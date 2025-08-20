Izrael rozpoczyna atak na Gazę. Wojsko kontroluje obrzeża miasta

PAP
PAP
oprac. Piotr Miedziński
2025-08-20 19:04

Izrael oficjalnie rozpoczął pierwszą fazę ataku na miasto Gaza, główny ośrodek miejski Strefy Gazy. Jak ogłosił rzecznik Sił Obronnych Izraela gen. Efi Defrin, żołnierze kontrolują już obrzeża miasta. Operacja, zatwierdzona przez ministra obrony Israela Kaca, ma potrwać kilka miesięcy i rozpocząć się od przesiedlenia około 1 miliona cywilów.

Rzecznik Sił Obronnych Izraela gen. Efi Defrin poinformował o rozpoczęciu ataku na Gazę:

"Wojsko rozpoczęło pierwszą fazę zaplanowanego ataku na miasto Gaza - główny ośrodek miejski Strefy Gazy. Żołnierze kontrolują już obrzeża miasta" – powiedział Defrin dziennikarzom.

Izraelski rząd ogłosił zamiar zdobycia Gazy na początku sierpnia. Minister obrony Israel Kac zatwierdził plan operacji w nocy z wtorku na środę. Według doniesień medialnych, kampania ma potrwać kilka miesięcy i rozpocząć się od przesiedlenia około 1 miliona cywilów zamieszkujących Gazę.

Jak przekazała agencja Reuters izraelskie wojsko powołało w środę (20 sierpnia) dziesiątki tysięcy rezerwistów w ramach przygotowań do ataku na miasto Gaza. Jak zauważa agencja: "Powołanie do służby sygnalizuje, że Izrael realizuje plan zajęcia największego ośrodka miejskiego w Strefie Gazy, mimo międzynarodowej krytyki operacji, która prawdopodobnie doprowadzi do wysiedlenia znacznie większej liczby Palestyńczyków".

Urzędnik z którym rozmawiała agencja Reuters powiedział, że w ramach planowania nowej ofensywy w Strefie Gazy, w enklawie będzie działać pięć dywizji, ale większość rezerwistów nie będzie brała udziału w walkach w mieście Gaza.

„Przejdziemy do nowej fazy walk, stopniowej, precyzyjnej i ukierunkowanej operacji w mieście Gaza i jego okolicach, które obecnie stanowi główną twierdzę militarną i rządzącą Hamasu” – powiedział urzędnik.

Od kilku dni dochodziło do wzmożonych walk na przedmieściach Gazy. Nowa ofensywa oznacza intensyfikację prowadzonej przez Izrael od blisko dwóch lat wojny z terrorystycznym Hamasem. Izrael kontroluje obecnie około 75% Strefy Gazy.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IZRAEL
WOJNA
STREFA GAZY
PALESTYNA