Izrael rozpoczyna atak na Gazę. Wojsko kontroluje obrzeża miasta

Rzecznik Sił Obronnych Izraela gen. Efi Defrin poinformował o rozpoczęciu ataku na Gazę:

"Wojsko rozpoczęło pierwszą fazę zaplanowanego ataku na miasto Gaza - główny ośrodek miejski Strefy Gazy. Żołnierze kontrolują już obrzeża miasta" – powiedział Defrin dziennikarzom.

Izraelski rząd ogłosił zamiar zdobycia Gazy na początku sierpnia. Minister obrony Israel Kac zatwierdził plan operacji w nocy z wtorku na środę. Według doniesień medialnych, kampania ma potrwać kilka miesięcy i rozpocząć się od przesiedlenia około 1 miliona cywilów zamieszkujących Gazę.

Jak przekazała agencja Reuters izraelskie wojsko powołało w środę (20 sierpnia) dziesiątki tysięcy rezerwistów w ramach przygotowań do ataku na miasto Gaza. Jak zauważa agencja: "Powołanie do służby sygnalizuje, że Izrael realizuje plan zajęcia największego ośrodka miejskiego w Strefie Gazy, mimo międzynarodowej krytyki operacji, która prawdopodobnie doprowadzi do wysiedlenia znacznie większej liczby Palestyńczyków".

Urzędnik z którym rozmawiała agencja Reuters powiedział, że w ramach planowania nowej ofensywy w Strefie Gazy, w enklawie będzie działać pięć dywizji, ale większość rezerwistów nie będzie brała udziału w walkach w mieście Gaza.

„Przejdziemy do nowej fazy walk, stopniowej, precyzyjnej i ukierunkowanej operacji w mieście Gaza i jego okolicach, które obecnie stanowi główną twierdzę militarną i rządzącą Hamasu” – powiedział urzędnik.

Od kilku dni dochodziło do wzmożonych walk na przedmieściach Gazy. Nowa ofensywa oznacza intensyfikację prowadzonej przez Izrael od blisko dwóch lat wojny z terrorystycznym Hamasem. Izrael kontroluje obecnie około 75% Strefy Gazy.