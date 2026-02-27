Lista programów SAFE ujawniona. Priorytetem najnowsze technologie

Podczas konferencji prasowej Cezary Tomczyk podkreślił, że program SAFE jest owocem polskich starań i negocjacji prowadzonych w ramach prezydencji w UE. Jak zaznaczył, Polska nie tylko zainicjowała program, ale jest również jego głównym beneficjentem.

"Program SAFE jest wyrazem siły i pozycji Polski w Unii Europejskiej. Polski pomysł w czasie polskiej prezydencji, polskie wykonanie, bo to my jako prezydencja prowadziliśmy negocjacje z naszymi partnerami, które zakończyły się w rekordowo krótkim czasie, i polskie korzyści, bo to Polska jest największym beneficjentem programu SAFE" - mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu ds. SAFE.

​​Z unijnego mechanizmu o wartości 150 miliardów euro do Polski ma trafić jedna trzecia środków. Jak podkreślono, według szacunków Agencji Uzbrojenia aż 89% funduszy zostanie wydane w kraju. "89% z tych środków szacujemy, że zostanie wydane w polskich zakładach zbrojeniowych. Tylko 11% planujemy wydać poza granicami Polski, głównie na sprzęt, do produkcji którego nie mamy zdolności na terenie Polski" - wyjaśnił sekretarz stanu.

Kluczowe programy i projekty w ramach SAFE

Przedstawiony Narodowy Plan Inwestycji Obronnych obejmuje szerokie spektrum projektów - od fortyfikacji na wschodniej granicy, przez systemy bezzałogowe, po zaawansowane technologie kosmiczne i cyberbezpieczeństwo. Poniżej znajduje się lista kluczowych zadań, które będą realizowane w ramach programu.

1. Tarcza Wschód

To największy projekt w ramach SAFE, którego budżet wzrósł czterokrotnie do 10 miliardów euro. Ma na celu militarne zabezpieczenie wschodniej i północnej granicy Polski. "Tarcza Wschód, projekt, który jest szczególnie bliski mojemu sercu, jest największym projektem, który realizuje polski rząd w tej chwili. Pan premier Donald Tusk powiedział o 10 miliardach euro. I to nie jest przejęzyczenie" - podkreślił Cezary Tomczyk.

Projekty w ramach Tarczy Wschód obejmują:

System antydronowy SAN: 18 baterii rozlokowanych wzdłuż granicy.

Miniaturowe BSP typu FLYEYE oraz bezzałogowy system poszukiwawczo-uderzeniowy.

Pojazdy minowania narzutowego BAOBAB: „W ciągu 48 godzin dzięki systemom BAOBAB będziemy w stanie zabezpieczyć całą granicę Rzeczpospolitej na północy i na wschodzie Polski”.

Środki minersko-zaporowe: przygotowanie setek tysięcy min do użycia w razie zagrożenia.

Systemy rozpoznania: radary pola walki, systemy rozpoznania elektronicznego ELINT.

Wyposażenie indywidualne: hełmy, kamizelki kuloodporne i karabinki GROT polskiej produkcji.

2. Systemy bezzałogowe i antydronowe

Program kładzie ogromny nacisk na dronizację pola walki oraz zdolności do zwalczania bezzałogowców. Flagowym projektem jest tu system SAN.

"System SAN stał się absolutnie okrętem flagowym. To są elementy, które składają się na największy i najnowocześniejszy w Europie system antydronowy, którego koszt szacujemy na około 15 miliardów złotych. Nie ma takiego systemu dzisiaj w europejskim NATO" - zaznaczył wiceminister.

Projekty w ramach tej kategorii obejmują:

Dronowe moduły uderzeniowe i inteligentne systemy kierowane do rażenia celów.

System antydronowy SAN, w którego skład wchodzą m.in. armata SA-35, karabin maszynowy WLKM 12,7 mm („potwór z Tarnowa”), drony kamikadze, radary i wozy walki elektronicznej.

3. Pojazdy opancerzone i artyleria

W tej kategorii niemal wszystkie zakupy mają być realizowane w polskich zakładach, co podkreślono jako dowód wysokich zdolności krajowego przemysłu.

"Myślę, że ten slajd i następny świetnie pokazują, że są takie kategorie, w których zakupy dokonujemy tylko w Polsce. Cały ten slajd oznaczony jest na biało-czerwono. Takie zdolności ma polski przemysł zbrojeniowy" - wskazano podczas prezentacji.

Projekty w ramach tej kategorii obejmują:

Moduły ogniowe 120 mm RAK oraz dywizjonowe moduły ogniowe Regina KRAB.

Bojowe wozy piechoty Borsuk.

Kołowe transportery opancerzone Rosomak oraz wozy ewakuacji medycznej i rozpoznawcze na jego podwoziu.

Amunicja artyleryjska 155 mm: budowa trzech fabryk uzbrojenia w Kraśniku, Pionkach i Bydgoszczy.

4. Obrona przeciwlotnicza

W obszarze obrony przeciwlotniczej planowane są:

Przenośne zestawy przeciwlotnicze Piorun, będące polskim hitem eksportowym.

Wielofunkcyjne radary kierowania ogniem SINA.

Mobilne węzły łączności oraz pakiety logistyczne i szkoleniowe.

5. Siły powietrzne i zasoby kosmiczne

Program zakłada pozyskanie zdolności, które w poprzednich latach zostały zaniechane, a także inwestycje w technologie kosmiczne.

Samoloty MRTT (tankowce powietrzne): „To jest projekt, który zapewni naszym myśliwcom, wszystkim naszym myśliwcom, możliwość tankowania w powietrzu”.

Satelita geostacjonarny: „Zdolność absolutnie topowa z punktu widzenia sił zbrojnych, czyli satelita, który zawsze jest nad Polską, który zapewni nam bezpieczną łączność nawet w najtrudniejszych warunkach, absolutnie suwerenną i absolutnie polską”.

​6. Cyberbezpieczeństwo, AI i walka elektroniczna

W ramach tej części programu przewidziano:

Postkwantowe szyfratory IP nowej generacji.

Infrastruktura techniczna na potrzeby implementacji sztucznej inteligencji.

Mobilne laboratoria cyberbezpieczeństwa.

7. Bezpieczny Bałtyk

W obszarze bezpieczeństwa morskiego zaplanowano:

Zakup okrętu Ratownik.

Zakup okrętu Hydrograf.

Pozyskanie nowoczesnych niszczycieli min.

8. Mobilność wojskowa

Na mobilność wojskową przeznaczonych zostanie 9 miliardów złotych na infrastrukturę drogową i kolejową, kluczową dla manewrów wojskowych. Obejmuje to m.in. połączenia z Czechami, Litwą i Niemcami.

Garda: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o mitach na temat SAFE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

9. Projekty dla MSWiA (Policja, Straż Graniczna, SOP)

Ponad 7 miliardów złotych zostanie przeznaczone na wzmocnienie służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Polska Policja (ponad 3 miliardy złotych): m.in. bezzałogowce, pistolety maszynowe i systemy antydronowe.

Straż Graniczna: systemy do zwalczania BSP, ochrona infrastruktury krytycznej oraz nowoczesne śmigłowce wielozadaniowe.

Służba Ochrony Państwa: sprzęt pirotechniczny, systemy detekcji zagrożeń i wyposażenie osobiste.

Na zakończenie prezentacji Cezary Tomczyk podkreślił, że realizacja programu jest kluczowa dla odstraszania potencjalnego agresora i zapewnienia bezpieczeństwa Polsce. Jego wdrożenie zależy teraz od decyzji Sejmu i prezydenta.