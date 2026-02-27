Centrum Weterana i WIM prowadzą program "Kiedyś zbroja – dziś profilaktyka" dla weteranów.

Prawie 40 weteranów skorzystało z badań profilaktycznych, wykładów i zajęć psychologicznych.

Wydarzenie to forma podziękowania za służbę i okazja do integracji. Sprawdź, jakie dalsze plany mają organizatorzy!

Program profilaktyczny „Kiedyś zbroja – dziś profilaktyka” w Centrum Weterana

Prawie 40 weteranów uczestniczyło w trzeciej edycji programu profilaktycznego „Kiedyś zbroja – dziś profilaktyka” w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie. Program jest istotnym elementem szerokiego projektu wsparcia zdrowia weteranów – Misja Zdrowie.

Ta akcja – „Zbroja kiedyś”, która chroniła, oraz „Profilaktyka dziś” – jest najlepszą odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata – podkreślił Stanisław Wziątek, podsekretarz stanu w MON, podczas uroczystego otwarcia spotkania.

Wziątek podziękował gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorzowi Gielerakowi, dyrektorowi Wojskowego Instytutu Medycznego oraz ppłk dr Katarzynie Rzadkowskiej, dyrektor Centrum Weterana – za przygotowanie i prowadzenie tak ważnego projektu oraz zaangażowanie w dbanie o zdrowie weteranów.

Jak informuje Centrum Weterana, podczas ostatniej edycji programu weterani skorzystali z kompleksowych badań i działań profilaktycznych obejmujących m.in. badania laboratoryjne, konsultacje urologiczne z badaniami przeprowadzone przez ppłk dr n. med. Agnieszkę Grabińską oraz mjr. lek. Patryka Uciechowskiego. Uczestnicy mogli wysłuchać również wykładu edukacyjnego z zakresu schorzeń, higieny i profilaktyki układu moczowo-płciowego, a także odbyli aktywizujące zajęcia psychologiczne przeprowadzone przez Iwonę Wiśniewską, psycholog z Centrum Weterana.

Ppłk Rzadkowska: W ten sposób dziękujemy za ich służbę poza granicami kraju

Ten rok jest wyjątkowy, w tym roku bardzo mocno skupiamy się na zdrowiu weteranów. Stawiamy na mocną współpracę z Centrum Leczenia Weterana WIM i na to, by stworzyć kompleksową ofertę w zakresie profilaktyki zdrowia dla weteranów - mówi ppłk dr Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana. - Dotychczas realizowaliśmy badania z zakresu wsparcia ginekologicznego i mammograficznego dla kobiet, a także urologicznego dla mężczyzn. Teraz będziemy tę ofertę poszerzać, przed nami badania znamion, diagnostyka w zakresie badań pneumologicznych, a także prewencja w obszarze reumatologicznym oraz kardiologicznym. Chcemy zapewnić weteranom prostą i szybką możliwość wykonania badań i zadbania o zdrowie – w ten sposób dziękujemy za ich służbę poza granicami kraju. To prosty gest troski, mogący mieć realny wpływ na ich życie - podkreśla ppłk Rzadkowska.

Program „Kiedyś zbroja – dziś profilaktyka” to coś więcej niż diagnostyka

Spotkanie i badania, które zostały wykonane w ramach programu „Kiedyś zbroja – dziś profilaktyka” to coś więcej niż diagnostyka. To możliwość budowania świadomej postawy dbania o zdrowie wśród mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej po 40. roku życia. To także okazja do wspólnego spotkania, integracji środowiska weteranów oraz wzajemnego wsparcia.

Centrum Leczenia Weterana WIM to miejsce stworzone z myślą o weteranach i dla weteranów. Staramy się dbać o nich i o ich zdrowie, dlatego wszelkie tego typu projekty realizujemy z ogromnym zaangażowaniem i troską - mówi płk dr n. med. Jarosław Świstak, specjalista neurolog, Kierownik Centrum Leczenia Weterana. - Wierzę, że profilaktyka to 90 proc. sukcesu – jest to bardzo ważny element dbania o zdrowie. Weterani to szczególna grupa, to osoby, które podjęły niesamowite wyzwanie, były gotowe służyć Ojczyźnie i dbać o jej bezpieczeństwo poza granicami kraju i właśnie dlatego zasługują na to, by teraz wyjątkowo o nich zadbać – podkreśla płk Świstak.

Misja Zdrowie - wspólna inicjatywa Centrum Weterana oraz Centrum Leczenia Weterana WIM

Warto dodać, że program „Kiedyś zbroja - dziś profilaktyka” to jeden z elementów wchodzących w skład kompleksowego projektu Misja Zdrowie – projektu realizowanego od 2025 r., będącego wyrazem troski o weteranów. Jak podaje Centrum Weterana, Misja Zdrowie jest wynikiem wspólnej inicjatywy i współpracy Centrum Weterana oraz Centrum Leczenia Weterana Wojskowego Instytutu Medycznego.

W ramach zaprojektowanych i realizowanych działań obie instytucje pragną pokazywać, że zdrowie weteranów jest równie ważne, jak służba, którą pełnili przez lata dla państwa polskiego. Uczestnicy projektu Misja Zdrowie mogą skorzystać z:

badań diagnostycznych,

warsztatów tematycznych,

wykładów edukacyjnych,

indywidualnych konsultacji.

Sześć edycji projektu, ponad 120 weteranów przebadanych

Dodajmy, że dotychczas zrealizowano sześć edycji projektu (dwie były skierowane do mężczyzn i cztery do kobiet), w których uczestniczyło ponad 120 weteranów. Prawie 10 proc. uczestników wymaga dalszego nadzoru medycznego. W najbliższych miesiącach planowane jest rozszerzenie Misji Zdrowie o kolejne obszary i specjalizacje m.in.:

kardiologię,

reumatologię,

pulmonologię,

okulistykę

oraz dermatologię.