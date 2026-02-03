Produkcja amunicji w Grecji. Czesko-grecka spółka zbrojeniowa stawia na nowoczesność

Wspólne przedsięwzięcie czeskiego potentata zbrojeniowego CSG i greckiej państwowej spółki HDS to znaczący krok w kierunku wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego. Podpisanie kluczowych dokumentów, w tym statutu spółki i umowy koncesyjnej, formalnie zainicjowało działalność Hellenic Ammunition S.A., której głównym celem będzie produkcja różnego typu amunicji wielkokalibrowej na terenie Grecji. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na uzbrojenie w Europie oraz dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw.

Inwestycje i rozwój technologiczny w Lavrio

Spółka zależna CSG, MSM Greece, przejmie zarządzanie zakładem produkcyjnym w Lavrio na okres 25 lat. To pozwoli na wdrożenie szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego, którego celem jest modernizacja infrastruktury i technologii produkcyjnych. Wojciech Grzonka, prezes zarządu Czechoslovak Group Polska, podkreślił strategiczne znaczenie tej współpracy:

„Uważnie przyglądamy się potencjałowi polskich spółek i chcemy dalej rozbudowywać potencjał produkcyjny grupy CSG w oparciu o zdolności polskiego przemysłu”.

Łączna wartość planowanych inwestycji wynosi kilkadziesiąt milionów euro, z czego grupa CSG zobowiązała się do zainwestowania do 50 mln euro w długiej perspektywie czasowej. Te środki zostaną przeznaczone na unowocześnienie linii produkcyjnych, co pozwoli na zwiększenie wydajności i poszerzenie asortymentu wytwarzanej amunicji.

Wzrost zatrudnienia i rozszerzenie asortymentu

Obecnie w zakładzie w Lavrio pracuje około 120 osób. Plany rozwoju przewidują zatrudnienie dodatkowych 180 pracowników, co oznacza, że do końca 2026 roku załogę zakładu będzie stanowić łącznie około 300 osób. Ten wzrost zatrudnienia przyczyni się do ożywienia lokalnego rynku pracy i rozwoju regionu.

Już w tym roku zakład rozpocznie produkcję amunicji wielkokalibrowej w trybie wielozmianowym. Obecnie w Lavrio wytwarzana jest już amunicja artyleryjska kal. 155 mm, jednak w najbliższych miesiącach asortyment zostanie poszerzony o amunicję innych kalibrów. Kluczowym kamieniem milowym w budowaniu kompetencji technologicznych zakładu będzie uruchomienie produkcji tzw. ziarna base bleed (kompozytowego materiału miotającego), zaplanowane na drugą połowę bieżącego roku.

Jiří Schönweitz, dyrektor zarządzający MSM Greece, podkreślił znaczenie projektu dla całego europejskiego przemysłu zbrojeniowego:

„Dzisiejsze podpisanie umów to kluczowy kamień milowy nie tylko dla naszego wspólnego projektu z HDS, ale również dla wzmocnienia europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Lavrio staje się ważnym filarem w zakresie produkcji amunicji dla Grecji, Europy oraz jej sojuszników.”

Odrodzenie produkcji trotylu w Europie

Jednym z najbardziej strategicznych elementów projektu jest przywrócenie produkcji trotylu (TNT) w zakładzie w Lavrio. W ostatnich latach produkcja materiałów wybuchowych w Europie była ograniczana, a energochłonne procesy technologiczne przenoszone poza kontynent. Decyzja o ponownym uruchomieniu produkcji TNT w Grecji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności Europy w zakresie kluczowych komponentów zbrojeniowych.

Projekt dotyczący trotylu jest złożony i szeroki pod względem zakresu. Obejmuje nie tylko sam proces nitrowania, ale także wytwarzanie kluczowych komponentów pośrednich. Uruchomienie produkcji trotylu zaplanowane zostało na przełom lat 2026 i 2027. Christoforos Boutsikakis, prezes Hellenic Defence Systems, skomentował:

„Przywrócenie produkcji amunicji wielkokalibrowej w Lavrio to strategiczny krok naprzód w rozwoju greckiego przemysłu zbrojeniowego, a także z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy.”

CSG poszukuje partnerów przemysłowych w Polsce

Czechoslovak Group od lat jest strategicznym partnerem polskiego przemysłu zbrojeniowego, zwłaszcza w zakresie produkcji amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm. Dzięki transferowi technologii i know-how od podmiotów należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), polskie firmy uruchomiły i zwiększają produkcję tej amunicji. Jest ona już dostarczana w dużych ilościach do Sił Zbrojnych RP, m.in. na podstawie wieloletniego kontraktu zawartego w grudniu 2023 roku w ramach programu Narodowa Rezerwa Amunicyjna.

Wojciech Grzonka zaznaczył, że CSG jest otwarta na dalszą współpracę z polskim przemysłem, zarówno państwowym, jak i prywatnym. „Model współpracy, który właśnie jest wdrażany w Grecji, to jedna z możliwych opcji, ale jesteśmy gotowi do strategicznej kooperacji w każdej formie własnościowej i prawnej” – powiedział.

CSG, jako grupa kapitałowa działająca w skali globalnej, dąży do zwiększenia mocy produkcyjnych i rozbudowy łańcucha dostaw, aby sprostać wymaganiom szybko rosnącego rynku zbrojeniowego. Grzonka podkreślił, że firma upatruje w tym dużej szansy na rozwój współpracy z polskimi przedsiębiorstwami.

„Jesteśmy gotowi do tego, aby włączać polskie firmy w łańcuch dostaw, zawiązywać spółki joint venture, a nawet dokonywać akwizycji określonych kompetencji oraz budować zupełnie nowe fabryki zbrojeniowe na terenie Polski” – dodał, wskazując na szerokie możliwości partnerstwa w przyszłości.