Mesko z gigantycznym kontraktem. Prawie 350 milionów złotych na amunicję dla Wojska Polskiego

Umowa obejmuje dostarczenie amunicji średniokalibrowej 23 mm z pociskami APDS-T i FAPDS-T oraz amunicji 30 mm FAPDS-T. Jak podkreśla Renata Gruszczyńska, prezes zarządu Mesko S.A.,

„Podpisany dzisiaj kontrakt potwierdza, że wytwarzana w MESKO amunicja spełnia wszystkie wymogi naszego największego użytkownika, jakim jest Wojsko Polskie. Produkcja na potrzeby Sił Zbrojnych RP ma dla nas zawsze priorytetowe znaczenie”. Dodała również, że ostatnie miesiące to „dynamiczny czas inwestycji w infrastrukturę i linie produkcyjne, co pozwoliło na znaczne zwiększenie naszych możliwości produkcyjnych w segmencie amunicji średniokalibrowej”.

Kupujemy od @PGZ_MESKO_SA @PGZ_pl setki tysięcy sztuk amunicji podkalibrowej: w tym kal. 23 mm – APDS-T i FAPDS-T dla przeciwlotniczych zestawów #PILICA i kal. 30 mm FAPDS-T dla KTO #ROSOMAK.Wartość umowy wynosi blisko 350 mln zł, zaś jej realizacja zakończy się w 2029 roku.… pic.twitter.com/4URwEznsHg— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) February 3, 2026

Nowoczesna amunicja dla Wojska Polskiego

Dostarczana amunicja to zaawansowane technologicznie rozwiązania. Amunicja 23x152 APDS-T i FAPDS-T to podkalibrowe pociski przeznaczone do niszczenia różnorodnych celów, w tym powietrznych, nawodnych, naziemnych (takich jak wozy bojowe i pojazdy opancerzone) oraz umocnień i budynków. Warto zaznaczyć, że efekt rażenia pociskiem FAPDS-T jest kombinacją efektu uderzeniowego i odłamkowego. Ten typ amunicji jest kompatybilny z armatami ZU-23, ZU-23-2 i ZU-23-4.

Zastosowanie amunicji 30 mm FAPDS-T

Z kolei amunicja 30x173 FAPDS-T znajdzie zastosowanie między innymi w KTO Rosomak. Jest ona przeznaczona do rażenia celów takich jak samoloty, śmigłowce, lekko opancerzone samochody i transportery, a także lekkie fortyfikacje polowe. Kontrakt ten znacząco wzmocni potencjał obronny Sił Zbrojnych RP.

Na podstawie komunikatu prasowego Mesko