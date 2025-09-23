Medycy z Hajnówki w pogotowiu. Jak WIM-PIB szkoli ich na wypadek zagrożenia

Sytuacja przygraniczna stawia przed Szpitalem w Hajnówce coraz większe wyzwania. Do placówki trafiają pacjenci w stanie nagłego zagrożenia życia, wymagający natychmiastowej i wysoko specjalistycznej pomocy. W odpowiedzi na te potrzeby, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy (WIM-PIB), jako instytucja referencyjna, objął szpital swoją opieką. Celem jest wspieranie lokalnych placówek medycznych w przygotowaniu do radzenia sobie z trudnymi przypadkami, wykorzystując bogate doświadczenia zdobyte w Centrum Urazowym WIM-PIB oraz podczas misji wojskowych.

„Naszym obowiązkiem jako instytucji referencyjnej jest wspieranie lokalnych szpitali w przygotowaniu do takich wyzwań, wykorzystując doświadczenia zdobyte w Centrum Urazowym WIM-PIB i podczas misji wojskowych” – podkreśla Dyrektor Instytutu. Ta współpraca ma kluczowe znaczenie dla podniesienia gotowości medycznej regionu.

Specjalistyczne szkolenia dla medyków: Damage Control Resuscitation i Surgery

Oddział Symulacji Medycznej WIM-PIB zorganizował cykl specjalistycznych kursów, obejmujących Damage Control Resuscitation (DCR) i Damage Control Surgery (DCS). Program szkoleń został opracowany z zastosowaniem metody Design Thinking, co pozwoliło na precyzyjne dopasowanie go do rzeczywistych potrzeb Szpitala w Hajnówce. Kluczową rolę w przygotowaniu programu odegrał dr Tomasz Musiuk, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Szpitala w Hajnówce, oraz cały personel placówki. Dzięki temu scenariusze ćwiczeń odzwierciedlały sytuacje, z jakimi medycy z Hajnówki mogą spotkać się w codziennej praktyce.

Gen. Gielerak WIM – Konferencja Medyczna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W kursach wzięli udział lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, którzy podczas intensywnych zajęć uczyli się:

Tamowania masywnych krwotoków,

Udrażniania dróg oddechowych,

Stosowania zaawansowanych metod resuscytacji,

Szybkich interwencji chirurgicznych pozwalających pacjentowi przeżyć do czasu pełnego leczenia.

Symulacje medyczne były prowadzone przez doświadczonych specjalistów WIM-PIB z dziedziny ratownictwa, chirurgii i anestezjologii. Są to eksperci, którzy na co dzień ratują życie w najtrudniejszych warunkach, co gwarantowało najwyższą jakość przekazywanej wiedzy i umiejętności.

Ocena szkoleń i dalsze plany: Rozwój medycyny ratunkowej

Przeprowadzone szkolenia zostały poddane szczegółowej ewaluacji. Zarówno testy wiedzy, jak i kwestionariusze samooceny jednoznacznie wykazały wyraźny wzrost kompetencji wśród uczestników. Personel Szpitala w Hajnówce bardzo pozytywnie ocenił kursy, podkreślając ich praktyczny charakter, profesjonalizm i niezwykłą potrzebę.