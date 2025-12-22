Bank Pekao S.A. z ofertą kredytu mieszkaniowego dla pracowników służb mundurowych

Żołnierz to prestiżowy zawód z misją, który daje unikalne umiejętności i możliwości. Armia szuka kandydatów i szczególnie ostrzy sobie zęby na wyspecjalizowanych fachowców (np. IT, medyków). Wojsko daje stabilne zatrudnienie, czyli to, o czym wielu młodych ludzi może tylko pomarzyć, zwłaszcza, że praca wiąże się z satysfakcjonującą pensją. Kariera w polskiej armii jest więc kuszącą propozycją.

Dla wojskowych specjalna oferta kredytu hipotecznego

Ze względu na wciąż rosnące koszty nieruchomości, wielu osobom coraz trudniej jest zrealizować marzenie o własnym mieszkaniu czy domu. Aby jednak realizacja marzeń była możliwa, Bank Pekao S.A. przygotował ofertę specjalną kredytu hipotecznego dla służb mundurowych – Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kredyt można wziąć nawet na 30 lat i sfinansować nim do 80% wartości domu, mieszkania lub działki. Pierwszą ratę można wpłacić dopiero po 3 miesiącach, a tę chwilę oddechu w spłacie, można przeznaczyć, np. na spokojne urządzenie się.

Warunki cenowe kredytu: RRSO 6,18% marża 1,50%, prowizja 0%. Kredytobiorca może wybrać kredyt z oprocentowaniem stałym w początkowym okresie kredytowania (60 miesięcznych rat) wraz z możliwością przedłużenia na kolejny okres na wniosek kredytobiorcy, na warunkach uzgodnionych w momencie przedłużania okresu obowiązywania stałej stopy. Co ważne, okresowo stałe oprocentowanie w tej ofercie zostało obniżone o 0,3 p.p. ¹ w stosunku do standardowej oferty banku.

Dlaczego Bank Pekao S.A.?

Bank od lat jest doceniany za swoją ofertę skierowaną do osób szukających finansowania. W 2025 roku zdobył nagrodę w rankingu „Złoty Bankier” za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, którym można zrealizować swoje marzenia i plany związane z budową domu jednorodzinnego lub letniskowego bądź zakupem mieszkania, jego remontem, jak również przekształceniem nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Bank Pekao S.A. jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Obsługuje blisko 7 mln klientów i posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu, wypłaconego jednorazowo wynosi 6,18% wyliczona przy założeniach: całkowita kwota kredytu 401 550,15 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 23 lata (276 miesięcznych rat), wniesiony wkład własny: 30,18% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji, okresowo stałe oprocentowanie na 5 lat - 5,51% w stosunku rocznym, a następnie oprocentowanie zmienne 5,80% w stosunku rocznym (WIBOR 1M i marża 1,50%), przy założeniu, że na Twój rachunek w banku w każdym miesiącu zapewnisz wpływy min. 3 000 zł z: wynagrodzenia z umowy o pracę, emerytury, renty, dochodów z innych źródeł, rata kapitałowo-odsetkowa - 2 619,91 zł, całkowita kwota do zapłaty - 743 549,86 zł, całkowity koszt kredytu - 341 999,71 zł przy uwzględnieniu: odsetki 326 110,19 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia kredytobiorców 7 892,87 zł (za pierwsze 4 lata), ubezpieczenia przedmiotu obciążonego hipoteką od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty banku w imieniu PZU S.A. 327,55 zł (za 12 miesięcy), opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku bankowego 4,00 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości 440,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od hipoteki 19,00 zł. Kalkulacja na dzień 10.12.2025 r., na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowe zabezpieczenia: hipoteka i przelew praw z umowy ubezpieczenia przedmiotu hipoteki w okresie kredytowania.

Stała stopa procentowa niesie ryzyko, że wysokość raty w okresie jej obowiązywania może być okresowo wyższa niż przy oprocentowaniu zmiennym. Zmienna stopa procentowa wiąże się z ryzykiem jej wzrostu, co spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Wskaźnik referencyjny WIBOR 1M jest opracowywany i publikowany przez administratora GPW Benchmark S.A. i dostępny na www.gpwbenchmark.pl.

Bank udziela kredytu po analizie i ocenie zdolności kredytowej.

¹ Obniżka o 0,3 p.p. w stosunku do wysokości stopy oprocentowania ogłaszanej w Komunikacie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. w sprawie wysokości stóp procentowych stanowiących podstawę oprocentowania kredytów i pożyczek dla osób fizycznych w Banku Pekao S.A. Obniżka ustalana w odniesieniu do okresowo stałej stopy procentowej dla klientów spełniających warunki (kwota kredytu ponad 500 000 zł, posiadanie Konta Świat Premium z miesięcznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia z umowy o pracę, emerytury, renty i dochodów z innych źródeł w wysokości 10.000,00 zł, karty debetowej, aplikacji PeoPay lub serwisu internetowego Pekao24 na moment zawierania umowy kredytu), LTV do 80% wartości nieruchomości, z ubezpieczeniem CPI oraz z oprocentowaniem stałym w początkowym okresie (60 miesięcznych rat).