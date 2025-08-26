Niemcy modernizują Eurofightery. Nowe systemy celownicze wzmocnią Luftwaffe

- Niemcy zainwestują 350 mln euro w zakup 90 izraelskich zasobników celowniczych Litening 5 dla myśliwców Eurofighter Typhoon.
- System Litening 5 firmy Rafael zwiększy precyzję rażenia i zdolności rozpoznawcze niemieckich Eurofighterów, wzmacniając potencjał obronny NATO.
- Zakup wpisuje się w szerszy plan modernizacji Bundeswehry o wartości 100 mld euro, mający na celu uniezależnienie się od amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa.
Niemcy inwestują 350 mln euro w modernizację Eurofighterów
Bundestag zatwierdził finansowanie w czerwcu 2025 r., a w sierpniu niemiecka agencja BAAINBw podpisała umowę bez przetargu z izraelską firmą Rafael Advanced Defense Systems. Decyzję uzasadniono sprawdzoną skutecznością systemu, który jest już używany przez ponad 28 sił powietrznych na świecie. Według Rafaela jest to także jeden z najczęściej używanych zasobników celowniczych obecnie w służbie.
„Parlament niemiecki zatwierdził zakup 90 zasobników celowniczych Litening 5 dla myśliwców Eurofighter Typhoon, co zwiększy zdolności precyzyjnego rażenia i rozpoznania Bundeswehry. Decyzja ta odzwierciedla zaufanie Niemiec do systemów firmy Rafael i kontynuuje wieloletnie partnerstwo w dziedzinie obronności. Jest to również zgodne z szerszym trendem w NATO, kładącym nacisk na integrację sensorów wielospektralnych i skuteczność rażenia z dużego dystansu w przestrzeni powietrznej o podwyższonym ryzyku” – poinformowała firma Rafael w komunikacie prasowym.
Bundeswehra stawia na nowoczesny sprzęt wojskowy
Zakup wpisuje się w szerszy plan modernizacji Bundeswehry finansowany z funduszu obronnego o wartości 100 mld euro, ogłoszonego w 2022 r., jak zwraca uwagę serwis Army Recognition. Obejmuje on m.in. śmigłowce CH-47F Chinook, system obrony przeciwrakietowej Arrow 3 i modernizację bojowych wozów piechoty Puma. W przypadku lotnictwa, obok Litening 5 przewidziano również integrację radaru CAPTOR-E AESA oraz nowych systemów walki elektronicznej.
"Przejście Niemiec z wersji Litening 3 na Litening 5 świadczy zarówno o zadowoleniu z dotychczasowych osiągów systemu, jak i o nacisku Bundeswehry na poprawę precyzji, przeżywalności oraz potencjału rozwojowego na przyszłość. Odzwierciedla to szerszy trend europejski polegający na modernizacji istniejących flot poprzez zaawansowane sensory zamiast polegania wyłącznie na nowych platformach" - podkreślił Rafael.
Niemcy dysponują obecnie około 138 Eurofighterami Typhoon, które dotąd ustępowały wersjom brytyjskim i włoskim ze względu na brak nowoczesnych zasobników celowniczych. Integracja Litening 5 poprawi jednak ich zdolności uderzeniowe, rozpoznawcze i obronne. Modernizacja niemieckich Eurofighterów wesprze także cele unijnego planu ReArm Europe/Readiness 2030, zakładającego uniezależnianie się od amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa. Dzięki nowym zasobnikom Berlin będzie mógł skuteczniej prowadzić operacje w ramach NATO i Unii Europejskiej, a także przygotować grunt pod przyszły program myśliwca nowej generacji FCAS.
Litening 5, izraelski system celowniczy, który zmieni możliwości Luftwaffe
Litening 5 to system celowniczy piątej generacji, którego pakiet sensorów obejmuje czujniki elektrooptyczne i podczerwieni, dwa wskaźniki laserowe oraz opcjonalny radar SAR. Umożliwia on wykrywanie, rozpoznawanie i identyfikacja celów na dużym dystansie. Litening 5 wspiera zarówno misje powietrze-ziemia, jak i powietrze-powietrze, w tym wskazywanie celów ruchomych na ziemi, śledzenie wielu obiektów oraz automatyczne rozpoznawanie celów.
Jak wyjaśnia Rafael, Litening 5 w operacjach powietrze-powietrze "zwiększa zdolności identyfikacji celów na dystansie, wspiera wykrywanie zagrożeń o niskiej skutecznej powierzchni odbicia (RCS) oraz umożliwia naprowadzanie pocisków po integracji z platformą macierzystą. Zasobnik oferuje również zdolności wykrywania i zwalczania bezzałogowych statków powietrznych (UAV), zwiększając elastyczność działań wobec różnorodnych zagrożeń".
Co istotne, Litening 5 został zintegrowany z ponad 26 typami samolotów. Wśród nich są mi.in. myśliwce typu F-15, F-16, Gripen, A-10, Mirage 2000, Embraer oraz Eurofighter. System jest także kompatybilny z uzbrojeniem naprowadzanym laserowo, GPS i obrazowo, a także posiada zdolność wymiany danych w czasie rzeczywistym.