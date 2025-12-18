Historyczny moment. 37. Dywizjon OP w pełni gotowy do obrony kraju z systemami Patriot

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej OP, uczestniczył w wydarzeniu dotyczącym osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej 37 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej do włączenia w narodowy oraz sojuszniczy system obrony powietrznej. W uroczystości wziął także udział m.in. ambasador USA w Polsce Thomas Rose.

Jak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz:

"To jest historyczny moment. Przed chwilą odebrałem meldunek o pełnej gotowości systemu Patriot w 37. Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej, który tymi bateriami zarządza. To jest realizacja programu Wisła – zintegrowanej obrony powietrznej państwa polskiego: przeciwrakietowej, przeciwlotniczej i przeciwdronowej".

Jak mówił dalej:

"To jest moment, na który wszyscy czekaliśmy od wielu, wielu lat – prowadząc analizy, później podpisując kontrakty i realizując program Wisła, czyli obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową średniego zasięgu. Mamy zintegrowany program obrony. Składa się on z wielowarstwowej, zintegrowanej obrony powietrznej państwa polskiego".

Jak podkreślił szef MON:

"Budujemy zintegrowaną obronę powietrzną, bo inna być nie może. Dzisiaj bardzo dużo rozmawiamy o dronach i przeciwdziałaniu dronom, które naruszają przestrzeń powietrzną. Ale nie można zapominać o rakietach balistycznych i manewrujących oraz o siłach powietrznych, które mogą zagrozić i przeciwko którym musimy skierować wszystkie dostępne środki i siły (...) Przed nami kolejne fazy programu Wisła. Integrujemy je w ramach systemu IBCS, czyli systemu – mózgu dowodzenia – który spina efektory i sensory. Najpierw są radary, które odbierają dane, następnie ich przekazanie, podjęcie odpowiedniej decyzji i wskazanie, które wyrzutnie mają zadziałać: czy wyrzutnie w ramach programu Wisła – czyli wyrzutnie Patriot – czy inne systemy, w tym w ramach programu F-35.".

Ambasador USA w Polsce Thomas Rose podczas ogłoszenia osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej systemu „Wisła”, zaznaczył, że dzięki osiągnięciu pełnej gotowości operacyjnej polskiego systemu obrony powietrznej Warszawa „staje się pierwszym miastem na świecie w pełni chronionym przez zintegrowany system dowodzenia obroną przeciwlotniczą”. Ma to być - w jego przekonaniu - krok widoczny dla świata, który widzą zarówno przyjaciele, jak i wrogowie Polski.

"Nikt nie będzie mógł zadzierać już z Polską. A jeżeli tak zrobi, to będzie oznaczało głupotę" - podkreślił Rose.

Ambasador USA powiedział ponadto, że „Polska nie może ulegać złudzeniom”. "Rzeczywistość jest zbyt bliska Polski, aby Polska pozwalała sobie na myślenie życzeniowe"- stwierdził.

Osiągnięcie przez cały 37. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej pełnej gotowości operacyjnej (Full Operational Capability) jest zwieńczeniem procesu wdrażania pierwszej fazy programu Wisła. W grudniu br. dywizjon został sprawdzony pod względem wyszkolenia bojowego do realizacji zdań w ramach operacyjnego przeznaczenia. Podczas treningu zostały sprawdzone systemy walki w obszarze dowodzenia i rażenia.

Realizacja programu Wisła zapewnia Siłom Zbrojnym RP zdolności stanowiące odpowiedź na zagrożenia współczesnego pola walki. Nie tylko umożliwia prowadzenie zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej wyznaczonych obiektów infrastruktury krytycznej przed środkami napadu powietrznego takich jak rakiet balistycznych, rakiet manewrujących, statków bezpilotowych oraz lotnictwa, ale również przekłada się na interoperacyjność z innymi armiami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Program Wisła

Powstanie laboratorium do badań symulacyjnych pocisków rakietowych jest bezpośrednim następstwem umowy o realizacji zobowiązań offsetowych, podpisanej 26 marca 2019 roku w ramach pierwszej fazy programu Wisła. Lockheed Martin zawarł wówczas umowy z pięcioma spółkami konsorcjum PGZ-Wisła: PGZ S.A., WZE S.A., WZU S.A., WZL nr 1 Oddział w Dęblinie oraz WZL nr 2.

W ramach tych zobowiązań Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 Oddział w Dęblinie wybudowały halę produkcyjną do instalacji linii produkcyjnych dla obu faz programu Wisła. Obecnie produkowane są tam kontenery startowe pocisków PAC-3 MSE systemu Patriot. Spółka uzyskała również status członka globalnego łańcucha dostaw Lockheed Martin i jest kluczowym dostawcą w programie, posiadając certyfikat rządu Stanów Zjednoczonych i Lockheed Martin na produkcję elementów systemu Patriot PAC-3 MSE.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. rozwinęły nowe kompetencje w zakresie produkcji i projektowania, uzyskując pełną gotowość do realizacji zamówień dla II fazy programu Wisła w obszarze podsystemów ELES i J-Box, wykorzystywanych w wyrzutniach M903 systemu Patriot. Dodatkowo, trwają prace nad uruchomieniem linii produkcyjnej komponentów ACS (attitude control section) i ACM (attitude control motors) rakiety PAC-3 MSE, co otwiera drogę do produkcji seryjnej na dużą skalę.

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. produkują wysoko wyspecjalizowane wiązki kablowe do wyrzutni Patriot oraz pracują nad sterownikiem podgrzewacza (HCU), który kontroluje dystrybucję prądu elektrycznego do elementów grzejnych w kontenerach startowych.

Bydgoskie Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. zakończyły wszystkie trzy projekty realizowane w ramach I fazy programu Wisła, obejmujące transfer technologii, przekazanie wyposażenia i szkolenia w zakresie serwisowania komponentów samolotów F-16 i C-130.

Wszystkie te działania potwierdzają efektywną współpracę między spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej a Lockheed Martin, umożliwiając polskiemu przemysłowi obronnemu zdobycie nowych kompetencji i dołączenie do grona certyfikowanych dostawców w międzynarodowym sektorze zbrojeniowym.

Program Wisła to polski program modernizacyjny, mający na celu wyposażenie Wojska Polskiego w zintegrowany system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu (do 100 km), oparty na amerykańskim systemie Patriot. Program realizowany jest w dwóch fazach: pierwsza, sfinalizowana w 2018 roku za 16,6 mld zł, obejmuje zakup dwóch baterii MIM-104F Patriot PAC-3+ wraz z systemem zarządzania polem walki IBCS, co uczyniło Polskę 15. krajem-użytkownikiem tego systemu; druga faza, uruchomiona w 2023 roku, zakłada pozyskanie sześciu kolejnych baterii (12 jednostek ogniowych) z nowymi radarami LTAMDS i pociskami PAC-3 MSE za ponad 60 mld zł, z polskim offsetem w wysokości ok. 950 mln zł, w tym produkcją komponentów przez spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej (np. PIT-RADWAR, Wojskowe Zakłady Elektroniczne).

System ma zwalczać rakiety balistyczne krótkiego zasięgu, pociski manewrujące, samoloty, integrując się z innymi elementami wielowarstwowej obrony powietrznej Polski, takimi jak programy Narew czy Pilica+. W 2024 roku podpisano umowy na wsparcie logistyczne i szkoleniowe za ok. 2 mld USD, a dostawy pierwszej fazy są już realizowane, z planowanym pełnym wdrożeniem do 2028 roku.