Miny, eskorty i polisy. Kryzys w Cieśninie Ormuz a bezpieczeństwo światowej żeglugi

Od irańskiej presji do Epic Fury: eskalacja wokół Ormuzu

Pierwsza połowa marca przyniosła skokowe nasilenie irańskiej presji na zachodnie interesy w Zatoce Perskiej, obliczonej na podniesienie kosztów politycznych i gospodarczych działań USA oraz ich sojuszników. Analitycy The Institute for the Study of War wskazują, że Teheran celowo przeniósł ciężar oddziaływania na infrastrukturę energetyczną i morskie trasy zaopatrzenia, licząc na wzrost cen ropy i gazu oraz narastającą presję opinii publicznej w państwach importujących. Komunikaty Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (KSRI) akcentowały gotowość do „odpowiedzi” na obecność grupy uderzeniowej z lotniskowcem USS „Gerald R. Ford” (CVN 78), przy jednoczesnym utrzymywaniu niejasności co do skali i charakteru operacji minowych na podejściach do Ormuzu.​

Kulminacją tej strategii było rozpoczęcie ofensywnego minowania akwenów w rejonie Cieśniny Ormuz przez niewielkie jednostki morskie KSRI. Z dostępnych relacji wynika, że wykorzystywano szybkie łodzie zdolne do przenoszenia kilku min, co utrudniało ich wczesne wykrycie i pozwalało rozproszyć ryzyko. W praktyce zastosowano klasyczną taktykę asymetryczną: ograniczone środki minowe powiązano z zagrożeniem rakietowym z wybrzeża oraz obecnością bezzałogowych jednostek nawodnych, podnosząc koszt ewentualnych operacji przeciwminowych i eskortowych po stronie państw zachodnich.​

Odpowiedź USA przybrała formę zmasowanej kampanii uderzeniowej prowadzonej z dystansu w ramach operacji pk. „Epic Fury”. Dowództwo CENTCOM poinformowało 10 marca o zniszczeniu 16 irańskich stawiaczy min oraz kilku innych jednostek bojowych w rejonie Ormuzu, co miało uniemożliwić dalsze minowanie toru wodnego. W uderzeniach wykorzystano połączone działania lotnictwa i pocisków manewrujących, tak aby ograniczyć ekspozycję własnych okrętów na ogień systemów przeciwokrętowych rozmieszczonych na irańskim wybrzeżu. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że kolejne próby zaminowania Cieśniny spotkają się z reakcją „na poziomie nigdy wcześniej niewidzianym”, a Pentagon podkreślał, iż stworzono warunki do przejścia z fazy czysto uderzeniowej do stopniowego przywracania bezpieczeństwa żeglugi – choć, co warto zaznaczyć, amerykańska marynarka wprost przyznaje, że do uruchomienia pełnowymiarowych eskort tankowców w Ormuzie nie jest jeszcze gotowa.​

Planowane eskorty, francuska odpowiedź i wojna o tankowce

Dyskusja o uruchomieniu eskort dla tankowców i gazowców w Cieśninie Ormuz jest bezpośrednim skutkiem kampanii uderzeniowej przeciwko irańskim stawiaczom min i szerszej debaty w Waszyngtonie o kosztach paraliżu handlu w Zatoce Perskiej. Przedstawiciele Pentagonu i Departamentu Energii przyznają jednak, że siły morskie Stanów Zjednoczonych nie są gotowe do natychmiastowego wprowadzenia pełnoskalowych eskort, a ich uruchomienie będzie możliwe dopiero po utrwaleniu przewagi w powietrzu i dalszym ograniczeniu zdolności Iranu do wystrzeliwania pocisków balistycznych i manewrujących w kierunku toru wodnego. W praktyce oznacza to, że każda przyszła misja eskortowa musi być powiązana z ciągłą kampanią rozpoznawczo‑uderzeniową przeciw wyrzutniom rakietowym i stanowiskom KSRI na wybrzeżu, inaczej ryzyko utraty okrętu lub tankowca pozostanie politycznie nieakceptowalne.

Na tym tle należy rozpatrywać decyzję Francji o znaczącym wzmocnieniu własnej obecności morskiej. Paryż zapowiedział wysłanie dziesięciu dodatkowych okrętów – ośmiu fregat i dwóch dużych jednostek desantowych – do wschodniej części Morza Śródziemnego i na Morze Czerwone, gdzie dołączą one do operującej już grupy lotniskowcowej z „Charlesem de Gaulle’em” (R91) na czele. Według deklaracji strony francuskiej głównym zadaniem tych sił ma być obrona powietrzna, osłona konwojów handlowych i potencjalnych eskort tankowców próbujących przekroczyć Ormuz, przy zachowaniu „czysto defensywnego” mandatu – bez udziału w ofensywnych uderzeniach na cele lądowe w Iranie.

Francuska decyzja wpisuje się w szerszą „wojnę nerwów” wokół tankowców, w której każdy dzień przestoju floty handlowej generuje wymierne straty dla eksporterów i importerów ropy oraz gazu, a także dodatkową presję inflacyjną w państwach OECD. Same zapowiedzi przedłużającego się kryzysu i opóźnionego startu eskort windują notowania ropy, a rynek ubezpieczeniowy podnosi składki do poziomów, które czynią część rejsów ekonomicznie nieuzasadnionymi. Informacje, że konwoje ruszą dopiero „gdy będzie to militarnie możliwe”, przekładają się na tygodnie ograniczonej przepustowości Ormuzu i w praktyce działają jak częściowa blokada, choć nikt formalnie jej nie ogłosił.

📍Méditerranée orientale | Le groupe aéronaval @French_CSG en patrouille avec nos alliés européens 🤝➡️ Dispositif aéromaritime opérationnel après avoir basculé de l’Atlantique vers la Méditerranée, intégrant des escorteurs 🇪🇸🇳🇱🇮🇹🇫🇷 autour du porte-avions Charles de Gaulle… pic.twitter.com/WLj9PSUpEM— Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) March 15, 2026

Ubezpieczenia morskie

Rynek ubezpieczeń morskich stał się jednym z kluczowych „teatrów działań” obecnego kryzysu – to tam faktycznie zapada decyzja, które statki w ogóle podejmą ryzyko przejścia przez Ormuz, niezależnie od liczby dostępnych okrętów eskortowych. Londyńska Joint War Committee, będące wspólnym ciałem Lloyd’s Market Association i International Underwriting Association, wyznacza tzw. Listed Areas, na podstawie których ubezpieczyciele kalkulują dodatkowe składki za ryzyko wojenne. Po rozszerzeniu przez JWC listy stref wojennych (JWLA‑033) i wygaśnięciu dotychczasowej ochrony wojennej stawki dla jednostek w Zatoce Perskiej wzrosły z poziomu ok. 0,25 proc. wartości kadłuba do ok. 1 proc., a w części przypadków – zwłaszcza dla tonażu powiązanego z interesami USA, Wielkiej Brytanii czy Izraela – sięgają już kilku procent. Dla typowego VLCC (ang. Very Large Crude Oil Carrier) oznacza to skok z rzędu 200–250 tys. dolarów do 2–3 mln dolarów dodatkowych kosztów za jeden rejs, przy jednoczesnym wielokrotnym wzroście stawek frachtu, co sprawia, że część armatorów wstrzymuje żeglugę mimo politycznych zapowiedzi wprowadzenia eskort.

Nawet uruchomienie narodowych systemów reasekuracji przez USA czy potencjalnie inne państwa G7 nie rozwiązuje problemu w sposób pełny, ponieważ nie eliminuje mechanizmu selekcji: w pierwszej kolejności zabezpieczenie uzyskają największe podmioty i ładunki o znaczeniu strategicznym, podczas gdy mniejsi operatorzy oraz rynki peryferyjne muszą liczyć się z dłuższymi opóźnieniami i wyższą premią ryzyka. W praktyce oznacza to, że bezpieczeństwo żeglugi w rejonie Ormuzu przestaje być wyłącznie funkcją przewagi militarnej na akwenie, a w coraz większym stopniu odzwierciedla politykę ryzyka kluczowych ośrodków ubezpieczeniowych w Londynie, Skandynawii i Azji oraz zakres, w jakim państwa są gotowe przejmować część tego ryzyka poprzez instrumenty gwarancyjne.

Ciąg przyczynowo‑skutkowy i implikacje wojenne oraz handlowe

Cały kryzys układa się w dość czytelną sekwencję decyzji, w której działania polityczne i wojskowe szybko przekładają się na funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw energii. Irańska strategia opierała się na groźbie minowania i ataków na infrastrukturę energetyczną jako narzędziu nacisku na państwa zachodnie przy relatywnie niskich kosztach własnych, z założeniem, że wzrost cen ropy i gazu oraz obawy o bezpieczeństwo dostaw wytworzą napięcia wśród sojuszników. Amerykańska odpowiedź w postaci operacji „Epic Fury” została z kolei zaplanowana tak, aby możliwie szybko ograniczyć zdolności KSRI do działań ofensywnych na morzu, przy użyciu precyzyjnych uderzeń z dystansu i bez wchodzenia w strefę rażenia irańskich systemów przeciwokrętowych.

Następny etap obejmuje przygotowania do szerszych działań eskortowych oraz rozwijanie obecności sojuszniczych sił w regionie, w tym francuskiej misji z dodatkowym komponentem fregat i dużych jednostek desantowych. Celem tych działań nie jest opanowanie terenu ani zniszczenie floty Iranu, lecz doprowadzenie do tego, by kluczowy szlak handlowy mógł funkcjonować przy ryzyku akceptowalnym operacyjnie i ubezpieczeniowo. W praktyce oznacza to konwoje tankowców osłaniane przez okręty wielozadaniowe, stały nadzór z powietrza i z kosmosu, obecność sił przeciwminowych oraz warstwową obronę przed rakietami i bezzałogowcami znad wybrzeża. Na poziomie gospodarczym stawką jest stopniowe obniżenie premii ryzyka w cenach ropy i gazu, przy świadomości, że koszt frachtu i ubezpieczenia pozostanie wyższy niż przed wybuchem kryzysu.

Z dotychczasowego przebiegu wydarzeń wynikają trzy wnioski o znaczeniu strategicznym. Po pierwsze, nawet ograniczone zagrożenie minowe w tak wąskiej cieśninie jak Ormuz wystarcza, by wymusić korektę polityk energetycznych i logistycznych, podobnie jak wcześniej uczyniły to ataki Huti na Morzu Czerwonym. Po drugie, umiejętność łączenia kampanii uderzeniowych z długotrwałą ochroną żeglugi staje się jednym z głównych mierników realnej siły morskiej państw i sojuszy oraz ich wiarygodności wobec partnerów w regionie. Po trzecie, w dłuższym horyzoncie obecny kryzys prawdopodobnie przyspieszy dywersyfikację szlaków i źródeł energii w Europie i Azji, a jednocześnie utrwali obecność większych zespołów okrętowych państw NATO i UE w Zatoce Perskiej, traktowanej coraz bardziej jako stałe środowisko podwyższonego ryzyka.