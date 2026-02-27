Francuski lotniskowiec na Bałtyku. Historyczne wejście „Charles de Gaulle" do Malmö

Lotniskowiec w Malmö: demonstracja bandery i sygnał dla regionu

Misja pk. „La Fayette 26" zakłada (m.in.) ćwiczenie zdolności interoperacyjnych z sojusznikami NATO, w tym manewry na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku i na Bałtyku. Wizyta w Malmö, jest pierwszym cumowaniem francuskiego lotniskowca w Szwecji (państwie członkowskim Sojuszu od 2024 roku). Służy (m. in.) dyplomacji morskiej i promocji francuskich technologii okrętowych, np. fregat FDI. Obecność Francji w regionie – nasilona od 2022 roku – odpowiada wzrostowi napięć po agresji Rosji na Ukrainę, jak również licznym incydentom na akwenie.

Zawinięcie jednostki do portu w Malmö – w konsekwencji – przyciągnęło tłumy, powodując (m.in.) zamknięcia dróg.

„Charles de Gaulle" należy do lotniskowców określanych jako ciężki lotniskowiec atomowy (CVN – z napędem jądrowym). Typ ten, nazwany na cześć generała Charlesa de Gaulle’a, liczy jedną jednostkę, wyróżniającą się dwoma reaktorami K15 o mocy 150 MW każdy. Wyróżnik R91 wskazuje na rolę flagową we francuskiej Marine Nationale; okręt przenosi do 40 samolotów Rafale-M, śmigłowce NH90 oraz E-2C Hawkeye, z katapultami C13-3 i pokładem lotniczym o powierzchni 12 tys. m².

Długość 261,5 m (na pokładzie lotniczym), szerokość 64,4 m i wyporność pełna 42,5 tys. ton sytuują go wśród największych jednostek nawodnych. Zanurzenie maksymalne 10,5 m i prędkość 27 węzłów wymagają precyzyjnej nawigacji na płyciznach Bałtyku (średnia głębokość 55 m), z systemem stabilizacji SATRAP redukującym przechyły do 0,5°. Przejście przez Cieśninę Öresund, szerokość ok. 4 km, odbyło się przed zapowiadanymi sztormami, z wyznaczonymi strefami bezpieczeństwa.

Le porte-avions Charles de Gaulle a accosté à Malmö pour sa première escale en Suède dans le cadre de la mission du groupe aéronaval LA FAYETTE 26.🇫🇷🤝🇸🇪 https://t.co/GrFtct6AWf pic.twitter.com/T7Vg584Da5— French Carrier Strike Group (@French_CSG) February 26, 2026

Incydent w Öresund

Szwedzki okręt marynarki wojennej wykrył - 24 lutego 2026 roku - bezzałogowy statek powietrzny (podejrzewany o rosyjskie pochodzenie), w odległości około 13 km od pozycji lotniskowca „Charles de Gaulle" w Cieśninie Öresund. Jednostka uruchomiła systemy WRE (walki radio-elektronicznej), przerywając łączność z operatorem i unieszkodliwiając podejrzany obiekt.

Minister obrony Szwecji Pål Jonson określił działanie bezzałogowca jako prawdopodobne naruszenie szwedzkiej przestrzeni powietrznej i element prowokacji wpisującej się w hybrydowe działania Rosji wobec NATO. Francuski sztab generalny potwierdził obecność obiektu bezzałogowego w odległości wynoszącej ok. 10 km od jednostki oraz podkreślił znaczenie szwedzkich sił w systemie osłony grupy. Incydent wpisuje się w szerszą serię zdarzeń z udziałem rosyjskich bezzałogowych statków latających na Bałtyku, które mają na celu testowanie procedur i reakcji sojuszu.

📍 Mer Baltique | Manœuvres aériennes 🇧🇪🤝🇫🇷 au cœur de l'exercice de l'@OTAN_FR #STEADFASTDART ✈️ Vols conjoints et ravitaillement par un A330-MRTT 🇫🇷 de chasseurs 🇧🇪🇫🇷 dont des Rafale Marine du groupe aérien embarqué sur le porte-avions et mise en situation de 'Close air… pic.twitter.com/2hVJPgnSKV— Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 23, 2026

Największy od czasów "Iowy"

„Charles de Gaulle" jest najprawdopodobniej największym okrętem na Bałtyku od wizyty pancernika USS "Iowa" (BB-61, wyporność 57 tys. ton) podczas manewrów pk. "BALTOPS" w 1995 roku. "Iowa" - będący ostatnim aktywnym amerykańskim pancernikiem swojego typu, wszedł wówczas na Bałtyk w ramach demonstracji morskiej sprawności Sojuszu.

Parametry techniczne „Charles de Gaulle" (R91)

Wyporność pełna: 42 500 tonDługość: 261,5 m (pokład lotniczy)Szerokość: 64,4 m (pokład), 31,5 m (w linii wodnej)Zanurzenie: 9,5–10,5 mNapęd: 2 reaktory K15 PWR, turbiny parowe 83 000 KMPrędkość: 27 węzłówZałoga: 1950 (okręt + grupa lotnicza)Lotnictwo: do 40 samolotów (Rafale-M, E-2C, NH90), 2 katapultyUzbrojenie: 32 Aster-15 SAM, 12 Mistral SAM, 4× 12,7 mm