W obliczu rosnącego zagrożenia ze strony dronów, Polska musi pilnie inwestować w wielowarstwowe systemy antydronowe.

Systemy te są kluczowe dla ochrony infrastruktury krytycznej i wojskowej, uzupełniając luki w obronie przeciwlotniczej.

Polskie rozwiązania antydronowe sprawdziły się już podczas ochrony sojuszniczych systemów w Polsce oraz szczytu NATO w Wilnie.

Dowiedz się, dlaczego eksperci alarmują o konieczności natychmiastowego wdrożenia tych systemów na szeroką skalę.

Kusowski zwraca uwagę na fakt, że systemy antydronowe stają się nieodzownym elementem Force Protection, wspierając nawet sojusznicze systemy obrony przeciwlotniczej trafiające do Polski w ramach sił NATO. "Instalacje obrony przeciwlotniczej, które przyjeżdżały do nas zagranicy, były chronione przez Wojsko Polskie przy użyciu naszego sprzętu, naszych systemów antydronowych" – zaznacza. Podkreśla również, że polskie systemy antydronowe były do tego celu wykorzystywane. Były też stosowane do ochrony szczytu NATO w Wilnie, co świadczy o ich skuteczności zaufaniu sojuszników.

Ekspert APS alarmuje, że systemy antydronowe są niezbędne do uzupełnienia luk w obronie przeciwlotniczej, szczególnie w zwalczaniu dronowych klasy pierwszej, czyli tych najmniejszych. "Systemy przeciwlotniczej rakietowe tego wyższego piętra niestety nie zawsze są w stanie sobie poradzić, albo nawet często nie są w stanie poradzić z tymi zagrożeniami dronowymi, szczególnie klasy pierwszej. Dlatego trzeba dodawać to najniższe piętro ochrony, systemy antydronowe. Muszą się składać z kilku sensorów oraz różnych efektorów." Kusowski zauważa również, że doświadczenia z Ukrainy wskazują na konieczność wyposażania systemów antydronowych w efektory kinetyczne, czyli karabiny, działka i kierowane uzbrojenie różnego typu.

Zagrożenie dronowe jest realne zarówno dla wojska jak i infrastruktury krytycznej. Może nadejść niespodziewanie z zaskakującej strony. "Niestety te drony, one nie muszą przylecieć z zagranicy. One tu są, mogą wystartować w odległości kilkunastu, kilkudziesięciu metrów od płotu, który ogradza infrastrukturę krytyczną" – ostrzega Tomasz Kusowski. Podkreśla, że w takich sytuacjach kluczowa jest szybka reakcja i wielowarstwowa ochrona. "My dzisiaj musimy być gotowi na takie rozwiązania.”

Ekspert APS apeluje o wdrożenie systemów antydronowych na szeroką skalę i o przygotowanie infrastruktury krytycznej na czas wojny. "Jeżeli będziemy myśleli o tym, aby dzisiaj infrastrukturę krytyczną zabezpieczać na czas pokoju, to niestety nie będziemy gotowi w czasie wojny." Podkreśla, że decyzje podejmowane obecnie muszą uwzględniać przyszłą kompatybilność systemów cywilnych i wojskowych. Zastanawia się również, czy ochrona infrastruktury krytycznej nie powinna być programem rządowym, który wskazywałby konkretne systemy do użycia i zapewniał ich współpracę.

Podsumowując, Tomasz Kusowski wzywa do pilnego podjęcia działań mających na celu wzmocnienie polskiej obrony antydronowej. "Musimy być gotowi na wielosensoryczne, wieloefektorowe systemy antydronowe, również wzbogacone o tego rodzaju zabezpieczenia, o jakich tutaj dzisiaj była mowa. Musimy być na to gotowi, musimy wdrażać te systemy w dużych ilościach, gdyż zagrożenie jest ogromne i jest już teraz."