Kto wygra wyścig o rumuńskie miliardy w ramach SAFE? Priorytetem lokalizacja produkcji BWP

Rumunia, w obliczu zbliżających się kluczowych kontraktów obronnych w ramach unijnego programu SAFE, wysyła jasny sygnał branży zbrojeniowej: lokalizacja produkcji będzie negocjowana w najdrobniejszych szczegółach. Kraj dąży do tego, aby nawet 80% lokalnej produkcji sprzętu wojskowego odbywało się na jego terytorium, co ma zapewnić tysiące miejsc pracy, transfer kluczowych technologii i długoterminowe wzmocnienie potencjału przemysłowego. Decyzja dotycząca bojowych wozów piechoty (BWP) stała się papierkiem lakmusowym dla tego ambitnego planu, a minister gospodarki Irineu Darău podkreśla, że inwestorzy nie mogą liczyć na proste składanie gotowych komponentów.

Rumunia od pewnego czasu szuka nowych bojowych wozów piechoty. Dzięki programowi SAFE program bojowych wozów piechoty (BWP) w Rumunii, powiązany z finansowaniem SAFE, stał się kluczowym elementem w interpretacji europejskiego programu zbrojeniowego przez Bukareszt.

Według informacji serwisu Defence Industry Europe, Rumunia mówi, że chce by produkcja lokalna w ramach programu odbywała się na poziomie 70-80%, podczas gdy program SAFE formalnie wymaga około 65% produkcji regionalnej. Te ambitne cele mają być zagwarantowane w umowach przed ich podpisaniem. Jak wiadomo pożyczki SAFE muszą zostać spłacone przez rządy krajowe, dlatego Rumunia kładzie szczególny nacisk na korzyści dla własnej gospodarki: tworzenie miejsc pracy, transfer technologii i rozwój długoterminowych mocy produkcyjnych, które pozostaną w kraju.

Minister Darău jasno zaznaczył, że Rumunia chce uniknąć roli "jedynie rynku zbytu dla sprzętu wojskowego". Zamiast tego kraj dąży do zagwarantowania realnej produkcji, transferu technologii i rozwoju siły roboczej na swoim terytorium. To podejście ma na celu budowanie prawdziwej suwerenności przemysłowej, która zapewni Rumunii większą niezależność w obszarze obronności.

Rheinmetall kontra Hanwha Aerospace: dwie wizje przemysłowe

W kontekście rumuńskiego programu BWP, kontrast między głównymi propozycjami staje się coraz bardziej widoczny. Firma Rheinmetall zainwestowała już znaczne środki w dedykowany zakład produkcyjny Lynx w Zalaegerszeg na Węgrzech, który został otwarty w 2023 roku. Zakład ten stanowi podstawę działalności firmy w zakresie bojowych wozów piechoty w Europie Środkowej, jednak kluczowe podsystemy, takie jak opancerzenie, zaawansowana optyka i systemy elektroniczne, pozostają rozproszone po Niemczech, Austrii, Słowacji i Czechach. Jak zauważa Defence Industry Europe Rheinmetall ogranicza realną skalę relokacji produkcji do Rumunii. Nawet przy lokalnym udziale, Rumunia prawdopodobnie pozostałaby w łańcuchu dostaw, którego środek ciężkości znajduje się poza jej granicami.

Z kolei Hanwha Aerospace Romania przedstawiła propozycję wyraźnie opartą na przeniesieniu produkcji do Rumunii. Firma zobowiązała się do osiągnięcia do 80% lokalizacji w kraju, przekraczając tym samym progi bezpieczeństwa. Produkcja, integracja i testy mają być prowadzone w rumuńskich zakładach przez rumuńskich pracowników. Hanwha podkreśla, że ​​ta lokalizacja oznacza autentyczną produkcję krajową, znaczący transfer technologii i rozwój wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, w pełni realizowany w Rumunii. Ten poziom rzeczywistej lokalizacji w kraju zapewniłby solidne i trwałe podstawy dla rumuńskiej bazy przemysłu obronnego w przyszłości.

Program SAFE pozwala, by Rumunia mógł kupić uzbrojenie w Republice Korei. Kluczowe jest tu minimum 65% wartości komponentów / systemów musi pochodzić z firm z UE lub z krajów, które mają podpisane z UE partnerstwo w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności (Security and Defence Partnership). A maksymalnie 35% wartości może pochodzić od dostawców z państw trzecich (w tym Republiki Korei, USA, Japonii, Wielkiej Brytanii itp.). Korea Południowa podpisała z Unią Europejską Security and Defence Partnership w listopadzie 2024 r., więc formalnie kwalifikuje się do tej puli 35%.

Hanwha Aerospace: budowanie "w Rumunii, dla Rumunii, z Rumunią"

Centralnym elementem propozycji Hanwha Aerospace jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Dâmbovița. Ma on nie tylko wspierać produkcję bojowych wozów piechoty, ale także służyć jako szersze centrum systemów lądowych. W zakładzie planowana jest produkcja samobieżnych haubic K9, które zostały już zamówione przez Rumunię, a także potencjalnie bojowych wozów piechoty i innych zaawansowanych systemów obronnych, takich jak bezzałogowe pojazdy lądowe. Transfer technologii obejmowałby produkcję kadłuba, integrację układu napędowego, architekturę elektroniczną, zapewnienie jakości i testowanie systemów. Te możliwości umożliwiłyby Rumunii niezależne utrzymanie i rozwój platform w dłuższej perspektywie.

Hanwha ściśle współpracuje również z Elmet, rumuńską spółką zależną Elbitu, aby znacząco zwiększyć poziom lokalizacji wież w kraju i zaangażowanie rumuńskiego przemysłu. Ponadto firma prowadzi rozmowy z Plasan, izraelskim specjalistą w dziedzinie systemów opancerzenia i ochrony, w celu rozszerzenia transferu procesów produkcyjnych i pogłębienia lokalizacji technologii opancerzenia w Rumunii.

Według informacji rumuńskich mediów Rumunia przeznacza 2,98 mld euro z pożyczek SAFE na gąsienicowe bojowe wozy piechoty, z których zostanie zakupionych 198 nowych pojazdów. Sądzi się, że prawdopodobnie koreańska oferta AS21 Redback zostaje praktycznie wykluczona z zakupu. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem wydaje się zatem niemiecki Rheinmetall KF41 Lynx. Co prawda krążyły już pogłoski o jego wyborze, ale oficjalni przedstawiciele Rumunii zdementowali ten fakt.

