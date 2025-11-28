Szef MON: „Nie ma Polski bez Bałtyku, nie ma Polski bez Marynarki Wojennej”

- W Świnoujściu uczczono 107. rocznicę utworzenia Marynarki Wojennej, podkreślając jej kluczową rolę dla bezpieczeństwa Polski.
- Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłosił sfinalizowanie programu ORKA, który wzmocni polską Marynarkę Wojenną dzięki współpracy ze Szwecją.
- Wprowadzono również specjalne dodatki do wynagrodzeń dla marynarzy, doceniając ich służbę.
Obchody Święta Marynarki Wojennej
28 listopada 2025 roku w Morskim Porcie Wojennym w Świnoujściu odbyły się centralne obchody Święta Marynarki Wojennej z udziałem najwyższych przedstawicieli państwa i Sił Zbrojnych. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi i Służb Mundurowych gen. dyw. Adam Rzeczkowski, wiceminister Stanisław Wziątek oraz dowódcy Wojska Polskiego.
Data uroczystości była symboliczna. Dokładnie 28 listopada mija 107 lat od wydania przez Józefa Piłsudskiego dekretu o powołaniu Marynarki Wojennej. „Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską” - pisał wówczas Naczelnik Państwa, wyznaczając pułkownika Bogumiła Nowotnego na szefa Sekcji Marynarki Wojennej. Dokument ten wyznaczył początek współczesnej historii polskich sił morskich.
„To jest wspaniałe święto dla Marynarki Wojennej w tym roku. (...) Historia pokazuje, że Polska na morzu i nad morzem była zawsze. Polska Marynarka Wojenna chroni Bałtyk, ale jest także na innych akwenach, biorąc udział w misjach i ćwiczeniach. Nie ma Polski bez Bałtyku, nie ma Polski bez Marynarki Wojennej. Spotykamy się w momencie, kiedy rząd RP podjął decyzję o sfinalizowaniu programu ORKA i pozyskaniu okrętów dla Marynarki Wojennej. Program ORKA zmienia strategiczne położenie Marynarki Wojennej i bezpieczeństwo Polski. Tą decyzją i wyborem państwa partnerskiego - Szwecji budujemy nową architekturę bezpieczeństwa na Bałtyku” - mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w Świnoujściu.
Podczas uroczystości wybrani marynarze otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe. Kordziki honorowe wręczył generał broni Marek Sokołowski, a wiceadmirał Jarosław Ziemiański przekazał patenty dowódców okrętów.
Program ORKA i ogłoszenie zmian w systemie wynagrodzeń
Podczas uroczystości Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że decyzja rządu o sfinalizowaniu programu ORKA oznacza przełom dla bezpieczeństwa Polski. Jak zaznaczył, współpraca ze Szwecją przy budowie nowych okrętów podwodnych tworzy „nową architekturę bezpieczeństwa na Bałtyku”. Przypomniał, że Bałtyk – choć w większości stał się morzem wewnętrznym NATO – nadal wymaga wzmocnionej ochrony infrastruktury krytycznej i szlaków handlowych.
„ORKA to nie jest tylko zakup sprzętu wojskowego, zdolności, umiejętności, transferu technologii, inwestycji w Polski przemysł zbrojeniowy. To nie jest tylko umowa zakupu 3 jednostek pływających. To umowa o wsparciu i połączeniu naszych zdolności. (…) Bałtyk stał się morzem wewnętrznym NATO, z małym ale niebezpiecznym wyjątkiem i wokół niego skupiają się nasze działania – ochrona infrastruktury krytycznej, patrolowanie, utrzymanie komunikacji szklaków handlowych. To wszystko jest połączone ze sobą. Nie ma bezpiecznego Bałtyku bez polskiej Marynarki Wojennej” - podkreślił szef MON.
Minister ogłosił także zmiany w systemie wynagrodzeń. Każdy marynarz spędzający na morzu co najmniej sześć godzin dziennie otrzyma specjalny dodatek w wysokości 180 zł. Dodatek obejmie również nurków wykonujących zadania zarówno na Bałtyku, jak i na innych akwenach. Na zakończenie uroczystości wicepremier złożył życzenia wszystkim marynarzom, dziękując za ich służbę, profesjonalizm i oddanie państwu.