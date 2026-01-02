Mapa wojny bez złudzeń. DeepState ujawnia, ile terytorium Ukraina straciła od 2023 roku

DeepState ujawnia, ile terytorium Ukraina straciła na rzecz Rosji od 2023 roku, podkreślając narastającą okupację.

Od 2023 roku Ukraina straciła 7463 km kwadratowych, co stanowi 1,23% jej powierzchni, a obecnie 19,24% kraju jest pod kontrolą Rosji.

Największe straty odnotowano w obwodach ługańskim (99,6% okupacji) i donieckim (78,1%), gdzie sytuacja jest krytyczna.

Rosyjska ekspansja w poszczególnych obwodach

Analiza DeepState ujawnia szczegółowy obraz okupacji w różnych regionach Ukrainy. W obwodzie dniepropietrowskim Rosjanie kontrolują 0,6% jego powierzchni, a w obwodzie sumskim 1%. Największe straty w 2025 roku poniósł obwód doniecki, gdzie okupowano 10,6% jego terytorium. W obwodzie charkowskim Rosja zajmuje 4,7% obszaru, a w 2025 roku przejęła dodatkowe 1,3%. Sytuacja jest znacznie bardziej krytyczna w obwodach południowych i wschodnich:

Obwód chersoński: Rosjanie kontrolują 72% powierzchni regionu.

Obwód zaporoski: Pod okupacją znajduje się 74,8% obszaru, z czego 2,1% zostało zajęte w 2025 roku.

Obwód doniecki: 78,1% obwodu jest pod kontrolą rosyjską.

Obwód ługański: Niemal cały obwód, bo aż 99,6%, znajduje się pod okupacją.

Całkowity obszar okupowany i kontekst historyczny

Całkowita powierzchnia Ukrainy wynosi około 603 700 km kwadratowych. W 2014 roku Rosja zaanektowała Krym, który od tego czasu jest w 100% okupowany. DeepState podkreśla, że rok 2025 był jednym z najtrudniejszych dla ukraińskich sił zbrojnych. Mimo to, w dłuższej perspektywie tempo postępów przeciwnika pozostaje ograniczone. Eksperci zaznaczają, że suche liczby nie oddają pełnego obrazu wojny, ponieważ za każdym kilometrem kwadratowym kryją się zniszczone miasta, infrastruktura oraz straty wśród ludności.

DeepState - źródło informacji o froncie

DeepState to interaktywna mapa, która powstała 24 lutego 2022 roku, w dniu inwazji, i jest regularnie aktualizowana. Dane do mapy pochodzą z otwartych źródeł, zdjęć satelitarnych oraz potwierdzonych informacji z terenu. DeepStateMap.Live stała się najpopularniejszą cyfrową mapą wojny rosyjsko-ukraińskiej, odnotowując średnio 900 tys. wyświetleń dziennie w sierpniu 2025 roku. Autorzy mapy, Roman Pohorily i Rusłan Mykula, opóźniają aktualizacje w sytuacjach, gdy mogłoby to zagrozić ukraińskim pozycjom.