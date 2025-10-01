Miliardy na czołgi. Rumunia planuje zakupu ponad 200 nowych czołgów

Rumunia stoi przed wyzwaniem zastąpienia przestarzałego parku pancernego. Obecnie rumuńskie siły lądowe dysponują około 250-300 czołgami, głównie modelem TR-85M1 "Bizonul" – zmodernizowaną wersją radzieckiego T-55 z lat 70. XX wieku. Ten pojazd, wyposażony w 100-milimetrową armatę A-308, zachowuje analogowe systemy, co ogranicza jego skuteczność w nowoczesnych konfliktach. Liczba aktywnych TR-85M1 szacowana jest na 227-249 sztuk z planami stopniowego wycofywania.

30 września 2025 Ministerstwo Obrony Rumunii wystąpiło do parlamentu o pozwolenie na uruchomienie procedur przetargowych w ramach programu zakupu czołgów, obejmującego etap I (faza 2) oraz etap II. Etap I (faza 2), o wartości szacowanej na 458,20 mln USD zakłada wyposażenie batalionu pancernego w czołgi Abrams M1A2 SEPv3. Program obejmuje zakup karabinów maszynowych, amunicji, części zamiennych, sprzętu do symulacji, a także usługi wsparcia technicznego, transportu i szkoleń.

W 2023 roku podpisano umowę z USA na zakup 54 czołgów M1A2 SEPv3 Abrams z zapasów armii amerykańskiej. Transakcja opiewała na 1,07 mld USD i obejmowała także 12 pojazdów wsparcia: 4 wozy zabezpieczenia technicznego M88A2, 4 mosty M1110, 4 pojazdy inżynieryjne M1150. Dostawy planowane są do 2028 roku.

Z kolei etap II, wyceniany na 6488,34 mln EUR (bez VAT), przewiduje zakup 216 czołgów oraz 76 dodatkowych pojazdów specjalistycznych zbudowanych na tym samym podwoziu. Dodatkowo planuje się pozyskanie wsparcia logistycznego oraz specjalistycznego sprzętu szkoleniowego. W ramach tej fazy przewidziano również współpracę technologiczną i przemysłową, która umożliwi produkcję oraz serwisowanie czołgów i ich komponentów w Rumunii.

DefenseRomania poinformował, że władze planują „znaczną lokalizację produkcji sprzętu w kraju”, obejmującą więcej niż tylko montaż. Oczekuje się, że komponenty, takie jak kadłuby pancerne i systemy celownicze, w tym elementy związane z uzbrojeniem, będą produkowane w kraju, aby wzmocnić rumuńską bazę przemysłową.

Według doniesień medialnych Rumunia rozważała wiele opcji jeśli chodzi o kolejne czołgi, w tym czołgi Leopard 2A8 i koreańskie czołgi K2 Panther. Koreańska firma Hyundai podobno złożyła „najbardziej otwartą ofertę” dotyczącą transferu technologii i integracji przemysłowej, a jej K2 Panther został uznany za „wysoki poziom planowanej integracji przemysłowej”. Według doniesień ministerstwa obrony, Rumunia zamierza rozpocząć realizację nowych nabytków jeszcze w tym roku.

W sierpniu tego roku południowokoreański portal MBC News informował, że po udanych testach czołgu K2 w Rumunii istnieje duża szansa na złożenie znaczącego zamówienia. W 2022 roku rumuńskie Ministerstwo Obrony podpisało umowę o współpracy obronnej z firmą Hyundai Rotem, producentem czołgów K2. W marcu 2024 roku czołg K2 został wysłany do Rumunii na testy.