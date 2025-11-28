Szef MON: „Nie ma Polski bez Bałtyku, nie ma Polski bez Marynarki Wojennej”

W Świnoujściu uczczono 107. rocznicę utworzenia Marynarki Wojennej, podkreślając jej kluczową rolę dla bezpieczeństwa Polski.

Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłosił sfinalizowanie programu ORKA, który wzmocni polską Marynarkę Wojenną dzięki współpracy ze Szwecją.

Wprowadzono również specjalne dodatki do wynagrodzeń dla marynarzy, doceniając ich służbę.

Obchody Święta Marynarki Wojennej

28 listopada 2025 roku w Morskim Porcie Wojennym w Świnoujściu odbyły się centralne obchody Święta Marynarki Wojennej z udziałem najwyższych przedstawicieli państwa i Sił Zbrojnych. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi i Służb Mundurowych gen. dyw. Adam Rzeczkowski, wiceminister Stanisław Wziątek oraz dowódcy Wojska Polskiego.

Data uroczystości była symboliczna. Dokładnie 28 listopada mija 107 lat od wydania przez Józefa Piłsudskiego dekretu o powołaniu Marynarki Wojennej. „Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską” - pisał wówczas Naczelnik Państwa, wyznaczając pułkownika Bogumiła Nowotnego na szefa Sekcji Marynarki Wojennej. Dokument ten wyznaczył początek współczesnej historii polskich sił morskich.

„To jest wspaniałe święto dla Marynarki Wojennej w tym roku. (...) Historia pokazuje, że Polska na morzu i nad morzem była zawsze. Polska Marynarka Wojenna chroni Bałtyk, ale jest także na innych akwenach, biorąc udział w misjach i ćwiczeniach. Nie ma Polski bez Bałtyku, nie ma Polski bez Marynarki Wojennej. Spotykamy się w momencie, kiedy rząd RP podjął decyzję o sfinalizowaniu programu ORKA i pozyskaniu okrętów dla Marynarki Wojennej. Program ORKA zmienia strategiczne położenie Marynarki Wojennej i bezpieczeństwo Polski. Tą decyzją i wyborem państwa partnerskiego - Szwecji budujemy nową architekturę bezpieczeństwa na Bałtyku” - mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w Świnoujściu.

Podczas uroczystości wybrani marynarze otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe. Kordziki honorowe wręczył generał broni Marek Sokołowski, a wiceadmirał Jarosław Ziemiański przekazał patenty dowódców okrętów.

Nie ma Polski bez Bałtyku, nie ma Polski bez Marynarki Wojennej- Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Wobec wszystkich, którzy są tu zgromadzeni, wobec całej wspólnoty Marynarki Wojennej, wszystkim marynarzom, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego uznania i… pic.twitter.com/v6tW4Ng6ei— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 28, 2025

Program ORKA i ogłoszenie zmian w systemie wynagrodzeń

Podczas uroczystości Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że decyzja rządu o sfinalizowaniu programu ORKA oznacza przełom dla bezpieczeństwa Polski. Jak zaznaczył, współpraca ze Szwecją przy budowie nowych okrętów podwodnych tworzy „nową architekturę bezpieczeństwa na Bałtyku”. Przypomniał, że Bałtyk – choć w większości stał się morzem wewnętrznym NATO – nadal wymaga wzmocnionej ochrony infrastruktury krytycznej i szlaków handlowych.

„ORKA to nie jest tylko zakup sprzętu wojskowego, zdolności, umiejętności, transferu technologii, inwestycji w Polski przemysł zbrojeniowy. To nie jest tylko umowa zakupu 3 jednostek pływających. To umowa o wsparciu i połączeniu naszych zdolności. (…) Bałtyk stał się morzem wewnętrznym NATO, z małym ale niebezpiecznym wyjątkiem i wokół niego skupiają się nasze działania – ochrona infrastruktury krytycznej, patrolowanie, utrzymanie komunikacji szklaków handlowych. To wszystko jest połączone ze sobą. Nie ma bezpiecznego Bałtyku bez polskiej Marynarki Wojennej” - podkreślił szef MON.

Minister ogłosił także zmiany w systemie wynagrodzeń. Każdy marynarz spędzający na morzu co najmniej sześć godzin dziennie otrzyma specjalny dodatek w wysokości 180 zł. Dodatek obejmie również nurków wykonujących zadania zarówno na Bałtyku, jak i na innych akwenach. Na zakończenie uroczystości wicepremier złożył życzenia wszystkim marynarzom, dziękując za ich służbę, profesjonalizm i oddanie państwu.