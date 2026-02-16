Polacy chcą być #wGotowości. 9000 zgłoszeń i pełne listy w kilku miastach

W dzisiejszych czasach pokój potrzebuje siły, by móc się obronić, nie chodzi tu tylko o siłę nowoczesnej armii, ale także o siłę społeczeństwa - jego gotowość, odpowiedzialność i zdolność do działania w sytuacjach zagrożenia. Tak właśnie definiowane jest odstraszanie. W obronie państwa każdy obywatel ma swoją rolę, niezależnie od tego, czy nosi mundur i broń, czy wspiera bezpieczeństwo poprzez wiedzę, umiejętności i świadome działanie w swoim otoczeniu.

9000 zgłoszeń w tydzień. Miejsca znikają błyskawicznie

Program #wGotowości to dobrowolne szkolenia obronne dla obywateli, które wzmacniają bezpieczeństwo całego państwa. Nie jest to pobór ani obowiązkowa służba wojskowa, lecz możliwość zdobycia realnych i praktycznych kompetencji – od pierwszej pomocy po reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Celem programu jest budowa społeczeństwa przygotowanego, świadomego i zdolnego do wsparcia państwa w sytuacji zagrożenia. Gotowość obywateli jest jednym z najważniejszych elementów odstraszania – potencjalny przeciwnik widzi, że Polska dysponuje nie tylko nowoczesnymi siłami zbrojnymi, ale także przygotowanym społeczeństwem i silnymi rezerwami, co realnie zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko konfliktu.

Tegoroczna edycja szkoleń #wGotowości rozpocznie się 7 marca i potrwa do 21 listopada w jednostkach wojskowych w całej Polsce. Rejestracja odbywa się w pełni online i zajmuje kilkadziesiąt sekund. Zapisać można się za pomocą aplikacji mObywatel lub aplikacji #wGotowości, wybierając dogodny termin i lokalizację szkolenia.

W wielu jednostkach zapisy na kursy „wGotowości” cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W części lokalizacji wszystkie cztery kursy na rok 2026 - bezpieczeństwa, cyberhigieny, przetrwania oraz medyczny, zostały już całkowicie obsadzone (np. Poznań - w 161 batalionie lekkiej piechoty, Wrocław - w 161 batalionie lekkiej piechoty, czy w Gliwicach – w 131 batalionie lekkiej piechoty). W innych jednostkach zapełniły się już wybrane moduły, a pozostałe znajdują się na poziomie wysokiego napełnienia, z dostępnością ograniczoną do pojedynczych miejsc, głównie na późniejsze – jesienne terminy. Tak duże zainteresowanie potwierdza, że program jest odpowiedzią na potrzeby społeczne.

Poziom dostępności miejsc w poszczególnych lokalizacjach jest dostępny na stronie programu: https://www.wojsko-polskie.pl/wgotowosci/ (interaktywna mapa na dole strony).

W szkoleniach #wGotowości mogą uczestniczyć polscy obywatele już od 13. roku życia. Program obejmuje cztery jednodniowe szkolenia (do 8 godzin): podstawy bezpieczeństwa, pierwszą pomoc przedmedyczną, przetrwanie oraz cyberhigienę. Każdy uczestnik może ukończyć wszystkie moduły w ciągu roku, zdobywając praktyczne umiejętności przydatne w sytuacjach zagrożenia. Osoby niepełnoletnie mogą być zgłoszone tylko przez dorosłych prawnych opiekunów i wziąć udział w szkoleniu razem z nimi.

Projekt #wGotowości to również zmiany w zakresie rezerw sił zbrojnych

Rok 2026 w Siłach Zbrojnych RP został ogłoszony „rokiem rezerw” i będzie okresem pilotażowego wdrażania nowego modelu budowy i utrzymania rezerw osobowych. Wyniki ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników listopadowego pilotażu programu #wGotowości wskazują na bardzo duże zainteresowanie służbą – ponad 30 proc. (gównie terytorialną służbą wojskową) badanych zadeklarowało gotowość jej podjęcia. Nowy model zakłada zmianę sposobu szkolenia, utrzymywania gotowości oraz rozwoju kompetencji rezerwistów, a pilotaż obejmie w 2026 roku około 10 tys. ochotników.

System oparty będzie na trzech głównych liniach wysiłku: umożliwieniu ochotnikom bez wcześniejszego doświadczenia odbycia szkolenia podstawowego, lepszym wykorzystaniu kompetencji i tworzeniu ścieżek rozwoju oraz awansu w rezerwie, a także budowie potencjału przywódczego poprzez uruchomienie pilotażowych Szkół Podchorążych Rezerwy na uczelniach cywilnych. Nowe formy rezerwy będą na stałe przypisane do jednostek wojskowych, a rezerwiści otrzymają indywidualne wyposażenie oraz świadczenia za utrzymywanie gotowości bojowej, uzależnione od regularnych szkoleń i pozytywnego przejścia sprawdzianów mobilizacyjnych.

Działania te stanowią element Programu Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2026–2039 oraz projektu Armia 500, który zakłada osiągnięcie liczebności 500 tys. żołnierzy, w tym ponad 200 tys. w różnych formach rezerwy. Nowy model przewiduje również wprowadzenie rezerwy wysokiej i stałej gotowości, rozszerzenie dostępu rezerwistów do systemu szkolenia i kursów wojskowych oraz stworzenie spójnego systemu rozwoju zawodowego, w tym trzyletnich Szkół Podchorążych Rezerwy, przygotowujących przyszłych oficerów rezerwy.

Na podstawie informacji prasowej Sztabu Generalnego