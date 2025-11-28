Pierwszy satelita rozpoznawczy dla armii w drodze na orbitę. Rafał Modrzewski: „Cieszę się, że ICEYE może być częścią tak historycznego momentu”

Historyczny dzień dla Wojska Polskiego

W piątek, 28 listopada o godzinie 19:18 w bazie sił kosmicznych USA Vandenberg Space Force Base, w Kalifornii rozpoczął się start rakiety Falcon 9 należącej do firmy Elona Muska - SpaceX w ramach misji Transporter-15. Wśród 140 wynoszonych przez rakietę ładunków znajduje się satelita SAR zbudowany przez ICEYE dla Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu MikroSAR, który jest pierwszym krokiem w stronę tworzenia polskiej konstelacji satelitów obserwacyjnych. Rakieta wynosi go na orbitę okołoziemską, gdzie od teraz będzie gromadził dane wywiadowcze na potrzeby polskiej armii. Należy podkreślić, że jest to pierwszy w historii naszego kraju satelita wojskowy, który trafił na orbitę. Otwiera on nowy etap w rozwoju polskich zdolności rozpoznawczych opartych o własne systemy satelitarne.

„Cieszę się, że ICEYE może być częścią tak historycznego momentu. W ciągu kilku miesięcy od podpisania kontraktu, dostarczyliśmy Siłom Zbrojnym RP pierwszego satelitę - własne, suwerenne źródło danych wywiadowczych, które będzie wspierało polskich żołnierzy i służyło bezpieczeństwu Polski. Naszym priorytetem jest dalsza sprawna realizacja kontraktu” - przekazał Portalowi Obronnemu Rafał Modrzewski, współzałożyciel i CEO firmy ICEYE. „Co istotne, zapotrzebowanie na rozpoznanie satelitarne nieustannie rośnie. Coraz więcej państw europejskich wybiera satelity ICEYE, których zdolności i dane można współdzielić w gronie sojuszników - dzięki czemu informacje z tych satelitów mogą wkrótce stać się jednym z filarów bezpieczeństwa Europy” - dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X: „Od dziś [red. 28 listopada] Polska jest pierwszym państwem w Europie Środkowo-Wschodniej z kompleksowym systemem wojskowego rozpoznania satelitarnego! Start pierwszego polskiego satelity wojskowego na pokładzie rakiety Falcon 9 w ramach misji SpaceX Transporter-15 stał się faktem”. Szef MON dodał: „To przełomowy krok dla Wojska Polskiego i bezpieczeństwa Polski. Wchodzimy na kolejny etap naszej współpracy z USA w obszarze nowych technologii, innowacji”.

Listopada 2025 r. można uznać za historyczny dla budowania zdolności polskiej armii. Oprócz wyniesienia na orbitę pierwszego, wojskowego satelity rozpoznawczego w listopadzie miało również miejsce palenie blach pod okręt ratowniczy, co oznacza oficjalne rozpoczęcie jego budowy. W dniu 26 listopada 2025 r. ogłoszono także wybór partnera w ramach programu Szwecja. Wicepremier i minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że trzy nowoczesne okręty podwodne dla Polski zbuduje Królestwo Szwecji. Polska podpisała też umowę o wartości 500 mln dolarów netto na uzbrojenie dla myśliwców F-35 i zakup amerykańskich pocisków AIM-120D AMRAAM.

Satelitarny System Obserwacji Ziemi w programie SAR

W maju 2025 r. Skarb Państwa, reprezentowany przez Agencję Uzbrojenia, podpisał umowę z konsorcjum ICEYE Polska oraz Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 1 na stworzenie systemu pozyskiwania radarowych danych obrazowych z orbity. To projekt, który realnie zmienia pozycję Polski na mapie państw dysponujących własnym, suwerennym rozpoznaniem satelitarnym.

Wartość kontraktu sięga około 860 mln zł brutto. Podstawowa część umowy obejmuje zakup trzech satelitów SAR, a w opcji przewidziano dodatkowe trzy jednostki, co pozwoli stworzyć pełną, rozproszoną konstelację. Radar z syntetyczną aperturą (SAR) umożliwia pozyskiwanie obrazów niezależnie od warunków pogodowych i oświetlenia, to absolutny fundament współczesnego rozpoznania wojskowego.

Pierwszy satelita trafi na orbitę 26 listopada 2025 r. Kolejne wyniesienia zaplanowane są już na 2026 r. Tempo jest duże nie bez powodu. Polska chce możliwie najszybciej ograniczyć zależność od sojuszników i komercyjnych dostawców danych, a jednocześnie zwiększyć odporność systemu na potencjalne zakłócenia lub działania wrogich państw.

Satelity trafią na orbitę heliosynchroniczną (SSO), idealną dla misji rozpoznawczych. Dzięki stałemu kątowi padania promieni słonecznych daje ona stabilne warunki obrazowania i regularne przeloty nad interesującymi obszarami. Kluczowy będzie jednak niski interwał rewizyt, czyli bardzo częste powroty satelitów nad tę samą lokalizację.

W połączeniu z systemami już wcześniej pozyskanymi przez Wojsko Polskie, w tym m.in. dostępem do satelitów komercyjnych ICEYE, Polska otrzyma możliwość monitorowania wybranych obszarów kilkukrotnie w ciągu doby. To zmienia sytuację operacyjną nie tylko na wschodniej flance NATO, ale również w kontekście monitorowania infrastruktury krytycznej czy reagowania na zagrożenia hybrydowe.