Niemieckie Siły Powietrzne rozpoczynają strategiczną modernizację: pierwszy Eurofighter Typhoon Tranche 4 właśnie oblatano, otwierając nowy rozdział w obronności.

Do 2030 roku Luftwaffe otrzyma 38 myśliwców Quadriga, wyposażonych w najnowocześniejsze radary i systemy walki elektronicznej z AI.

Program Quadriga: 38 nowych myśliwców dla Luftwaffe

Pierwszy Eurofighter Typhoon Tranche 4 dla niemieckich sił powietrznych odbył lot testowy z zakładów Airbusa w Manching 15 lipca 2026 r. Producent planuje przekazać maszynę Luftwaffe jeszcze w tym roku. Samolot jest pierwszym egzemplarzem zamówionym w ramach programu Quadriga, ogłoszonego w 2020 r., którego celem jest pozyskanie 38 nowych myśliwców (30 jednomiejscowych oraz osiem dwumiejscowych) od konsorcjum Airbus, BAE Systems i Leonardo w miejsce takiej samej liczby wycofywanych Eurofighterów Tranche 1.

W locie uczestniczył samolot o numerze 34+02, pilotowany przez doświadczalnego pilota Airbusa Stefana Auera, donosi The Aviationist. Trwający nieco ponad godzinę test obejmował ocenę m.in. pracy silników, układu sterowania, hydrauliki, instalacji elektrycznej, a także systemów nawigacyjnych, łączności i wyposażenia kokpitu.

"To nie jest tylko kamień milowy dla programu - wyniesienie w powietrze tej nowej wersji konstrukcyjnej to ogromny krok naprzód dla europejskiej obronności i suwerenności. Wyposażony w zdolności ESCAN, ten samolot został zaprojektowany tak, aby zapewnić gotowość operacyjną w przyszłości. Airbus Defence and Space zmierza zgodnie z planem do pierwszej dostawy jeszcze w tym roku" - podkreślił Airbus Defence.

The first Airbus Quadriga Eurofighter (Tranche4) for Team Luftwaffe has officially completed its maiden flight! 🛫This isn't just a milestone for the programme — taking this new build standard to the sky is a huge step forward for European defense and sovereignty. Featuring… pic.twitter.com/QWpc4szEfx— Airbus Defence (@AirbusDefence) July 15, 2026

W zakładach Airbusa w Manching trwa obecnie produkcja 58 Eurofighterów dla Niemiec. Oprócz 38 maszyn Tranche 4 powstaje także 20 samolotów Tranche 5, zamówionych w październiku 2025 r. Dostawy wszystkich myśliwców programu Quadriga mają zakończyć się do 2030 r. Równolegle rozwijany jest wariant Tranche 5, którego dostawy zaplanowano na lata 2031–2034. Samoloty te mają zastąpić część floty Tornado ECR, natomiast pozostałe maszyny tej wersji zostaną zastąpione specjalistycznymi Eurofighterami EK przeznaczonymi do walki radioelektronicznej i zwalczania obrony przeciwlotniczej przeciwnika.

Eurofighter EK i Arexis: przyszłość misji SEAD w Niemczech

Niemiecki serwis Hartpunkt informuje, że jeszcze w lipcu 2026 r. Saab dostarczy pierwsze prototypowe elementy systemu walki elektronicznej Arexis, które zostaną zintegrowane z Eurofighterami EK. Niemieckie Siły Powietrzne planują przebudowę 15 myśliwców Eurofighter do standardu EK (Elektronischer Kampf), który pozwoli im przejąć zadania realizowane obecnie przez wycofywane samoloty Tornado ECR. Maszyny będą odpowiadały za misje SEAD, czyli zwalczanie i tłumienie obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Ich sercem będzie wspomniany, opracowany przez szwedzki koncern Saab system Arexis, przeznaczony do wykrywania i lokalizacji emisji radarowych oraz prowadzenia walki elektronicznej. Zostanie on uzupełniony o funkcje sztucznej inteligencji dostarczone przez niemiecką firmę Helsing.

Nowe niemieckie Eurofightery otrzymają również radar ECRS Mk.1 z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA). System jest obecnie testowany na latającym laboratorium Airbus A320 ATRA. Radar zapewnia m.in. większy zasięg wykrywania celów, szerszy obszar obserwacji, lepszą identyfikację obiektów, czy nowe możliwości działania w środowisku walki elektronicznej.

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