która w zeszłym roku miała już swoje 50-lecie, ale jest to konstrukcja na bieżąco modernizowana. To, że ta skorupa wygląda tak samo od 50 lat, nie znaczy, że serce się nie zmieniło. Zmieniły się i silniki i cała awionika, więc samolot, o którym powiedzmy, rozmawialiśmy 30 lat temu, a aktualny samolot, to są dwie zupełnie inne maszyny na dobrą sprawę - podkreślił.

W rozmowie z Radiem Eska Grzegorz Brychczyński, ekspert lotniczy ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP przekazał, że mjr Krakowian był jednym z najbardziej doświadczonych pilotów. „To był pilot, który miał ponad 1000 godzin wylatanych na tym typie samolotu, a więc bardzo doświadczony pilot. Zresztą nie tak dawno był w Anglii, gdzie pokazywał tak zwany lot parterowy i między chmurami, kręcąc różnego rodzaju akrobacje, które spotkały się z bardzo wysokim uznaniem, bo tam się pół świata lotniczego europejskiego się spotkało na takiej imprezie, gdzie został nawet odznaczony za wykonanie akrobacji na tak wysokim poziomie. Ta jego technika pilotażu została oceniona tak wysoka, że został uhonorowany specjalnym odznaczeniem za wykonywanie tych lotów. Także wielka wielka strata dla naszego lotnictwa” - mówił.

Katastrofa F-16 przed AirSHOW Radom - Dowództwo Operacyjne RSZ w żałobie

Informację o śmierci Macieja „Slaba” Krakowiana potwierdziło na X również Dowództwo Operacyjne RSZ. „To niepowetowana strata dla całej rodziny lotniczej. Choć brakuje słów, by oddać ciężar tego ciosu, chcemy wyrazić naszą najgłębszą solidarność w żałobie. Żegnaj, Mistrzu. Twoje loty pozostaną w naszej pamięci jako symbol doskonałości, pasji i poświęcenia – tej samej, która od dziesięcioleci wyznacza standard polskiego lotnictwa” - napisano.

„Historia polskich skrzydeł to ciągłość pokoleń: od zwycięstwa Żwirki i Wigury w 1932 roku, przez obrońców nieba w 1939 i lotników Bitwy o Anglię, po pilotów, którzy w czasach pokoju budowali nowoczesne Siły Powietrzne. Major Krakowian był spadkobiercą tej tradycji – łączył rzemiosło najwyższej próby z etosem służby” - podkreśliło DORSZ.

Tiger Demo Team - wizytówka polskich sił powietrznych

Tiger Demo Team Poland jest oficjalną grupą pokazową Sił Powietrznych RP, bazującą w 31. BLT. Zespół bierze udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach lotniczych, prezentując możliwości F-16C Block 52+ oraz wyszkolenie polskich pilotów. Jego działalność ma charakter zarówno promocyjny, związany z obecnością Polski na najważniejszych pokazach w Europie, jak i szkoleniowy. Uczestnictwo w programie wymaga od pilotów i obsługi naziemnej wysokiej dyscypliny proceduralnej oraz przygotowania zgodnego z rygorami obowiązującymi w lotnictwie wojskowym.

Zespół występuje na najważniejszych pokazach lotniczych w Polsce i za granicą. W ostatnich latach obecny był m.in. podczas Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii, Cosford Air Show. Był także częstym gościem na polskim Air Show Radom, który stanowi największą imprezę tego typu w kraju. Organizatorzy europejskich pokazów lotniczych regularnie zapowiadają udział polskiego F-16 Tiger Demo jako jednego z kluczowych punktów programu.