Hiszpania stawia na Airbusa. 100 nowych śmigłowców dla wojska i marynarki

Cztery typy maszyn dla trzech rodzajów sił zbrojnych

Kontrakty, które stanowią największy zakup śmigłowców dokonany przez DGAM, obejmują cztery różne modele przeznaczone dla trzech rodzajów Sił Zbrojnych Hiszpanii. W szczególności umowa obejmuje następujące programy:

13 śmigłowców H135 : 12 egzemplarzy dla Hiszpańskich Sił Powietrznych i Kosmicznych oraz 1 dla Marynarki Wojennej. Będą wykorzystywane do zaawansowanego szkolenia pilotów, zadań lekkiego transportu oraz misji obserwacyjnych.

: 12 egzemplarzy dla Hiszpańskich Sił Powietrznych i Kosmicznych oraz 1 dla Marynarki Wojennej. Będą wykorzystywane do zaawansowanego szkolenia pilotów, zadań lekkiego transportu oraz misji obserwacyjnych. 50 śmigłowców H145M : wszystkie dla Wojsk Lądowych Hiszpanii (FAMET). Ich zadania obejmują szkolenie pilotów wojskowych, lekkie wsparcie bojowe (wyposażone w system HForce, uzupełniające śmigłowce Tiger), zadania lekkiego transportu oraz pomoc w sytuacjach klęsk żywiołowych.

: wszystkie dla Wojsk Lądowych Hiszpanii (FAMET). Ich zadania obejmują szkolenie pilotów wojskowych, lekkie wsparcie bojowe (wyposażone w system HForce, uzupełniające śmigłowce Tiger), zadania lekkiego transportu oraz pomoc w sytuacjach klęsk żywiołowych. 6 śmigłowców H175M : dla Hiszpańskich Sił Powietrznych i Kosmicznych. Te średnie, wielozadaniowe śmigłowce transportowe będą wykorzystywane do misji rządowych, w tym transportu przedstawicieli władz, zastępując przestarzałe floty z 48. Skrzydła.

: dla Hiszpańskich Sił Powietrznych i Kosmicznych. Te średnie, wielozadaniowe śmigłowce transportowe będą wykorzystywane do misji rządowych, w tym transportu przedstawicieli władz, zastępując przestarzałe floty z 48. Skrzydła. 31 śmigłowców NH90: 13 dla Wojsk Lądowych, 12 dla Sił Powietrznych i Kosmicznych oraz 6 dla Marynarki Wojennej. Przeznaczone do taktycznego transportu, manewrów oraz operacji specjalnych, a także do wsparcia amfibijnych zdolności bojowych marynarki.

Inwestycja strategiczna w bezpieczeństwo i autonomię obronną

„Sformalizowanie tych kontraktów oznacza, że Ministerstwo Obrony realizuje swoje zobowiązanie do wyposażenia naszych Sił Zbrojnych w śmigłowce najnowszej generacji, niezbędne do prowadzenia ich operacji” - stwierdziła María Amparo Valcarce García, sekretarz stanu ds. obrony. „Ta inwestycja ma charakter strategiczny i koncentruje się na znaczącym zwiększeniu zdolności obronnych i bezpieczeństwa Hiszpanii, zapewniając krajową autonomię strategiczną w kluczowym sektorze europejskiej obronności”.

„Przyznanie tych kontraktów jest namacalną realizacją Narodowego Planu Śmigłowcowego, a zawarte w nim programy stanowią jakościowy skok w zdolnościach Sił Zbrojnych. Jesteśmy dumni, że wzmacniamy odporność Hiszpanii w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa” - powiedział Bruno Even, prezes Airbus Helicopters. „Ponadto konsolidują one i rozwijają obecność przemysłową Airbus Helicopters w Hiszpanii, pozycjonując kraj jako kluczowy ośrodek referencyjny w europejskim przemyśle lotniczym” - dodał.

Oprócz wzmocnienia obecnych zdolności przemysłowych Airbus Helicopters w Hiszpanii, plan ten ma bezpośrednio przyczynić się do tworzenia wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy – szacuje się, że w ciągu najbliższych trzech lat powstanie ponad 300 bezpośrednich etatów. Obecność przemysłowa w Albacete będzie się dalej rozwijać dzięki nowemu wojskowemu centrum dostosowywania śmigłowców oraz międzynarodowemu centrum szkoleniowemu dla pilotów i techników H145M. Inwestycje te uzupełnią trwającą budowę obiektów przeznaczonych do modernizacji śmigłowców Tiger w połowie ich cyklu życia.

Równolegle Airbus Helicopters zamierza rozwinąć zakład w Albacete w Centrum Kompetencji w zakresie zdolności cyfrowych. W ramach tego projektu, we współpracy z Uniwersytetem w Albacete oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym Kastylii-La Manchy, powstaje Cyfrowy Kampus specjalizujący się w tworzeniu narzędzi cyfrowych oraz rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa dla całego Airbus Helicopters. Dodatkowo wzmocnione zostaną obszary wsparcia inżynieryjnego, rozwoju oprogramowania, łączności oraz obsługi i utrzymania wojskowych śmigłowców Hiszpańskich Sił Zbrojnych.

Na podstawie informacji prasowej Airbus Helicopters.