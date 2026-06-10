E-2D Advanced Hawkeye. Brakujące ogniwo polskiej architektury rozpoznania i dowodzenia?

Nie tylko radar, ale i węzeł sieci walki

E-2D Advanced Hawkeye jest najnowszą wersją amerykańskiego samolotu wczesnego ostrzegania i dowodzenia (AEW&C). Platforma została wyposażona w radar AN/APY-9 z aktywnym skanowaniem elektronicznym, zdolny do wykrywania i śledzenia dużej liczby celów powietrznych jednocześnie, również w środowisku silnych zakłóceń elektromagnetycznych.

Nie to jest jednak najważniejsze. Kluczową rolą E-2D jest łączenie danych z różnych źródeł - radarów, myśliwców, systemów naziemnych - i przekazywanie ich dalej w czasie rzeczywistym. Dzięki zaawansowanym systemom łączności i wymiany danych samolot może tworzyć wspólny obraz sytuacji operacyjnej dla lotnictwa, wojsk lądowych, sił morskich, czy struktur dowodzenia NATO. W praktyce oznacza to jedno: krótszą drogę od wykrycia zagrożenia do decyzji o jego zwalczaniu.

Znaczenie dla polskiej obrony powietrznej

Polska buduje obecnie jedną z najbardziej rozbudowanych architektur obrony powietrznej w Europie. Tworzą ją m.in. systemy Wisła i Narew, myśliwce 5. generacji F-35A (do końca 2026 roku w kraju ma być ich 14, a łącznie Polska zamówiła 32 takie maszyny i rozważa potencjalny zakup kolejnych), myśliwce F-16 oraz rozwijane zdolności rozpoznawcze i satelitarne, w tym satelitarny system rozpoznania radarowego MikroSAR, który został oficjalnie przekazany Siłom Zbrojnym RP 15 maja 2026 roku.

Właśnie w tej całej układance pojawia się miejsce dla E-2D. W takim środowisku E-2D mógłby bowiem pełnić funkcję powietrznego stanowiska dowodzenia i zarządzania walką, uzupełniającego istniejące systemy C2 Sił Zbrojnych RP. Platforma nie zastępowałaby naziemnych radarów ani systemów przeciwrakietowych. Jej rolą byłoby natomiast zwiększanie ich efektywności poprzez dostarczanie dodatkowych danych o sytuacji w przestrzeni powietrznej. E-2D działałby jako klasyczny multiplikator siły, zwiększając efektywność każdego systemu uzbrojenia poprzez dostarczanie wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej i umożliwienie szybszego przekazywania danych pomiędzy sensorami a efektorami.

Szczególnie istotna byłaby zdolność do obserwacji obszarów znajdujących się poza horyzontem radarowym wielu naziemnych stacji radiolokacyjnych. W regionie Morza Bałtyckiego, gdzie duże znaczenie mają szybkość reakcji i koordynacja działań między państwami NATO, mogłoby to znacząco zwiększyć możliwości wczesnego ostrzegania i właściwego reagowania. Zwłaszcza że Bałtyk odgrywa kluczową rolę dla Rosji - uznawanej za jedno z największych zagrożeń dla NATO oraz samej Polski - i często znajduje się w centrum propagandy strachu Kremla. Jest też obszarem, gdzie Rosjanie nieustannie testują granice NATO i reakcje sojuszu na występujące incydenty.

Beyond its airborne early warning mission, the E-2D Advanced Hawkeye offers unmatched versatility including:🔹Offensive/defensive counter-air support🔹Integrated air and missile defense🔹Electronic warfare🔹Air traffic control🔹Combat search and rescue🔹Humanitarian relief… pic.twitter.com/7YIxImJmMi— Northrop Grumman (@northropgrumman) September 3, 2025

Współpraca z F-35 i systemem NATO

Jednym z argumentów, który pojawia się w debatach na temat użyteczności platformy E-2D jest jej zdolność do działania w środowisku amerykańskim i natowskim. Samolot został zaprojektowany z myślą o funkcjonowaniu w sieci wymiany danych obejmującej wiele rodzajów sił zbrojnych. Dla Polski ma to znaczenie m.in. w związku z pozyskaniem myśliwców F-35A.

Nowoczesne myśliwce generują ogromne ilości danych, które mogą być wykorzystywane przez inne elementy systemu walki, a E-2D może pełnić rolę jednego z kluczowych węzłów odpowiedzialnych za agregowanie i dystrybucję tych informacji. W rezultacie zwiększa się skuteczność całego systemu, a nie jedynie pojedynczych platform. To właśnie dlatego współczesne siły zbrojne coraz częściej koncentrują się na budowie sieci wymiany danych i wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej.

Wzmocnienie wschodniej flanki NATO

W przypadku Polski potencjalne pozyskanie E-2D miałoby również wymiar sojuszniczy. Nie można bowiem zapominać, że Polska jest jednym z kluczowych państw NATO na wschodniej flance i odgrywa coraz większą rolę w regionalnym systemie bezpieczeństwa. Dlatego też platforma tej klasy mogłaby wspierać nie tylko działania narodowe, ale również operacje prowadzone wspólnie z sojusznikami. Dotyczy to zwłaszcza - wspomnianego już wcześniej - regionu Morza Bałtyckiego, gdzie aktywność rosyjskich sił powietrznych, morskich i rakietowych wymaga stałego monitorowania sytuacji.

Pozyskanie E-2D mogłoby oznaczać nie tylko wzrost zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP, ale również nowe możliwości dla krajowego przemysłu obronnego, który również jest kluczowy dla budowania ogólnego bezpieczeństwa państwa. Współpraca przy obsłudze, wsparciu eksploatacji czy integracji wybranych systemów mogłaby przyczynić się do rozwoju kompetencji technicznych, szkolenia specjalistów oraz budowy długoterminowych zdolności przemysłowych wspierających bezpieczeństwo państwa. Dodatkowym atutem E-2D jest dojrzałość konstrukcji. Platforma pozostaje w służbie operacyjnej od wielu lat, była wykorzystywana podczas licznych misji i jest stale modernizowana. Ogranicza to ryzyko związane z wdrażaniem nowego systemu oraz pozwala korzystać z rozwiązania już sprawdzonego w warunkach operacyjnych.

Wykraczając poza pierwotną misję

Nie można zapominać, że potencjalne pozyskanie E-2D będzie również obejmować zaawansowane systemy wymagające specjalistycznego szkolenia personelu, dodatkowej infrastruktury technicznej oraz krytycznego zaplecza logistycznego. Możliwość integracji platformy z krajowym systemem dowodzenia i zapewnienie odpowiedniej liczby maszyn gwarantujące utrzymanie ciągłej gotowości operacyjnej należeć będzie do kluczowych decyzji Polskich Sił Zbrojnych . W przypadku samolotów tej klasy niewielka flota oznacza bowiem ograniczoną dostępność wynikającą z konieczności prowadzenia szkoleń, przeglądów i remontów. Dlatego ewentualna decyzja o zakupie powinna być oceniana nie tylko przez pryzmat kosztów samej platformy, ale również jej znaczenia jako kluczowego czynnika w całej architekturze bezpieczeństwa państwa i zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Kluczowa jest informacja

Znaczenie E-2D Advanced Hawkeye nie wynika ze zdolności samodzielnego zwalczania przeciwnika. Platforma nie jest myśliwcem ani systemem obrony przeciwrakietowej. Jej wartość polega na dostarczaniu informacji, integrowaniu danych i wspieraniu procesu podejmowania decyzji. W świecie, w którym czas reakcji liczony jest często w minutach, a czasem nawet sekundach, właśnie zdolność do szybszego wykrywania zagrożeń i skuteczniejszej koordynacji działań może decydować o powodzeniu całej operacji. Z tego punktu widzenia E-2D Advanced Hawkeye należy postrzegać jako potencjalny element wzmacniający nie tylko polskie zdolności wojskowe, ale również efektywność całego systemu obronnego NATO na wschodniej flance.