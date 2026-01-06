Ważny rok dla Centrum Szkolenia WOT. Przeprowadzka, nowe szkolenia i 1500 żołnierzy

Rok zmian w Centrum Szkolenia WOT

"Miniony rok był bardzo dynamicznym okresem rozwoju Centrum Szkolenia WOT jak i wielu czekających jednostkę zmian. Wraz z nowym rokiem CSWOT rozpoczyna swoją działalność w nowej lokalizacji w Grudziądzu. Zmiany te związane są z planami dalszego rozwoju naszej placówki, a także utworzeniem nowych kierunków szkoleń i kursów" - powiedział płk Marcin Piwowarczyk, komendant Centrum Szkolenia WOT.

Nowa, grudziądzka lokalizacja Centrum Szkolenia WOT związana jest między innymi z działaniami związanymi z rozwojem nowych kierunków szkoleń oraz planowanym przyszłym szkoleniem podchorążych. W Toruniu natomiast cały czas zostaje Ośrodek Szkolenia CSWOT, w którym realizowane będą wszystkie szkolenia kinetyczne związane z koniecznością dostępu do toruńskiego poligonu oraz lektorat języków obcych. To właśnie w nim w raz z rozpoczęciem nowego roku wystartuje skierowany do Terytorialsów z terenu całego kraju kurs języka rosyjskiego drugiego poziomu.

80 edycji kursów i ponad 1500 przeszkolonych żołnierzy

W minionym 2025 roku żołnierze Centrum Szkolenia WOT zorganizowali i przeprowadzili 80 edycji różnorodnych kursów i szkoleń, w których udział wzięło ponad 1500 Terytorialsów z różnych Brygad WOT z terenu całego kraju. To właśnie m.in. w CSWOT odbyły się także pierwsze szkolenia z wykorzystania nowoczesnych granatników Carl Gustaf, a w czasie ćwiczenia pn. „Ognista Burza” żołnierze Centrum Szkolenia WOT zrealizowali pierwsze w Polsce bojowe strzelanie z wykorzystaniem tych granatników.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej, która zajmuje się przygotowaniem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jak i jednostek operacyjnych do funkcji dowódczych, instruktorskich oraz specjalistów w zakresie wykorzystywania nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia.

Na podstawie informacji prasowej CSWOT