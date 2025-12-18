Szwedzki okręt dla Polski jeszcze przed A26. Prasa w Sztokholmie mówi o trudnym kompromisie

Szwecja przekaże Polsce swój okręt podwodny HMS Soedermanland przed dostawą nowszych jednostek A26.

Decyzja ta, choć budzi obawy w Szwecji, jest krokiem w kierunku zacieśnienia współpracy obronnej na Bałtyku.

Jakie korzyści strategiczne wynikają z tej wymiany i co to oznacza dla modernizacji polskiej Marynarki Wojennej?

Szwedzki okręt podwodny dla Polski: Detale porozumienia

W środę, 17 grudnia 2025 r. ministrowie obrony Szwecji i Polski podpisali memorandum, które szczegółowo określa liczbę i terminy dostaw okrętów podwodnych. Zgodnie z nim, Szwecja zobowiązała się do przekazania Polsce trzech nowych okrętów podwodnych klasy A26 Blekinge. Zanim jednak to nastąpi, w 2027 r. Polska otrzyma HMS Soedermanland, najstarszy z czterech szwedzkich okrętów podwodnych, zbudowany w 1988 r. i później modernizowany.

Jak podaje serwis gazety „Dagens Nyheter”, ta decyzja budzi obawy w Szwecji o tymczasowe zmniejszenie potencjału obronnego na Bałtyku. „Tracimy część zasobów, ale będziemy współpracować z Polakami na Bałtyku” - zauważył dziennik.

Współpraca na Bałtyku: Zyski strategiczne dla obu stron

Johan Granholm, wykładowca Szwedzkiego Uniwersytetu Obronnego, cytowany przez „Dagens Nyheter”, wyraził zrozumienie dla decyzji o przekazaniu okrętu. Podkreślił, że choć Szwecja zmniejszy swój potencjał do trzech okrętów podwodnych, to oba kraje mierzą się z podobnymi wyzwaniami na południowym Bałtyku. Ekspert zaznaczył, że Polska i Szwecja są sojusznikami w NATO, a Rosja stanowi dla nich wspólne zagrożenie. W ocenie Granholma można spodziewać się zacieśnienia współpracy szwedzko-polskiej na wielu płaszczyznach, w tym na poziomie dowództwa.

Granholm wyjaśnił, że decyzja Polski o wcześniejszym pozyskaniu HMS Soedermanland jest uzasadniona, ponieważ „wiele aspektów konstrukcyjnych i systemowych (tej jednostki) jest takich samych, jak w przypadku nowych okrętów podwodnych”. Pozwoli to polskim marynarzom na wcześniejsze zapoznanie się z technologią i systemami, które będą wykorzystywane w nowszych jednostkach.

Submarine HMS Södermanland was launched at @Saab s shipyard in Karlskrona after modifications, capability enhancements and extensive overhaul. Soon the Swedish Navy will have an additional operational advanced submarine to keep the seaways open and safe. pic.twitter.com/gGXlludTH7— Ovidiu Muca 🇪🇺 (@OvidiuMuca) June 27, 2024

Nowe okręty A26 Blekinge: Kiedy trafią do Polski?

Pierwszy z trzech okrętów A26 Blekinge dla Polski ma być gotowy w 2030 r. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych stoczni Saab-Kockums oraz produkcji części podzespołów w Polsce. Obecnie w zakładzie w Karlskronie powstają dwa okręty podwodne tej samej klasy dla szwedzkiej marynarki wojennej.

Polska Marynarka Wojenna dysponuje aktualnie jedynie przestarzałym okrętem ORP „Orzeł”, zbudowanym w 1985 r. w ZSRR, co podkreśla pilną potrzebę modernizacji floty podwodnej.

Podpisane memorandum jest ważnym krokiem w procesie zakupu okrętów podwodnych. Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, określił możliwy termin zawarcia właściwej umowy wykonawczej na drugi kwartał przyszłego roku.

Szwedzka oferta obejmuje dostawę trzech okrętów A26 Blekinge, produkowanych przez stocznię Saab-Kockums. Jednostki te charakteryzują się modułową konstrukcją, napędem diesel-elektrycznym oraz modułem napędu niezależnego od powietrza atmosferycznego (AIP), znacząco zwiększającym ich zdolność do długotrwałego przebywania w zanurzeniu. Podstawowe uzbrojenie okrętów to wyrzutnie torped kalibru 533 mm oraz dok, umożliwiający wodowanie podwodnych bezzałogowców i skryte przemieszczanie żołnierzy wojsk specjalnych.