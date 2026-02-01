CSWOT inauguruje rok szkoleniowy w nowej siedzibie. Jakie wyzwania czekają Wojska Obrony Terytorialnej?

Inauguracja roku szkoleniowego w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Grudziądzu to przełomowy moment dla jednostki. Nowy kompleks wojskowy przy ul. Jagiełły 11 zapewnia nowoczesne warunki do realizacji intensywnych programów szkoleniowych. Płk Marcin Piwowarczyk, komendant CSWOT, podkreślił znaczenie tej zmiany, mówiąc:

„Rozpoczynamy nowy rok szkoleniowy z jasno określonymi celami. Kluczowe znaczenie ma dla nas dalszy rozwój i doskonalenie kadry szkoleniowej oraz uruchamianie nowych kursów i form szkolenia. Nowa infrastruktura stwarza bardzo dobre warunki do realizacji tych zadań na najwyższym poziomie”.

Rozwój zdolności szkoleniowych od 2018 roku

Od 2018 roku CSWOT im. kpt. Eugeniusza Konopackiego ps. „Trzaska” konsekwentnie rozwija swoje zdolności szkoleniowe, stając się kluczowym ośrodkiem przygotowania żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej oraz żołnierzy zawodowych. Misją centrum jest szkolenie dowódców, instruktorów i specjalistów w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej, a także prowadzenie kursów doskonalących dla istniejącej kadry. W nadchodzącym roku płk Marcin Piwowarczyk wskazał na priorytet, jakim jest systematyczne podnoszenie kompetencji instruktorów, co jest fundamentem efektywnego przekazywania wiedzy i umiejętności nowym pokoleniom żołnierzy.

Bogata oferta szkoleń w nowym roku

W roku szkoleniowym 2026 Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej planuje przeprowadzenie ponad 50 edycji różnorodnych szkoleń, kursów instruktorskich i specjalistycznych. Wśród nich znajdą się zaawansowane programy, takie jak szkolenia z obsługi granatnika Carl Gustaf, przeciwpancernego pocisku kierowanego Javelin oraz systemu amunicji krążącej Warmate. Te specjalistyczne kursy są odpowiedzią na współczesne potrzeby pola walki i mają na celu zapewnienie żołnierzom WOT dostępu do najnowocześniejszych technologii i taktyk. Rozszerzenie oferty szkoleniowej oraz szkolenie przyszłych oficerów Wojsk Obrony Terytorialnej w nowej lokalizacji w Grudziądzu stanowi znaczący impuls dla całego systemu obronnego kraju, wzmacniając potencjał kadry odpowiedzialnej za przygotowanie przyszłych pokoleń obrońców.