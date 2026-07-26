"No. 10 North": logistyczne wyzwania ochrony premiera w nowym ośrodku władzy

Nowy ośrodek władzy w Manchesterze

"No. 10 North" powstało formalnie 20 lipca 2026 roku jako część Office for the Prime Minister and Cabinet, a trzy dni później rząd ogłosił jego uruchomienie. Tymczasową siedzibą jest Heron House przy Albert Square w centrum Manchesteru – budynek częściowo zajmowany przez brytyjski wywiad elektroniczny GCHQ (ang. Government Communications Headquarters). Docelowa lokalizacja, Manchester Digital Campus przy Great Ancoats Street, ma być gotowa do 2032 roku.

Nowa jednostka przejęła kompetencje dotyczące brytyjskiej dewolucji i lokalnej strategii wzrostu gospodarczego od Ministerstwa Mieszkalnictwa, Wspólnot i Samorządu Lokalnego (MHCLG) oraz politykę lokalnego wzrostu gospodarczego od Skarbu (HM Treasury). Za "No. 10 North" formalnie odpowiada pierwsza sekretarz stanu Louise Haigh, a funkcję szefowej operacyjnej pełni Caroline Simpson, wcześniej dyrektor generalna Greater Manchester Combined Authority. Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Gospodarczej (ang. National Economic Council) organu powołanego pierwotnie w 2008 roku jako odpowiedź na kryzys gospodarczy, z udziałem ministrów i burmistrzów regionalnych odbyło się 24 lipca 2026 roku w Heron House.

Cel polityczny i reakcje mieszkańców

Premier Andy Burnham określił "No. 10 North" jako "centrym nerwowe zrestrukturyzowanego państwa" i wskazał trzy zadania jednostki: zwiększenie publicznej kontroli nad usługami użyteczności publicznej, w tym wody, energii i mieszkalnictwa, reindustrializację regionów oraz odbudowę miejscowości dotąd zaniedbanych przez politykę centralną. Pierwsza sekretarz stanu Louise Haigh oceniła otwarcie jednostki jako "fundamentalne przesunięcie równowagi w kwestii tego, gdzie leży władza w naszym kraju", a kanclerz skarbu John Healey nazwał "No. 10 North" elementem "nowej ery restrukturyzacji".

Mieszkańcy Manchesteru komentują projekt z rezerwą. Zwracana jest uwaga na ryzyko korków i utrudnień komunikacyjnych związanych z zabezpieczeniami wokół budynku. Ponadto nowy ośrodek, pozbawiony kompletnego wyposażenia administracyjnego służby cywilnej, może utrudniać podejmowanie decyzji na miejscu, co może "stworzyć podział" między Londynem a Manchesterem. Komentujący dostrzegają również potencjalny wzrost czynszów i cen nieruchomości w związku z napływem instytucji rządowych do centrum miasta.

Wyzwania logistyczne ochrony premiera

Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo "No. 10 North" pozostaje nadal w dyskusji. GMP potwierdziła, że korzysta z "istniejących zasobów" do ochrony obszaru wokół Heron House, natomiast osobista ochrona premiera jest organizowana i finansowana odrębnie. Rzecznik policji przekazał, że "koszt tego jest jeszcze nieustalony", a rozmowy z rządem na temat długoterminowego finansowania trwają. Uzbrojonych funkcjonariuszy zaobserwowano przy budynku już 22 lipca 2026 roku, a premier przyjeżdżał na miejsce w konwoju. Downing Street na razie odmawia komentarza w tej sprawie.

Skalę wyzwania pokazuje porównanie z systemem ochrony w Londynie. Tam funkcję głównego uzbrojonego komponentu chroniącego Downing Street 10 pełni Wydział Ochrony Parlamentu i Dyplomatycznej (ang. Parliamentary and Diplomatic Protection, PaDP) – największa uzbrojona jednostka Metropolitan Police, powstała w 2015 roku z połączenia dawnej Diplomatic Protection Group i Palace of Westminster Division. Jej funkcjonariusze przechodzą pięciotygodniowy kurs strzelecki oraz dwudniowe szkolenie z pierwszej pomocy, uzyskując status upoważnionego funkcjonariusza uzbrojonego (ang. Authorised Firearms Officer, AFO). GMP nie dysponuje analogiczną, wyspecjalizowaną strukturą dedykowaną wyłącznie ochronie stałej siedziby władzy centralnej - stąd decyzja o wykorzystaniu "istniejących zasobów" i wciąż otwarte pytanie o docelowy model finansowania bezpieczeństwa w Manchesterze.