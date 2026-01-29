MiG-29 za drony. Polska i Ukraina finalizują strategiczną wymianę

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
PAP
PAP
2026-01-29 12:13

Trwają finalne ustalenia dotyczące przekazania Ukrainie przez Polskę poradzieckich myśliwców MiG-29. Jak poinformował ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar, w zamian za samoloty strona ukraińska oferuje bardzo ciekawe rozwiązania dronowe oraz bezcenne know-how z pola walki. Inicjatywa, mocno wspierana przez szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, wpisuje się w nową filozofię dwustronnej pomocy, opartą na zasadzie wzajemności i strategicznym partnerstwie przemysłowym.

Negocjacje w sprawie przekazania ostatnich myśliwców MiG-29, które służą w polskim lotnictwie od 1989 roku, weszły w decydującą fazę. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, potwierdził, że ukraińska grupa inspekcyjna dokonała już oględzin maszyn, a obecnie obie strony precyzują, w jaki sposób samoloty zostaną dostarczone i co dokładnie Polska otrzyma w zamian. Według informacji ambasadora, cztery samoloty są już gotowe do przekazania, a cała operacja mogłaby się odbyć jeszcze w pierwszym kwartale 2026 roku.

Decyzja o przekazaniu samolotów została już podjęta na szczeblu rządowym, o czym informował wiceminister obrony Paweł Zalewski. Obecne rozmowy mają charakter techniczny i dotyczą logistyki oraz warunków transferu. Pierwsza partia ma objąć do dziesięciu maszyn. Polska już w 2023 roku przekazała Ukrainie 14 myśliwców MiG-29, stając się pierwszym państwem, które wsparło Kijów maszynami bojowymi.

Co Polska otrzyma w zamian? Ukraińskie drony i bezcenne know-how

Kluczowym elementem porozumienia jest zasada wzajemności, którą konsekwentnie podkreśla wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie chodzi o prostą donację, ale o strategiczną wymianę, która ma przynieść wymierne korzyści Wojsku Polskiemu. W zamian za myśliwce, których resursy eksploatacyjne dobiegają końca, Polska ma uzyskać dostęp do ukraińskich technologii dronowych i rakietowych.

Jak podkreślił ambasador Bodnar, Kijów oferuje „nowoczesny sprzęt, który sprawdził się doskonale i wzmocni zdolności obronne Polski”. Szczegóły techniczne oferty pozostają tajemnicą wojskową, jednak wiadomo, że celem jest nie tylko pozyskanie gotowych systemów, ale również wspólne rozwijanie nowych kompetencji obronnych i przemysłowych.

W doniesieniach medialnych mówi się, że Ukraina ma umiejętności do masowej produkcja tanich, nowoczesnych maszyn, które działają w rojach i szybko dostosowują się do zmieniających się warunków pola walki. Drugi to budowa znacznie większych bezzałogowców dalekiego zasięgu, zdolnych operować mimo silnych zakłóceń GPS i korzystających z łączności satelitarnej. Równie ważny jest cały obszar zwalczania dronów przeciwnika od ich wykrywania, przez niszczenie, aż po obezwładnianie. Dużo uwagi przyciąga wojna elektroniczna: ukraińskie metody skutecznego zagłuszania i neutralizowania rosyjskich systemów, ale też to, jak odporne i trudne do wyłączenia potrafią być same rosyjskie rozwiązania oraz jakie techniki naprawdę działają przeciwko nim.

Trzecia istotna dziedzina to rakiety i pociski manewrujące. Ukraina od czasów ZSRR była ważnym producentem silników rakietowych także do systemów kosmicznych i balistycznych, a jednocześnie samodzielnie rozwinęła własne konstrukcje: od różnych rakiet kierowanych po pociski manewrujące, w tym Neptun i jego dalekosiężną wersję o zasięgu powyżej 1000 km. Cała ta praktyczna wiedza, która rodzi się na froncie, mogłaby bardzo pomóc polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu zarówno w projektowaniu własnych systemów, jak i w rozwijaniu amunicji oraz systemów kierowania dla już posiadanego uzbrojenia, na przykład do zestawów Homar-K.

Polecany artykuł:

Polska przekaże Ukrainie kolejne myśliwce MiG-29. Decyzja w tej sprawie już zap…

Dlaczego ukraińskie technologie są tak cenne?

Pełnoskalowa wojna uczyniła z Ukrainy światowego lidera w zakresie wykorzystania i rozwoju bezzałogowych systemów latających. Doświadczenia z frontu pozwoliły na błyskawiczny rozwój setek typów dronów FPV, morskich i uderzeniowych, a także zaawansowanych systemów walki radioelektronicznej. Dla Polski, która intensywnie modernizuje swoje siły zbrojne, dostęp do tego unikalnego know-how jest bezcenny i może znacząco przyspieszyć program „dronizacji” armii. 

Koniec epoki MiG-ów w polskim lotnictwie

Przekazanie ostatnich myśliwców MiG-29 symbolicznie zamyka pewną epokę w historii Sił Powietrznych RP. Te poradzieckie maszyny, choć wielokrotnie modernizowane, osiągają kres swoich możliwości technicznych i operacyjnych. Ich wycofanie jest naturalnym elementem transformacji polskiego lotnictwa. Wiele osób zapomina, że myśliwce MiG-29 mogą latać nie dłużej niż do końca 2025 roku, gdyż wtedy większości z tych 6-8 zdatnych do lotu maszy wyczerpie się resurs i certyfikat pozwalający na ich użycie. Przez co stanowią one sprzęt nienadający się do lotów. Jak zwrócił uwagę redaktor prowadzący Portalu Obronnego Juliusz Sabak: "Resurs teoretycznie można by przedłużać po raz kolejny, gdyż zrobiono to już kilkukrotnie. Jednak jest to technicznie i ekonomicznie nieopłacalne". Poza tym Polska nie posiada, części zamiennych i uzbrojenia do nich. Nie możemy także zapominać, że  maszyny te ustępują pod względem możliwości operacyjnych innym maszynom znajdującym się w polskiej służbie. 

Zadania, które do tej pory realizowały MiG-i, są już przejmowane przez nowocześniejsze konstrukcje:

  • Samoloty F-16 C/D Block 52+, które stanowią trzon lotnictwa bojowego.
  • Lekkie samoloty bojowe FA-50, które dotarły już z Korei Południowej.
  • Myśliwce 5. generacji F-35A Lightning II, których pierwsze egzemplarze mają pojawić się w Polsce w połowie 2026 roku.

Dzięki tym zakupom potencjał bojowy Sił Powietrznych znacząco wzrasta, a przekazanie starych maszyn Ukrainie nie tworzy luki w systemie obrony powietrznej kraju.

Jak pisał w swoich tekście Juliusz Sabak pt: "Stary MiG-29 za nowe technologie? Czy Polska może coś zyskać od Ukrainy?"

"Decyzja o pozbyciu się reszty tych maszyn moim zdaniem nie osłabia bezpieczeństwa Polski w szerszej perspektywie, choć w krótkim czasie może wywołać pewne wyzwania. Wręcz przeciwnie, przyspiesza przejście do floty opartej na standardach zachodnich i mniejsze liczbie typów maszyn bojowych, takich jak F-16, F-35 i FA-50. (F-16, F-35 i FA-50). Krótkoterminowy ubytek postsowieckich maszyn będzie rekompensowany przez dostawy nowoczesnego sprzętu. Warto przypomnieć, że w przyszłym roku do Polski przylecą pierwsze dwa samoloty F-35. Krótkoterminowo, możemy skorzystać ze wsparcia sojuszniczych myśliwców, które już obecnie są licznie obecne na terytorium Polski".

Polecany artykuł:

Ósmy polski F-35 Husarz w Ebbing. Amerykanie pokazali zdjęcia myśliwca

Strategiczny wymiar współpracy

Wymiana samolotów MiG-29 na technologie dronowe to coś więcej niż transakcja sprzętowa. Jest to element szerszej, sojuszniczej polityki wsparcia Ukrainy oraz wzmacniania bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO. Jak podkreślał minister Kosiniak-Kamysz, „lepiej, żeby (MiG-i) trafiły na Ukrainę i w perspektywie służyły dalej bezpieczeństwu Polski, niż żeby były przerobione na żyletki”.

Dla Ukrainy, której piloci doskonale znają samoloty MiG-29, dodatkowe maszyny stanowią natychmiastowe wzmocnienie zdolności do obrony przestrzeni powietrznej i zwalczania rosyjskich rakiet oraz dronów. Dla Polski jest to z kolei szansa na pozyskanie sprawdzonych w boju technologii i zacieśnienie współpracy z ukraińskim przemysłem obronnym, co w długoterminowej perspektywie może przynieść obopólne korzyści strategiczne.

Polski MiG-29 nad Dęblinem

Polecany artykuł:

Ukraińskie F-16 na froncie. Taktyka z Zachodu nie wystarczyła, piloci stworzyli…
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
LOTNICTWO
UKRAINA
MIG-29