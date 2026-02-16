CSWOT szkoli przyszłych oficerów. Wysadzanie, miny i IED na poligonie w Toruniu

W dniach 9-13 lutego w Toruniu, Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej (CSWOT) przeprowadziło praktyczne szkolenie saperskie dla podchorążych Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia.

Szkolenie obejmowało pracę z materiałami wybuchowymi, rozpoznanie saperskie, przeciwdziałanie improwizowanym materiałom wybuchowym oraz pracę z minami przeciwpancernymi.

Celem szkolenia było zdobycie przez przyszłych oficerów praktycznej wiedzy i umiejętności w pracy saperskiej, w tym samodzielne wykonywanie zadań z użyciem materiałów wybuchowych.

Na co dzień Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej realizuje ponad 40 różnorodnych kursów i szkoleń skierowanych dla żołnierzy WOT oraz wojsk operacyjnych z terenu całego kraju. Kursanci w czasie zajęć zdobywają wiedzę z zakresu specjalistycznej obsługi nowoczesnego sprzętu wojskowego, przywództwa oraz nabywają umiejętności instruktorskie.

Praktyka zamiast teorii dla przyszłych oficerów

Jedną z dziedzin prowadzonego w CSWOT szkolenia jest także prowadzenie praktycznych zajęć z podchorążymi Akademii Wojsk Lądowych, którzy w ramach studium Oficerskiego oraz kursów specjalistycznych mają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy oraz doświadczenia.

Realizowane w minionym tygodniu szkolenie saperskie obejmowało zasady pracy z materiałami wybuchowymi, przygotowywanie zapalników lontowych oraz wysadzanie, podstawy rozpoznania saperskiego oraz przeciwdziałania improwizowanym materiałom wybuchowym, czy też pracę z minami przeciwpancernymi.

W czasie prowadzonego szkolenia przyszli oficerowie nie tylko poznawali tajniki pracy saperów ale przede wszystkim zajęcia pozwoliły im samodzielną pracę z materiałami wybuchowymi oraz przećwiczenie różnorodnych procedur wykorzystywanych na polu walki.

Na podstawie materiałów prasowych CSWOT