Delegacja Akademii Wojsk Lądowych odwiedziła kluczowe spółki obronne Hanwha w Korei Południowej.

Wizyta pozwoliła zapoznać się z produkcją armatohaubic K9PL i systemów Homar-K dla Sił Zbrojnych RP.

Program "Hanwha Global Challenger" to inwestycja w przyszłych liderów bezpieczeństwa, łącząca edukację, technologię i odpowiedzialność.

Jakie nowe technologie obronne mogą w przyszłości wzmocnić potencjał obronny Polski?

Podchorążowie oraz kadra dydaktyczna Akademii Wojsk Lądowych w zakładach Grupy Hanwha

Podchorążowie oraz kadra dydaktyczna Akademii Wojsk Lądowych, na zaproszenie Hanwha, odwiedzili w Korei Południowej kluczowe spółki obronne Grupy Hanwha - zakłady produkcyjne spółek obronnych Hanwha. Delegacja z Polski zapoznała się z rozwiązaniami nowej generacji, w tym z w pełni zautomatyzowaną armatohaubicą K9A2, wpisującą się w dalsze kierunki rozwoju współpracy z Polską i jej przemysłem obronnym. Wizyta gości z AWL była częścią programu CSR „Hanwha Global Challenger”.

Była też bezpośrednią kontynuacją działań rozpoczętych podczas salonu MSPO 2025 w Kielcach i zrealizowanych w ubiegłym roku w Polsce. Chodzi m.in. utworzenie nowoczesnych multimedialnych aul Hanwha Smart Learning Laboratories we wrocławskiej Akademii oraz o program stypendialny dla studentów uczelni. Obecny etap projektu koncentruje się na praktycznym poznaniu koreańskiego systemu bezpieczeństwa, przemysłu obronnego oraz modelu kształcenia przyszłych oficerów i ekspertów sektora obronności.

Goście z Polski w kluczowych spółkach, m.in. Hanwha Aerospace i Hanwha Ocean

Wyjazd studyjno-szkoleniowy, rozpoczęty 31 stycznia 2026 roku, objął wizyty w kluczowych spółkach Hanwha działających w sektorze obronnym, w tym w zakładach:

Hanwha Aerospace,

Hanwha Systems,

Hanwha Ocean.

Głównym punktem programu była wizyta w zakładach Hanwha Aerospace w Changwon, gdzie delegacja zobaczyła produkcję systemów K9PL oraz Homar-K przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z kierunkami dalszego rozwoju technologicznego, w tym z wariantem K9A2 - zautomatyzowaną wersją systemu artyleryjskiego projektowaną z myślą o przyszłych wymaganiach operacyjnych, takich jak zwiększona efektywność i ograniczenie liczby członków załogi. Dla przyszłych oficerów była to okazja do spojrzenia na zdolności, które w kolejnych latach mogą wzmacniać potencjał obronny Polski.

Polska to kluczowy partner Hanwha w Europie

Program wizyty podkreślił znaczenie Polski jako kluczowego partnera Hanwha w Europie. Łącząc transfer technologii z inwestycją w rozwój kapitału ludzkiego, Hanwha akcentuje swoje zaangażowanie nie tylko w dostarczanie nowoczesnych systemów, lecz także w budowanie kompetencji tych, którzy będą je w przyszłości eksploatować.

Jak podkreślił Jacek Cyrek, prezes zarządu Hanwha Aerospace Europe, Polska odgrywa kluczową rolę w strategii Hanwha w Europie.

Współpraca z Akademią Wojsk Lądowych to inwestycja w przyszłych liderów bezpieczeństwa, którzy w kolejnych dekadach będą odpowiadać za zdolności obronne państwa i regionu. Program Hanwha Global Challenger łączy edukację, technologię i odpowiedzialność, tworząc trwałe fundamenty współpracy pomiędzy Polską a Republiką Korei.

"Republika Korei jako jeden ze światowych liderów technologii obronnych"

Z kolei podpułkownik dr Artur Żelichowski, przewodniczący delegacji Akademii Wojsk Lądowych, powiedział:

Rozwiązania opracowane przez Hanwha pokazują pozycję Republiki Korei jako jednego ze światowych liderów technologii obronnych. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za gościnność oraz możliwość poznania przyszłych zdolności, które wspierają i będą wspierać bezpieczeństwo naszego kraju.

Dodajmy, że „Hanwha Global Challenger” to jeden z najbardziej kompleksowych projektów CSR realizowanych przez koreański przemysł obronny w Europie. Łączy on nowoczesną infrastrukturę edukacyjną, międzynarodowe programy szkoleniowe oraz system wsparcia stypendialnego dla studentów.

Baltexpo25: Hanwha Ocean Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.