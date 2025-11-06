„Musimy mieć umiejętności, wiedzę, praktyczną znajomość zachowania się w trudnej sytuacji. Żyjemy w najniebezpieczniejszych czasach od końca II wojny światowej” – podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, podczas konferencji w Sztabie Generalnym WP. Obok niego wypowiadali się Cezary Tomczyk, sekretarz stanu w MON, gen. Wiesław Kukuła, Szef Sztabu Generalnego WP, oraz gen. dyw. Karol Molenda, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Kto może wziąć udział i dlaczego warto?

Program jest otwarty dla każdego pełnoletniego obywatela Polski posiadającego mDowód. Nie wymaga wcześniejszego kontaktu z wojskiem ani specjalistycznego przygotowania. Szkolenia są całkowicie dobrowolne, bezpłatne i nie wiążą się z pełnieniem służby wojskowej czy złożeniem przysięgi. „To lekcja patriotyzmu. Prawdziwym świętowaniem niepodległości jest gotowość do obrony państwa” – mówił Kosiniak-Kamysz. Umiejętności zdobyte na kursach mogą uratować życie – własne lub bliskich – w sytuacjach kryzysowych. Pomogą reagować na zagrożenia, wspierać służby ratownicze, radzić sobie ze stresem i działać skutecznie. To inwestycja w bezpieczeństwo osobiste, rodzinne i całego państwa.

Program dzieli się na dwie ścieżki:

Odporność: Dla osób bez planów wiążących się z siłami zbrojnymi. Obejmuje indywidualne i grupowe szkolenia obronne. Tematy: rozpoznawanie zagrożeń, działanie w kryzysie, pierwsza pomoc, przetrwanie, bezpieczeństwo domowe, cyberhigiena.

Rezerwy: Dla chętnych do szkolenia w systemie obronnym bez zawodowej służby. Zwiększa dostępność i kompetencje rezerw, zwłaszcza z przydziałami mobilizacyjnymi.

Kurs bezpieczeństwa

Podstawowy kurs bezpieczeństwa (8 godzin) to intensywne, jednodniowe szkolenie oparte na Poradniku bezpieczeństwa – zaprojektowane po to, by pomóc zrozumieć, przygotować się i skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia. To nie jest wykład – to praktyczne zajęcia, podczas których uczestnik dowie się, jak realnie zadbać o siebie, swoich bliskich i swoje otoczenie w kryzysowych momentach.

Przygotowanie

W czasie kursu uczestnik dowie się, jak przygotować siebie, rodzinę i dom na różne sytuacje zagrożenia – od awarii i katastrof naturalnych, po sytuacje kryzysowe i konflikty zbrojne. Nauczy się: jak tworzyć zestaw awaryjny, jak zabezpieczyć mieszkanie, co robić, gdy zabraknie prądu, wody lub łączności, jak zachować spokój i skutecznie działać pod presją.

Reagowanie

Poznasz podstawowe zasady postępowania w czasie alarmu lub zagrożenia. Dowie się: co oznaczają sygnały alarmowe i jak się wtedy zachować, jak unikać dezinformacji i dbać o infohigienę, jak udzielić pierwszej pomocy w najczęstszych przypadkach zagrożenia życia.

Planowanie

Nauczy się, jak stworzyć osobisty plan działania – prosty, ale skuteczny schemat, który pomoże zachować kontrolę w każdej sytuacji. Uczestnik zrozumie, jak: planować ewakuację, wyznaczać miejsca spotkań z rodziną, korzystać z dostępnych źródeł informacji i wsparcia.

Kurs Medyczny

Kurs medyczny (8 godzin) to praktyczne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, które może uratować życie – Twoje lub kogoś bliskiego. Pod okiem doświadczonych instruktorów uczestnik nauczy się, jak reagować szybko, pewnie i skutecznie w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia: od wypadków komunikacyjnych, przez omdlenia i zatrzymanie krążenia, po urazy czy oparzenia. Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych warsztatów, które uczą pewności działania i odpowiedzialności za innych.

Podstawy pierwszej pomocy

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)

Postępowanie w stanach zagrożenia życia

Pomoc w zadławieniu

Leczenie ran i oparzeń

Postępowanie w wstrząsie i omdleniach

Podstawy postępowania w zatruciach i reakcjach alergicznych

Kurs przetrwania

Kurs przetrwania (8 godzin) to praktyczne szkolenie, które nauczy, jak zachować spokój, działać skutecznie i chronić siebie oraz bliskich w różnych sytuacjach zagrożenia. To wiedza, którą warto mieć – niezależnie od tego, czy mieszkasz w mieście, czy na wsi. Podczas kursu uczestnik dowie się, jak przygotować się na trudne warunki, jak reagować w razie alarmu i jak wykorzystać podstawowy sprzęt ratowniczy. To szkolenie, które buduje pewność siebie i przygotowuje na nieprzewidywalne.

Kurs zawiera:

Przygotowanie siebie i domu na czas kryzysu

uczestnik pozna zasady organizacji przestrzeni domowej i wyposażenia awaryjnego. Nauczy się, jak zabezpieczyć mieszkanie i zaplanować działania na wypadek ewakuacji lub odcięcia od mediów (wody, prądu, gazu).

Sygnały alarmowe i zachowanie po ogłoszeniu alarmów

Uczestnik dowie się, co oznaczają sygnały ostrzegawcze, jak je rozpoznać i jak postępować po ich ogłoszeniu. Nauczy się reagować spokojnie i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Postępowanie w przypadku zagrożeń

Ćwiczenia praktyczne pokażą, jak reagować w różnych sytuacjach kryzysowych – od pożaru i powodzi, po awarie i inne zdarzenia nagłe.

Posługiwanie się podstawowym sprzętem przeciwpożarowym

Uczestnik pozna zasady używania gaśnic, koców gaśniczych i innych środków ppoż. Dowie się, jak rozpoznać rodzaj pożaru i jak działać, zanim przybędą służby ratownicze.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Omówione zostaną zasady współpracy ze służbami ratowniczymi i porządkowymi, a także podstawowe zachowania, które pomagają utrzymać bezpieczeństwo i porządek w społeczności podczas kryzysu.

KURS CYBERHIGIENY

Kurs cybehigieny (8 godzin) to praktyczne szkolenie, które pomoże zrozumieć, jak chronić swoje dane, urządzenia i tożsamość w sieci. Podczas kursu uczestnik pozna najczęstsze zagrożenia cyfrowe i nauczy się skutecznych sposobów ich unikania – w domu, w pracy i w przestrzeni publicznej.

Urządzenia mobilne

Uczestnik dowie się, jak chronić swój telefon, tablet i laptop przed złośliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanym dostępem. Pozna zasady bezpiecznego korzystania z Wi-Fi, aplikacji i nośników danych.

Wyciek informacji i phishing

Uczestnik nauczy się rozpoznawać fałszywe wiadomości, linki i strony internetowe, które próbują wyłudzić Twoje dane. Dowie się, jak reagować w przypadku podejrzenia wycieku informacji i jak ograniczyć jego skutki.

Hasła, 2FA i logowanie bezhasłowe

Uczestnik pozna zasady tworzenia silnych haseł, dowie się, jak działa uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) i jak korzystać z nowoczesnych metod logowania bezhasłowego, zwiększających poziom bezpieczeństwa.

Odporność na nieprawdziwe informacje

Uczestnik zrozumie, jak działa dezinformacja i fake newsy. Nauczy się, jak weryfikować źródła informacji i zachować tzw. infohigienę w codziennym korzystaniu z mediów.

Bezpieczeństwo operacyjne (OPSEC)

Uczestnik pozna praktyczne zasady bezpieczeństwa operacyjnego – jak chronić swoje dane, zachować prywatność i unikać nieświadomego ujawniania wrażliwych informacji w życiu codziennym.

Szkolenie może odbyć się w dwóch formach:

Szkolenie indywidualne - na które uczestnicy sami zgłaszają swój udział. Przewiduje się przeszkolenie od 30 do 50 osób w jednej grupie szkoleniowej, możliwe jest niewielkie zwiększenie tej liczby w zależności od możliwości jednostki. Uczestnicy nie są kategoryzowani pod względem wieku czy innych cech. Podczas tego szkolenia uczestnicy nauczą się o tym jak przygotować siebie i swój dom na sytuacje zagrożenia; jak reagować i zaplanować swoje działanie na wypadek zagrożenia; rozpoznawać sygnały ostrzegawcze; jak udzielać pierwszej pomocy medycznej; jak zachować cyberhigienę. Co istotne uczestnik nie musi brać we wszystkich etapach szkolenia. Uczestnik sam wybiera, w jakim kursie chce wziąć udział. Dostępna będzie możliwość uczestnictwa w każdym z nich raz na 12 miesiąc. W kursie przetrwanie uczestnicy nauczą się podstawowych technik niezbędnych do przetrwania w terenie. Uczestnicy zapoznają się z plecakiem ewakuacyjnym, nie przewiduje się natomiast zapoznawania ze sprzętem wojskowym. Ze względu na charakter szkolenia nie będzie wykorzystywany sprzęt wojskowych. Organizator zapewnia wyposażenie zgodnie z tematyką zajęć jak np. plecak ewakuacyjny czy elementy niezbędne do szkolenia medycznego. W kursach indywidualnych i grupowych w ramach ścieżki odporność nie ma ćwiczeń z bronią. W szkoleniach w ramach ścieżki „rezerwa” będą realizowane szkolenia wojskowe, w tym ćwiczenia z bronią. Szkolenie grupowe – na które uczestników zgłasza pracodawca. Z zastrzeżeniem, że w pilotażu w 2025 r. przeszkolone zostaną wyłącznie instytucje, które mają już podpisane porozumienia z WOT. W okresie pilotażu pracodawcy będą mogli wypełnić formularz, który ma na celu zbadanie zainteresowania poszczególną tematyką szkoleń. Możliwość zapisania się na szkolenia grupowe zostanie udostępniona w 2026r. Szkolenia realizowane będą w formule jedno lub dwudniowej, w oparciu o programowe obszary tematyczne lub zagadnienia dostosowane do specyfiki zadań i charakteru działalności danej organizacji. Dzięki temu każda instytucja może uczestniczyć w szkoleniu odpowiadającym jej potrzebom i realnym wyzwaniom. Instytucje i przedsiębiorstwa będą mogły wybrać jedną z dwóch form udziału w szkoleniach:

Szkolenia profilowane – opracowane specjalnie dla danej organizacji, z tematyką dostosowaną do jej zadań, specyfiki działalności i potrzeb personelu.

– opracowane specjalnie dla danej organizacji, z tematyką dostosowaną do jej zadań, specyfiki działalności i potrzeb personelu. Szkolenia grupowe w organizacji na wniosek instytucji – obejmujące kursy tożsame z ofertą szkoleń indywidualnych, realizowane w formie grupowej. Istnieje także możliwość połączenia obu form, aby kompleksowo przygotować zespół do reagowania w sytuacjach wymagających podstawowych umiejętności z zakresu obronności i bezpieczeństwa. Szkolenia prowadzone będą w formule jedno- lub dwudniowej, w oparciu o obszary tematyczne programu lub wybrane zagadnienia dopasowane do specyfiki organizacji. Dzięki temu każda instytucja może uczestniczyć w szkoleniu odpowiadającym jej rzeczywistym potrzebom

W pilotażu (listopad–grudzień) przeszkolonych zostanie ok. 20 tys. osób indywidualnie i łącznie ok. 100 tys. we wszystkich formach. W 2026 r. planuje się ok. 400 tys. uczestników, w tym w ramach edukacji z wojskiem, szkoleń rezerwy i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Jak się zaznacza, szkolenia obronne nie są równoważne z pełnieniem służby wojskowej, nie kończą się złożeniem przysięgi ani wpisem na listę rezerwistów. Szkolenie ma charakter edukacyjno-praktyczny, a jego celem jest podniesienie świadomości i umiejętności obywateli w zakresie bezpieczeństwa i obrony, a nie rekrutacja do wojska. Osoba, która po ukończeniu szkolenia chciałaby dobrowolnie wstąpić do rezerwy lub służby wojskowej, może to zrobić na odrębnych zasadach – poprzez złożenie wniosku w Wojskowym Centrum Rekrutacji i przejście odpowiednich procedur.

W programie mogą wziąć udział także byli żołnierze. Poza tym kategoria wojskowa nie jest wymagana. Jak się zaznacza, uczestnik nie musi być w dobrej kondycji fizycznej, ponieważ szkolenia podstawowe nie wymagają ponadprzeciętnej sprawności. W przypadku zajęć terenowych należy mieć przeciętną kondycję i brak przeciwwskazań zdrowotnych. Osoby z ograniczeniami mogą uczestniczyć w modułach teoretycznych. Uczestnicy otrzymają posiłek. W czasie szkolenia będzie dostępna woda. Nie przewidujemy zakwaterowania, gdyż czas szkolenia wynosi około 8 godzin.

Jak wygląda szkolenie indywidualne?

Czas trwania : Jeden dzień (8 godzin), zwykle w weekendy.

: Jeden dzień (8 godzin), zwykle w weekendy. Miejsce : 132 jednostki w całym kraju; mapa dostępna w aplikacji mObywatel.

: 132 jednostki w całym kraju; mapa dostępna w aplikacji mObywatel. Co zabrać : Wygodny strój i sportowe obuwie (część zajęć na świeżym powietrzu).

: Wygodny strój i sportowe obuwie (część zajęć na świeżym powietrzu). Typy kursów: Podstawowy kurs bezpieczeństwa, kurs przetrwania, kurs medyczny, kurs cyberhigieny.

Podstawowy kurs bezpieczeństwa, kurs przetrwania, kurs medyczny, kurs cyberhigieny. Po ukończeniu: Certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Szkolenia mają charakter informacyjny i instruktażowy. Pilotaż służy ewaluacji – ankiety sprawdzą atrakcyjność treści i oczekiwania uczestników.

Uczestnik nauczy się m.in.:

przygotowania​ siebie i swojego domu na sytuacje zagrożenia.

zachowania się po ogłoszeniu alarmów

​udzielania pierwszej pomocy,

reagowania w sytuacjach kryzysowych;

zasad bezpieczeństwa w czasie zagrożeń;

zarządzania strachem;

podstaw orientacji w terenie;

zasad współpracy z służbami ratowniczymi i obronnymi;

zasad cyberhigieny w tym działań na wypadek wycieku informacji i phishingu;

odporności na nieprawdziwe informacje (fake news);​

zasad bezpieczeństwa operacyjnego (OPSEC) w praktycznych wskazówkach.

Podczas zapisów w aplikacji mObywatel uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, pesel, mail oraz nr telefonu.

Co powinienem zabrać ze sobą na szkolenie?

Na szkolenia podstawowe należy zabrać:

dowód osobisty,

wygodne ubranie terenowe i buty.

Czy pracodawca otrzyma rekompensatę za czas udziału w szkoleniu pracownika?

Według komunikatu na stronie "wGotowoci" w przypadku szkoleń podstawowych w ramach ścieżki „rezerwa” – czyli szkoleń wojskowych przewiduje się rekompensatę. W przypadku szkoleń indywidualnych i grupowych nie przewiduje się rekompensaty. Szkolenia indywidualne odbywają się w weekendy, natomiast o przeszkolenie pracowników w ramach szkoleń grupowych wnioskuje sam pracodawca.

Czy można wziąć udział w szkoleniu w trakcie urlopu wypoczynkowego?

Tak. Szkolenie indywidualne realizowane jest zarówno w tygodniu jak i w weekendy. Uczestnik może zgłosić się w czasie wolnym od pracy.

Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na mój udział w szkoleniu indywidualnym lub grupowym?

Szkolenia mają charakter dobrowolny. Udział w nich biorą wyłącznie osoby chętne. W przypadku szkoleń indywidualnych uczestnik zgłasza chęć udziału poprzez aplikację mObywatel w terminie wolnym od pracy. W przypadku szkoleń grupowych, pracodawca zgłasza chętnych pracowników, co jest jednoznaczne z jego zgodą.

Czy uczestnik otrzyma rekompensatę za utracone wynagrodzenie?

Szkolenie indywidualne realizowane w czasie wolnym od pracy.

Czy uczestnik otrzyma żołd dzienny za udział w szkoleniu?

W przypadku szkoleń obronnych w ramach ścieżki „odporność” nie przysługuje żołd dzienny. Jest on wypłacany w trakcie szkoleń wojskowych czyli np. podczas szkolenia podstawowego w ramach ścieżki „rezerwa”.

Czy po odbyciu szkolenia można ubiegać się o służbę zawodową?

Szkolenia w ramach ścieżki „odporność”, nie mają charakteru wojskowego i nie wpływają na służbę wojskową. W ramach ścieżki „rezerwa” można ubiegać się o służbę zawodową na zasadach ogólnych. Szkolenie nie jest etapem obowiązkowym dla kandydatów do służby zawodowej.

Jak można kontynuować naukę po ukończeniu szkolenia?

Uczestnicy mogą kontynuować naukę w kolejnych modułach, dołączyć do organizacji proobronnych, WOT, Aktywnej Rezerwy lub zgłosić się do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Certyfikat może być też atutem w pracy w sektorze bezpieczeństwa lub administracji publicznej.

Czy będzie można zrezygnować z udziału w trakcie trwania szkolenia?

Tak. Szkolenia mają charakter dobrowolny. Można z nich zrezygnować w każdej chwili.

Jak się zapisać? Prosto w 30 sekund przez mObywatela

Zapisy na indywidualne szkolenia ruszyły. Wystarczy aplikacja mObywatel. Usługa powstała we współpracy MON, Ministerstwa Cyfryzacji i Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Rejestracja trwa do 30 sekund, bez specjalistycznych uprawnień. 5 faktów:

Dla osób 18+ z polskim obywatelstwem i mDowodem.

Szybki zapis na szkolenie.

Mapa z jednostkami i terminami.

Możliwość rezygnacji.

Powiadomienia PUSH o statusie.

Proces jest intuicyjny, bez specjalistycznych uprawnień:

Pobierz/aktualizuj mObywatela do wersji 4.70 (Google Play/App Store).

Zaloguj się.

Wejdź w Usługi > kategoria Bezpieczeństwo > Szkolenia obronne.

Wybierz Indywidualne szkolenia obronne.

Zapoznaj się z informacjami i kliknij Zgłoś się.

Wybierz typ szkolenia.

Wskaż miejsce na mapie.

Sprawdź datę i organizatora, potwierdź.

Podaj dane kontaktowe.

Gotowe – potwierdzenie na e-mail.

Przy dużej popularności zainteresowany trafi na listę rezerwową. Możesz sprawdzić zapisy, zrezygnować lub obejrzeć film instruktażowy w aplikacji. Dla grupowych lub wojskowych – przejdź ze aplikacji na stronę MON.

Poniżej jest przedstawione krok po kroku jak się zapisać:

📲 Rusza program #wGotowościWojska Obrony Cyberprzestrzeni, wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki oraz Ministerstwem Cyfryzacji, opracowały nową usługę w aplikacji mObywatel. Usługa „Szkolenia obronne” umożliwia każdemu dorosłemu obywatelowi łatwe wyszukanie i zapisanie… pic.twitter.com/Owao3bDjQm— Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (@CyberWojska) November 6, 2025

Cele programu: Odporne społeczeństwo i silna armia „Bezpieczeństwo Polski zależy od silnej armii, sojuszy i siły społeczeństwa” – zaznaczył Kosiniak-Kamysz. Program buduje odporność pozamilitarną: odczytywanie alarmów, miejsca ukrycia, zachowanie w kryzysie. Ostatnie 6 miesięcy poświęcono na szkolenie instruktorów, zmiany prawne i system informatyczny.

Zapisać się można przez mObywatela