Rosyjski statek towarowy "Adler", objęty sankcjami USA i UE z powodu powiązań z rosyjskim kompleksem wojskowym, zakotwiczył awaryjnie u wybrzeży Höganäs w południowej Szwecji.

Statek, który cztery dni wcześniej wypłynął z portu Bronka koło Petersburga, nadał sygnał alarmowy z powodu awarii silnika w nocy z 19 na 20 grudnia.

Szwedzkie służby monitorują sytuację, a historia "Adlera" wskazuje na jego wcześniejsze zaangażowanie w kontrowersyjne transporty, w tym przewóz amunicji i rakiet.

Statek powiązany z rosyjskim wojskiem pojawił się przy szwedzkim porcie

Rosyjski statek pływający pod banderą Federacji Rosyjskiej znajduje się obecnie zakotwiczony między Nyhamnsläge a Lerhamn, na północ od miasta Höganäs. Jak wynika z danych systemu AIS, kluczowego dla bezpieczeństwa morskiego i służącego do śledzenia statków, cztery dni wcześniej jednostka opuściła port Bronka w pobliżu Petersburga. Jej dalszy kurs nie został ujawniony.

Oficjalnie „Adler” figuruje jako zwykły statek frachtowy. Z ustaleń dziennika Sydsvenskan wynika jednak, że jego właścicielem jest spółka M Leasing LLC, znajdująca się na listach sankcyjnych zarówno USA, jak i Unii Europejskiej. Według międzynarodowej bazy OpenSanctions statki należące do tej firmy miały uczestniczyć w transporcie północnokoreańskiej amunicji wykorzystywanej w wojnie przeciwko Ukrainie.

Szwedzka Administracja Morska potwierdza, że ma wiedzę o obecności jednostki objętej sankcjami w cieśninie Sund. Jak przekazał Marco Svensson, szef centrum monitorowania ruchu Sound VTS, tego typu sytuacje nie zdarzają się często. Statek miał płynąć na północ przez Sund, jednak w nocy z piątku 19 grudnia na sobotę 20 grudnia nadał sygnał alarmowy z powodu awarii silnika, po czym zakotwiczył u wybrzeży Półwyspu Kullen, w pobliżu portu Hoeganaes.

Russian logistics ship ADLER is at anchor IN Sweden.Possibly broken down. Usually runs heavy weapons to Russian bases in Africa / Middle East.Was inspected by military aircraft 2h ago. Swedish Coast Guard just arrived to area.Tnx @butafly over at the better site. pic.twitter.com/0QP73ceh7U— auonsson (@auonsson) December 20, 2025

Adler: historia kontrowersyjnych transportów

Według informacji podanych przez szwedzką gazetę „Sydsvenskan”, choć Adler oficjalnie jest zwykłym statkiem towarowym, jego historia wskazuje na udział w transportach o charakterze wojskowym. Według wcześniejszych doniesień portugalskiego dziennika The Resident, we wrześniu statek nie został dopuszczony do zawinięcia do portu w Portugalii i musiał zostać odholowany do Algierii. Wówczas podejrzewano, że jednostka może przewozić broń dla rosyjskich najemników działających w Afryce.

Z kolei ukraiński wywiad informował, że „Adler” miał w 2018 roku transportować rakiety do Chin, a inne jednostki tego samego armatora przewoziły północnokoreańską amunicję do Rosji. Na tej podstawie statek został objęty sankcjami USA w 2022 roku.

Jak podkreśla Sydsvenskan, szwedzka straż przybrzeżna monitoruje sytuację. Rzecznik Kustbevakningen Valdemar Lindekrantz przekazał, że służby są świadome obecności statku, jednak na tym etapie nie udzielają dalszych informacji. Według ukraińskich służb wywiadowczych w latach 2024–2025 jednostka kursowała głównie między rosyjskimi portami a portami w Europie Zachodniej i Afryce Północnej.

Obecna awaria u wybrzeży Szwecji ponownie rodzi pytania o charakter działalności statku i jego ładunku, szczególnie w kontekście międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję.