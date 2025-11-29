Polska ma własnego satelitę wojskowego. ICEYE wyniósł go na orbitę w rekordowym czasie

Satelita został wyniesiony na niską orbitę okołoziemską na pokładzie rakiety Falcon 9 w ramach misji SpaceX Transporter-15, która wystartowała z bazy Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych (USSF) Vandenberg w Kalifornii. Satelita nawiązał łączność, a rutynowe procedury rozruchowo-kalibracyjne są w toku.

Ekspresowe tempo realizacji. Od umowy do lotu minęło tylko 6 miesięcy

Od zawarcia umowy do wyniesienia satelity minęło 6 miesięcy. W maju 2025 r. firma ICEYE podpisała umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej na dostawę Siłom Zbrojnym RP trzech satelitów radarowych, z opcją zakupu kolejnych trzech w ciągu 12 miesięcy. Konsorcjum odpowiedzialne za dostawę systemu MikroSAR obejmuje również wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1, które odpowiadają za mobilny segment naziemny oraz mobilną antenę satelitarną.

Polska dołącza do grona państw posiadających własne zdolności obserwacji Ziemi z kosmosu. To wielki zaszczyt, że suwerenne, operacyjne zdolności satelitarne Sił Zbrojnych RP rozpoczynają się od wyniesienia na orbitę satelity ICEYE. Choć nasz kontrakt podpisano jako ostatni spośród wojskowych programów satelitarnych, to nasz satelita znalazł się na orbicie jako pierwszy, w zaledwie kilka miesięcy. Dziękujemy za zaufanie i doskonałą współpracę - pracujemy nad dalszą, sprawną realizacją umowy - powiedział Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE.

Polska dołącza do elity. Suwerenne zdolności satelitarne Wojska Polskiego

Pozyskanie i wdrożenie satelitów radarowych ICEYE wzmacnia zdolności rozpoznawcze Sił Zbrojnych RP. Satelity SAR zapewniają pełniejszy obraz sytuacji operacyjnej oraz umożliwiają obserwację Ziemi i precyzyjne wykrywanie obiektów w każdych warunkach pogodowych, niezależnie od pory doby - co odróżnia je od instrumentów optycznych i stanowi ich istotne uzupełnienie.

MikroSAR jest jednym z czterech programów satelitarnych realizowanych przez polskie wojsko, obok pozyskania satelitów optoelektronicznych w ramach programów GLOB i MikroGLOB oraz projektu badawczego PIAST koordynowanego przez Wojskową Akademię Techniczną. W 2024 roku MON powołało również Agencję Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych (ARGUS), która ma zarządzać wojskowymi zdolnościami satelitarnymi - koordynować pracę satelitów, dbać o ich bezpieczeństwo i dostarczać dane do ośrodków decyzyjnych.

Tworzymy historię - budujemy suwerenne zdolności satelitarne Wojska Polskiego. Na orbitę trafił pierwszy wojskowy satelita radarowy w ramach programu MikroSAR. Świadomość sytuacyjna na polu walki jest dziś kluczowa - dzięki temu satelicie mamy możliwość obserwacji Ziemi w każdych warunkach pogodowych, w dzień i w nocy. To nie tylko przewaga na polu walki, ale też realne wsparcie w sytuacjach kryzysowych, choćby podczas powodzi. To polska racja stanu - dołączamy do elitarnego grona państw posiadających własne oczy w kosmosie – powiedział Wicepremier, Minister Obrony Nardowej, Władysław Kosiniak-Kamysz.

To wyjątkowy moment w historii naszego kraju. Po raz pierwszy Polska uzyskuje w pełni suwerenne zdolności wojskowej obserwacji satelitarnej. Te systemy to nie tylko technologia - to realne narzędzie operacyjne pozostające pod wyłączną kontrolą Wojska Polskiego. Dzięki nim możemy monitorować obszary kluczowe dla bezpieczeństwa państwa w skali globalnej i wykrywać zagrożenia na bardzo wczesnym etapie. To fundament odporności państwa i przewagi informacyjnej naszych sił zbrojnych - podkreślił strategiczne znaczenie wczorajszego startu płk Leszek Paszkowski, Szef Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych (ARGUS).

ICEYE specjalizuje się w budowie dedykowanych konstelacji satelitarnych oraz dostarczaniu danych i produktów analitycznych, mających zastosowanie m.in. w obronności, zarządzaniu kryzysowym, rolnictwie czy badaniu zmian klimatycznych. Firma posiada i obsługuje największą na świecie komercyjną konstelację satelitów SAR, zapewniając dostęp do danych radarowych o najwyższej rozdzielczości oraz częstotliwości rewizyt.

Pięć nowych satelitów na orbicie. MikroSAR i misje międzynarodowe

W ramach misji Transporter-15 na orbitę trafiło pięć nowych satelitów ICEYE: pierwszy dla polskiego wojska oraz cztery, które wesprą komercyjną konstelację firmy i inne misje narodowe, w tym Greckiego programu Axis 1.2 oraz konstelację Azalea firmy BAE Systems.

Uwzględniając ten start, spółka od 2018 r. umieściła na orbicie 62 satelity na potrzeby własne oraz klientów; w samym 2025 r. - 22. Na orbicie pojawił się również drugi satelita czwartej generacji (ICEYE Gen4) - we wrześniu, firma ogłosiła rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego urządzenia tego typu. Najnowsza generacja satelitów dostarcza obrazy SAR o najwyższej na świecie jakości i rozdzielczości sięgającej 16 cm na piksel. Jednocześnie pas obrazowania został poszerzony do 400 km, co pozwala na zebranie większej liczby danych podczas jednego przelotu i tym samym przyspiesza monitorowanie obszarów o priorytetowym znaczeniu.

Na podstawie materiału prasowego.