Nowy premier Zjednoczonego Królestwa i listy ostateczne: obowiązek decyzji w systemie odstraszania nuklearnego

Nowy premier i obowiązek czterech listów ostatecznych

Andy Burnham po formalnym powierzeniu misji tworzenia rządu przez króla Karola III objął urząd premiera Zjednoczonego Królestwa jako siódmy szef rządu w ciągu około dekady. Jednym z pierwszych zadań nowego premiera jest sporządzenie czterech identycznych listów ostatecznych adresowanych do dowódców okrętów podwodnych z pociskami balistycznymi typu Trident.

Przed napisaniem listów premier otrzymuje od Szefa Sztabu Obrony szczegółowy briefing, obejmujący (m.in.) wyjaśnienie, jakie skutki może wywołać pojedynczy pocisk typu Trident. Dopiero po takim briefingu premier samotnie, bez doradców, przystępuje do ręcznego napisania czterech jednakowo sformułowanych listów ostatecznych, po jednym dla każdego z okrętów typu Vanguard. Listy są następnie dostarczane na okręty i umieszczane w sejfach. Listy ostateczne poprzedniego premiera są niszczone nieodczytane, a ich treść pozostaje niejawna. Źródła podkreślają, że decyzja, jaką treść premier wpisze do listów, jest jednym z najbardziej obciążających psychicznie elementów objęcia urzędu w państwie dysponującym bronią jądrową.

A very warm welcome to Downing Street, Prime Minister @andyburnham. pic.twitter.com/ljUWR2s9il— UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 20, 2026

Co zawierają listy ostateczne i kiedy są otwierane

Listy ostateczne przeznaczone są na sytuację skrajnego kryzysu, gdy wskutek wrogiego ataku jądrowego Zjednoczone Królestwo zostanie zniszczone, rząd przestanie funkcjonować, a premier oraz wyznaczona przez niego "druga osoba" odpowiedzialna za decyzje zostaną zabici lub trwale pozbawieni zdolności do działania. Dokumenty mają wówczas stanowić instrukcję, czy i w jaki sposób okręty z pociskami Trident powinny użyć broni jądrowej, gdy więź z centrum politycznym państwa została przerwana.

Źródła opisują cztery podstawowe opcje, które premier może wpisać do listów ostatecznych: rozkaz odwetu jądrowego, zakaz odwetu, polecenie przekazania okrętu pod dowództwo ocalałego państwa sojuszniczego lub pozostawienie decyzji dowódcy okrętu.Rozkaz odwetu oznaczałby użycie broni jądrowej przeciw wskazanym celom mimo zniszczenia własnego państwa. Zakaz odwetu mógłby oznaczać zakończenie konfliktu bez kolejnych uderzeń jądrowych ze strony Zjednoczonego Królestwa.

Przekazanie okrętu pod dowództwo sojusznika, np. Stanów Zjednoczonych lub Australii, wiązałoby się z uznaniem, że utrzymanie kontroli nad uzbrojonym jednostką przez ocalałe państwo sprzymierzone lepiej służy bezpieczeństwu. Opcja pozostawienia decyzji dowódcy okrętu przenosi odpowiedzialność za użycie broni jądrowej na poziom taktyczny, dając oficerowi możliwość samodzielnej oceny sytuacji i wyboru działania.

Listy ostateczne pozostają zamknięte do chwili, gdy dowódca oceni, że państwo zostało zniszczone, a łączność z rządem i strukturami dowodzenia nie istnieje. W opisie procedur wskazuje się, że jednym z narzędzi oceny może być sprawdzenie, czy możliwy jest odbiór programu BBC Radio 4. Trwały brak sygnału z brytyjskich mediów jest elementem testu, czy Zjednoczone Królestwo nadal funkcjonuje.

Listy ostateczne w architekturze odstraszania nuklearnego

System listów ostatecznych stanowi część architektury dowodzenia bronią jądrową Zjednoczonego Królestwa, opartej na podwodnym komponentcie z pociskami typu Trident. Odstraszacz nuklearny ma zapewnić zdolność odwetu nawet w sytuacji, gdy centrum polityczne i wojskowe państwa zostało zniszczone, co ma wzmacniać wiarygodność odstraszania w oczach potencjalnego przeciwnika.

Utrzymanie okrętów podwodnych typu Vanguard w ciągłym dyżurze na morzu ma uniemożliwić przeciwnikowi całkowite zniszczenie zdolności odwetu w jednym uderzeniu. Listy ostateczne pozwalają premierowi uprzednio zdecydować, czy w razie takiego scenariusza okręty powinny wykorzystać posiadane uzbrojenie, czy też powstrzymać się od odwetu mimo dramatycznej skali strat.

Rozwiązanie to łączy element politycznego mandatu do użycia broni jądrowej z mechanizmami wojskowego dowodzenia, które mają zadziałać, gdy formalne instytucje państwa już nie istnieją. Z perspektywy przeciwnika sama świadomość, że premier podjął uprzednią decyzję i przekazał ją w listach ostatecznych, ma wzmacniać przekonanie, iż atak na Zjednoczone Królestwo nie pozwoli uniknąć ryzyka odwetu.

Doktryna MAD i dylemat moralny decyzji

Listy ostateczne są opisywane w literaturze jako jeden z praktycznych mechanizmów funkcjonowania doktryny "mutual assured destruction" – wzajemnie gwarantowanego zniszczenia państw dysponujących bronią jądrową. MAD zakłada, że każda próba użycia broni jądrowej przeciw państwu posiadającemu zdolność odwetu doprowadzi do zniszczenia obu stron konfliktu, co ma zniechęcać do rozpoczęcia wojny nuklearnej.

Analizy etyczne wskazują, że listy ostateczne koncentrują moralny ciężar decyzji o użyciu broni jądrowej w rękach jednej osoby – premiera, który musi z góry rozstrzygnąć, czy w razie zagłady własnego państwa ma nastąpić odwet. Rozważania te podkreślają, że premier podejmuje decyzję w sytuacji pokoju, mając świadomość, iż rozkaz odwetu oznaczałby użycie broni zdolnej do wywołania masowych ofiar i zniszczeń nie tylko po stronie agresora, ale w skali globalnej.

Jednocześnie wskazuje się, że brak wiarygodnej zdolności odwetu mógłby osłabić odstraszanie i zwiększyć pokusę agresji, co tworzy napięcie między logiką MAD a próbami ograniczania ryzyka eskalacji nuklearnej. Listy ostateczne są w tym ujęciu narzędziem, które ma utrzymać spójność systemu odstraszania nawet w najbardziej skrajnym scenariuszu, ale jednocześnie stają się symbolem odpowiedzialności politycznej za potencjalne użycie broni jądrowej na masową skalę.