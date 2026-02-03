Kto wygra wyścig o rumuńskie miliardy w ramach SAFE? Priorytetem lokalizacja produkcji BWP

Rumunia od pewnego czasu szuka nowych bojowych wozów piechoty. Dzięki programowi SAFE program bojowych wozów piechoty (BWP) w Rumunii, powiązany z finansowaniem SAFE, stał się kluczowym elementem w interpretacji europejskiego programu zbrojeniowego przez Bukareszt.

Według informacji serwisu Defence Industry Europe, Rumunia mówi, że chce by produkcja lokalna w ramach programu odbywała się na poziomie 70-80%, podczas gdy program SAFE formalnie wymaga około 65% produkcji regionalnej. Te ambitne cele mają być zagwarantowane w umowach przed ich podpisaniem. Jak wiadomo pożyczki SAFE muszą zostać spłacone przez rządy krajowe, dlatego Rumunia kładzie szczególny nacisk na korzyści dla własnej gospodarki: tworzenie miejsc pracy, transfer technologii i rozwój długoterminowych mocy produkcyjnych, które pozostaną w kraju.

Minister Darău jasno zaznaczył, że Rumunia chce uniknąć roli "jedynie rynku zbytu dla sprzętu wojskowego". Zamiast tego kraj dąży do zagwarantowania realnej produkcji, transferu technologii i rozwoju siły roboczej na swoim terytorium. To podejście ma na celu budowanie prawdziwej suwerenności przemysłowej, która zapewni Rumunii większą niezależność w obszarze obronności.

Rheinmetall kontra Hanwha Aerospace: dwie wizje przemysłowe

W kontekście rumuńskiego programu BWP, kontrast między głównymi propozycjami staje się coraz bardziej widoczny. Firma Rheinmetall zainwestowała już znaczne środki w dedykowany zakład produkcyjny Lynx w Zalaegerszeg na Węgrzech, który został otwarty w 2023 roku. Zakład ten stanowi podstawę działalności firmy w zakresie bojowych wozów piechoty w Europie Środkowej, jednak kluczowe podsystemy, takie jak opancerzenie, zaawansowana optyka i systemy elektroniczne, pozostają rozproszone po Niemczech, Austrii, Słowacji i Czechach. Jak zauważa Defence Industry Europe Rheinmetall ogranicza realną skalę relokacji produkcji do Rumunii. Nawet przy lokalnym udziale, Rumunia prawdopodobnie pozostałaby w łańcuchu dostaw, którego środek ciężkości znajduje się poza jej granicami.

Z kolei Hanwha Aerospace Romania przedstawiła propozycję wyraźnie opartą na przeniesieniu produkcji do Rumunii. Firma zobowiązała się do osiągnięcia do 80% lokalizacji w kraju, przekraczając tym samym progi bezpieczeństwa. Produkcja, integracja i testy mają być prowadzone w rumuńskich zakładach przez rumuńskich pracowników. Hanwha podkreśla, że ​​ta lokalizacja oznacza autentyczną produkcję krajową, znaczący transfer technologii i rozwój wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, w pełni realizowany w Rumunii. Ten poziom rzeczywistej lokalizacji w kraju zapewniłby solidne i trwałe podstawy dla rumuńskiej bazy przemysłu obronnego w przyszłości.

Program SAFE pozwala, by Rumunia mógł kupić uzbrojenie w Republice Korei. Kluczowe jest tu minimum 65% wartości komponentów / systemów musi pochodzić z firm z UE lub z krajów, które mają podpisane z UE partnerstwo w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności (Security and Defence Partnership). A maksymalnie 35% wartości może pochodzić od dostawców z państw trzecich (w tym Republiki Korei, USA, Japonii, Wielkiej Brytanii itp.). Korea Południowa podpisała z Unią Europejską Security and Defence Partnership w listopadzie 2024 r., więc formalnie kwalifikuje się do tej puli 35%.

Hanwha Aerospace: budowanie "w Rumunii, dla Rumunii, z Rumunią"

Centralnym elementem propozycji Hanwha Aerospace jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Dâmbovița. Ma on nie tylko wspierać produkcję bojowych wozów piechoty, ale także służyć jako szersze centrum systemów lądowych. W zakładzie planowana jest produkcja samobieżnych haubic K9, które zostały już zamówione przez Rumunię, a także potencjalnie bojowych wozów piechoty i innych zaawansowanych systemów obronnych, takich jak bezzałogowe pojazdy lądowe. Transfer technologii obejmowałby produkcję kadłuba, integrację układu napędowego, architekturę elektroniczną, zapewnienie jakości i testowanie systemów. Te możliwości umożliwiłyby Rumunii niezależne utrzymanie i rozwój platform w dłuższej perspektywie.

Hanwha ściśle współpracuje również z Elmet, rumuńską spółką zależną Elbitu, aby znacząco zwiększyć poziom lokalizacji wież w kraju i zaangażowanie rumuńskiego przemysłu. Ponadto firma prowadzi rozmowy z Plasan, izraelskim specjalistą w dziedzinie systemów opancerzenia i ochrony, w celu rozszerzenia transferu procesów produkcyjnych i pogłębienia lokalizacji technologii opancerzenia w Rumunii.

Według informacji rumuńskich mediów Rumunia przeznacza 2,98 mld euro z pożyczek SAFE na gąsienicowe bojowe wozy piechoty, z których zostanie zakupionych 198 nowych pojazdów. Sądzi się, że prawdopodobnie koreańska oferta AS21 Redback zostaje praktycznie wykluczona z zakupu. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem wydaje się zatem niemiecki Rheinmetall KF41 Lynx. Co prawda krążyły już pogłoski o jego wyborze, ale oficjalni przedstawiciele Rumunii zdementowali ten fakt.