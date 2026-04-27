Pancerna Majówka w Kłaninie. Premiera czołgu Pz.Kpfw. IV

Centralnym punktem majówkowego święta w Kłaninie będzie bez wątpienia premiera czołgu Pz.Kpfw. IV Ausf. J. Ten wyjątkowy pojazd, wyprodukowany prawdopodobnie w grudniu 1944 roku w zakładach Nibelungenwerke w St. Valentin, reprezentuje ostatni wariant produkcyjny najliczniej produkowanego czołgu niemieckiej Panzerwaffe. Maszyna napędzana jest potężnym, 12-cylindrowym silnikiem benzynowym Maybach HL 120TRM o mocy 300 KM. Jej uzbrojenie stanowiła armata 7,5 cm KwK 40 L/48 oraz dwa karabiny maszynowe MG34.

Podczas Pancernej Majówki w Kłaninie, zaplanowanej na 1 maja 2026 roku, odbędzie się stacjonarna prezentacja tego historycznego czołgu. Będzie to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć z bliska efekty wielomiesięcznej pracy zespołu restauratorów i poznać historię tej konstrukcji.

Co czeka zwiedzających?

Jak napisano we wpisie na Facebooku:

"Podczas Pancernej Majówki planujemy prezentację stacjonarną naszej "czwóreczki". Dla wszystkich, którzy chcą przejechać na weekend majowy do Pałacu w Kłaninie i wykupią pobyt na majówkę, oprócz udziału w imprezie i przejażdżek pojazdami 2 maja, organizujemy także pokaz PRZEDPREMIEROWY czołgu Pz.IV Ausf.J, z udziałem Tank Huntera Mateusza Delinga. Szczegóły: [email protected]"

Wszystko rozpocznie się w piątek 1 maja 2026, godziny pokazów, odbędą się: 10:30, 13:00 i 15:30. Bilety będzie można kupić na MuzeumPancerne.tixx.pl (zalecane) oraz w kasie muzeum w dniu imprezy.

Pz.Kpfw. IV Ausf. J: Ostatnia, oszczędnościowa wersja pancernego konia roboczego Wehrmachtu

Czołg średni Panzerkampfwagen IV był prawdziwym kręgosłupem niemieckich dywizji pancernych przez cały okres II wojny światowej. Produkowany od 1938 aż do 1945 roku, doczekał się wielu modernizacji, które miały dostosować go do zmieniających się warunków pola bitwy. Ostatnią produkowaną seryjnie wersją był Pz.Kpfw. IV Ausf. J, który stanowił symbol desperackich prób utrzymania produkcji w obliczu pogarszającej się sytuacji wojennej III Rzeszy.

Produkcja wersji J rozpoczęła się w czerwcu 1944 roku w zakładach Nibelungenwerke w austriackim St. Valentin i trwała aż do marca 1945 roku. Wprowadzenie tego modelu było bezpośrednią konsekwencją strat, rosnących trudności materiałowych oraz alianckich bombardowań, które niszczyły niemiecki przemysł. Wersja J nie była krokiem naprzód w rozwoju konstrukcji, a wręcz przeciwnie – była to wersja celowo "zubożona" w stosunku do swojego poprzednika, modelu Ausf. H. Celem było maksymalne uproszczenie i przyspieszenie produkcji, aby jak najszybciej uzupełniać straty na froncie.

Pz.Kpfw. IV Ausf. J na pierwszy rzut oka był bardzo podobny do wersji H, jednak diabeł tkwił w szczegółach. Wprowadzono szereg modyfikacji, które miały przede wszystkim obniżyć koszty i czasochłonność produkcji. Najbardziej znaczącą i zarazem najbardziej dotkliwą dla załóg zmianą była rezygnacja z silnika elektrycznego do obrotu wieży. W jego miejsce zamontowano dwubiegową przekładnię manualną. Choć rozwiązanie to znacznie upraszczało konstrukcję czołgu, drastycznie spowalniało czas reakcji celowniczego, co w dynamicznej walce pancernej stanowiło poważną wadę.

Miejsce po zdemontowanym silniku pomocniczym wykorzystano na instalację dodatkowego zbiornika paliwa o pojemności 180 litrów. Dzięki temu łączna pojemność zbiorników wzrosła do 680 litrów, co przełożyło się na wyraźne zwiększenie zasięgu operacyjnego do około 320 km na drodze.

Wprowadzono także liczne uproszczenia w konstrukcji. Zrezygnowano z wizjerów i otworów strzelniczych w bocznych ścianach wieży oraz kadłuba. Zmieniono konstrukcję włazu dowódcy, a w późniejszych egzemplarzach zmniejszono liczbę rolek podtrzymujących gąsienicę z czterech do trzech na każdą stronę.

Zmianie uległ również typ osłon bocznych. Tradycyjne, pełne ekrany pancerne znane jako Schürzen były coraz częściej zastępowane lżejszymi i znacznie tańszymi w produkcji ekranami siatkowymi, nazywanymi Thoma Schürzen. Zapewniały one nadal skuteczną ochronę przed pociskami kumulacyjnymi, przy jednoczesnym obniżeniu masy i kosztów.

Mimo wprowadzonych oszczędności, wersja J zachowała kluczowe parametry bojowe, które czyniły z Panzera IV groźnego przeciwnika.

Podstawowe dane techniczne:

Załoga: 5 osób (dowódca, celowniczy, ładowniczy, kierowca, radiooperator/strzelec km).

Masa bojowa: około 25 000 kg.

Napęd: 12-cylindrowy silnik benzynowy Maybach HL 120 TRM o mocy 300 KM.

Prędkość maksymalna: 38 km/h na drodze.

Uzbrojenie główne: Armata 7,5 cm KwK 40 L/48 z zapasem 87 nabojów. Było to wciąż skuteczne działo, zdolne do zwalczania większości czołgów alianckich, takich jak T-34/85 czy M4 Sherman, na standardowych dystansach bojowych.

Uzbrojenie dodatkowe: 2 lub 3 karabiny maszynowe MG34 kal. 7,92 mm.

Pancerz: Pancerz czołowy kadłuba i nadbudowy wynosił 80 mm, a wieży 50 mm. Boki kadłuba i wieży miały grubość 30 mm.

Czołgi Pz.Kpfw. IV Ausf. J trafiły na wszystkie fronty, na których walczyły wojska niemieckie w ostatnim roku wojny. Były trzonem dywizji pancernych zarówno na froncie wschodnim, walcząc z nacierającą Armią Czerwoną, jak i na froncie zachodnim, biorąc udział m.in. w ofensywie w Ardenach zimą 1944 roku.

Mimo że ustępowały już nowocześniejszym konstrukcjom, takim jak Pz.Kpfw. V Panther, wciąż były wartościowym sprzętem. Ich największymi zaletami były sprawdzona konstrukcja, niezawodność mechaniczna (w porównaniu do wczesnych Panter) oraz skuteczne działo. W rękach doświadczonych załóg, zwłaszcza w defensywie i podczas zasadzek, Panzer IV J wciąż potrafił skutecznie eliminować pojazdy wroga.

Panzerkampfwagen IV Ausf. J jest doskonałym przykładem czołgu z późnego okresu wojny, którego projekt został podporządkowany realiom gospodarki wojennej. Był to regres w stosunku do poprzednich, bardziej zaawansowanych modeli, ale regres konieczny, by utrzymać ciągłość dostaw sprzętu dla armii. Mimo uproszczeń nadal pozostał groźnym przeciwnikiem na polu bitwy aż do kapitulacji III Rzeszy w maju 1945 roku. Jego historia dowodzi, że nawet w obliczu zbliżającej się klęski, niemiecki przemysł był w stanie produkować czołg, który do samego końca stanowił podstawę Panzerwaffe.

