14 maja 2025 r. w Warszawie, w obecności Władysława Kosiniaka-Kamysza wicepremiera, ministra obrony narodowej oraz Pawła Bejdy i Cezarego Tomczyka, sekretarzy stanu w MON, została podpisana umowa na dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi w programie MikroSAR pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum w składzie: ICEYE Polska Sp. z o.o. i Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1.

ICEYE, jako lider, jest odpowiedzialny za dostawę segmentu kosmicznego (3 satelitów). WZŁ-1, jako członek Konsorcjum, dostarczy segment naziemny wraz z anteną satelitarną na przyczepie. Kontrakt zawiera również opcję zakupu kolejnych trzech satelitów oraz Mobilnego Segmentu Naziemnego.

Wartość całego zamówienia wynosi ok. 860 mln zł brutto, przy czym zamówienie gwarantowane zakłada zakup 3 satelitów, zaś część opcjonalna kolejnych 3. Wyniesienie pierwszego jest planowane jeszcze w 2025 roku, zaś start kolejnych jest przewidziany na 2026 r. Wszystkie satelity zostaną umieszczone na orbicie heliosynchronicznej SSO, która ze względu na parametry orbitalne pozwala na dogodne pozyskiwanie danych obrazowych, natomiast ilość satelitów, w połączeniu z uprzednio pozyskanymi przez SZ RP systemami, zapewni niski interwał rewizyt.

Jak mówił w czasie konferencji minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz po podpisaniu umowy na dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi w programie MikroSAR:

"Uzyskujemy unikalne zdolności obrazowania, działania na polu operacyjnym, na polu walki, ale również w przestrzeni bezpieczeństwa gospodarki polskiej, rolnictwa, leśnictwa w różnych obszarach".

"To wielki dzień dla Sił Zbrojnych RP i Polski, ponieważ zyskują pełną niezależność w rozpoznaniu i obrazowaniu radarowym. Jesteśmy dumni, że Polak założył taką firmę jak ICEYE. Jesteśmy również pewni, że pozyskujemy zdolności absolutnie najlepsze na świecie. Wolność i niepodległość obroni tylko niezależność i innowacyjność, a zastosowania pozyskiwanej dziś technologii mają znaczenie nie tylko wojskowe, ale również gospodarcze" – skomentował Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Obrazowanie jest fundamentem skuteczności obrony, co pokazała nam m. in. sytuacja na Ukrainie. Na wschodniej flance NATO nikt tych zdolności nie posiada. To technologia najlepsza na świecie. To nie tylko najlepsze zdolności, ale także najszybciej uzyskane zdolności".

"Cieszę się, że ICEYE wzmocni polskie zdolności obronne, dostarczając Siłom Zbrojnym RP najnowocześniejsze satelity SAR. Nasz zaawansowany, sprawdzony operacyjnie system satelitarny zapewnia decydentom praktyczne informacje wywiadowcze, dając im możliwości przygotowania oraz skutecznego reagowania w środowisku pełnym wyzwań i niepewności. ICEYE jest europejskim dostawcą systemów rozpoznania, co czyni nas idealnym dostawcą suwerennych systemów ISR, choć architektura naszego systemu została zaprojektowana również z myślą o dzieleniu się zasobami i kolektywnym wykonywaniu zadań. Umożliwia to, w razie potrzeby, optymalne wykorzystanie potencjału połączonych konstelacji oraz szybsze wzmocnienie zbiorowych zdolności obronnych w domenie kosmicznej państw europejskich i ich sojuszników" - powiedział Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE.

W realizację kontraktu, jako członek Konsorcjum, zaangażowane są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dzięki tej współpracy Siły Zbrojne RP otrzymają zaawansowaną Mobilną Platformę Rozpoznania Satelitarnego ISR, której możliwości były prezentowane podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2024. Opracowane przez WZŁ-1 S.A. rozwiązanie integruje systemy komunikacji i transmisji danych, systemy bezpieczeństwa, zasilania oraz dedykowany system antenowy, zapewniający szybką i efektywną dystrybucję informacji do odpowiednich odbiorców na każdym poziomie dowodzenia. Wszystkie komponenty będą zintegrowane w specjalnie wyposażonym kontenerze, przeznaczonym do transportu.

Rozpoznanie satelitarne to coś, bez czego trudno wyobrazić sobie współczesne pole walki. Równie ważne co system satelitów krążących w przestrzeni jest możliwość pozyskiwania gromadzonych przez nie danych, przesyłania i przetwarzania w czasie rzeczywistym, by były jak najbardziej przydatne walczącym pododdziałom. Rozwiązanie, które WZŁ-1 oferuje wojsku spełnia te wszystkie oczekiwania – mówi Arkadiusz Bąk, Członek Zarządu PGZ S.A.

MikroSAR to ogromne przedsięwzięcie, ale przede wszystkim to dowód, że jesteśmy gotowi do realizacji złożonych projektów o strategicznym znaczeniu dla państwa. Nasz udział to nie przypadek – to efekt kompetencji, które przez 70 lat naszego istnienia budowaliśmy wspólnie. Jestem dumny z zespołu WZŁ-1 S.A. i wdzięczny wszystkim pracownikom za profesjonalizm i zaangażowanie. Opracowane rozwiązanie spowodowało, że platforma jest w pełni kompatybilna z obecnie użytkowanymi w polskiej armii systemami łączności. Koncepcja Mobilnej Platformy obejmuje rozwiązania, które spełniają wymagania współczesnego pola walki – dodał Sławomir Obszyński, Prezes Zarządu WZŁ-1 S.A.