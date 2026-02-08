Leonardo M-346 F "Block 20" dla Indonezji. Czy to koniec ery Hawka?

Podczas tegorocznego Singapore Airshow 2026, firma Leonardo ogłosiła podpisanie kluczowego listu intencyjnego (LOI) z PT ESystem Solutions Indonesia i Ministerstwem Obrony Republiki Indonezji. Porozumienie to otwiera drogę do współpracy w zakresie dostawy i wsparcia zaawansowanych samolotów Leonardo M-346 F „Block 20”, które mają sprostać wymaganiom operacyjnym indonezyjskich sił powietrznych. Wybór M-346 przez indonezyjskie Ministerstwo Obrony jest odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie szkolenia i zdolności bojowych, a także stanowi znaczący krok w kierunku modernizacji floty lotniczej kraju. Program ten ma na celu zastąpienie starzejących się maszyn, takich jak Hawk.

Nowa konfiguracja lekkiego myśliwca M-346 F „Block 20” wyróżnia się szeregiem innowacyjnych rozwiązań, które mają znacząco podnieść jego możliwości operacyjne. Samolot zostanie wyposażony w kokpity z wyświetlaczem o dużej powierzchni (LAD), zapewniające pilotom kompleksowy i intuicyjny dostęp do informacji. Kluczowym elementem jest również aktywny radar z elektronicznym skanowaniem, który zwiększy świadomość sytuacyjną i zdolność wykrywania celów. Komunikację i wymianę danych zapewni łącze danych Link 16, a bezpieczeństwo operacji elektronicznych – środki przeciwdziałania elektronicznego. Co więcej, samolot zostanie uzbrojony w nowe systemy uzbrojenia, co poszerzy jego możliwości bojowe.

Kompleksowy system szkoleniowy i zdolności bojowe

Platforma Leonardo M-346 to nie tylko zaawansowany samolot, ale także kompletny, zintegrowany zaawansowany system szkolenia lotniczego. Obejmuje on GBTS (Ground Based Training System), czyli system szkolenia naziemnego, połączone elementy symulacyjne oraz scenariusze z rzeczywistymi lotami, zgodne z logiką Live, Virtual and Constructive (LVC). Taka integracja pozwala na efektywne szkolenie pilotów w różnorodnych warunkach. Dodatkowo, M-346 F „Block 20” posiada lekkie zdolności bojowe do misji powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, co jest możliwe dzięki zaawansowanym systemom misji, wyposażeniu i czujnikom. Samolot będzie miał również zdolność do tankowania w powietrzu, co zwiększy jego zasięg i elastyczność operacyjną.

Globalny sukces M-346 i przyszłość indonezyjskich sił powietrznych

Samolot M-346 stanowi trzon najnowocześniejszego i stale rozwijanego zaawansowanego systemu szkolenia lotniczego, który udowodnił już swoją skuteczność. Odnotowano ponad 150 000 godzin lotu i sprzedaż blisko 160 samolotów na całym świecie. Dzięki temu siły powietrzne, w tym te w Azji, mogą szkolić pilotów do obsługi wysokowydajnych myśliwców najnowszej generacji i przygotowywać ich do przejścia na „bojowe systemy powietrzne” nowej generacji. Do tej pory 20 krajów szkoli swoich pilotów na samolotach M-346 lub wybrało ten model w wersji myśliwskiej jako lekki myśliwiec wielozadaniowy. Wysokie osiągi i zwrotność M-346 sprawiły, że został on wybrany przez włoskie siły powietrzne jako przyszły samolot dla słynnej grupy akrobacyjnej „Frecce Tricolori”. 

