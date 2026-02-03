Szpiegowska afera w MON: Zatrzymano pracownika z zarzutami współpracy z obcym wywiadem

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało na platformie X, że zatrzymano wieloletniego pracownika resortu, któremu postawiono poważne zarzuty dot. szpiegostwa jak czytamy w komunikacie:

"Osobie zostały przedstawione zarzuty współpracy z obcym wywiadem. Sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego, która podczas zatrzymania współpracowała z Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej oraz Żandarmerią Wojskową. Obecnie trwają czynności procesowe".

Informujemy, że dzisiaj w godzinach porannych w siedzibie MON (al. Niepodległości, Warszawa) doszło do zatrzymania wieloletniego pracownika resortu obrony narodowej. Osobie zostały przedstawione zarzuty współpracy z obcym wywiadem. Sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego,… pic.twitter.com/yoT9q8XI3q— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 3, 2026

Wcześniej o tej sprawie informował Onet, który poinformował, że do zatrzymania doszło po godz. 8. niedługo po pojawieniu się mężczyzny w pracy. "Niczego się nie spodziewał" - napisano. Z budynku resortu wyprowadzili go funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, a cała akcja była wynikiem trwającego od dłuższego czasu śledztwa prowadzonego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

Według informacji Onetu mężczyzna obecnie jest przesłuchiwany przez ósmy wydział ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.