Koniec alarmu na polskim niebie. Lotnictwo NATO wspierało Polskę

We wtorek rano, w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, które przeprowadzało uderzenia na terytorium Ukrainy, Dowództwo Operacyjne RSZ ogłosiło rozpoczęcie operacji lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Po godzinie 7:00, DORSZ przekazało informację o zakończeniu działań, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Jak podkreślono, "nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski".

Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności… pic.twitter.com/2G9tSi0sYe— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 3, 2026

Wsparcie sojuszników i ciągła gotowość

Polskie dowództwo wyraziło wdzięczność za wsparcie otrzymane od sił NATO, a także od Sił Powietrznych Niemiec Luftwaffe. Ich samoloty, jak zaznaczono, "pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie". Podziękowania skierowano również do Holenderskich Sił Zbrojnych za ich wkład w systemy obrony powietrznej.

Monitorowanie sytuacji i operacja "Wschodnia Zorza"

DORSZ zapewniło, że Wojsko Polskie, zgodnie z założeniami operacji Wschodnia Zorza, na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy. Polska armia pozostaje w "stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej", co jest kluczowe w obliczu trwającego konfliktu.

Skutki rosyjskiego ataku

Rosja przeprowadziła we wtorek zmasowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety odpalone przez samoloty lotnictwa strategicznego oraz drony. Wybuchy odnotowano w wielu miastach, w tym w Kijowie, Charkowie i Dnieprze. Istnieją doniesienia o rannych oraz poważnych uszkodzeniach infrastruktury energetycznej, co dodatkowo podkreśla wagę działań obronnych podejmowanych przez Polskę i jej sojuszników.