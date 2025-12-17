Przed nami kolejna dekada produkcji KTO Rosomak. PGZ przedłużył licencję do roku 2034

W obecności wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w siedzibie PGZ została przedłużona do 2034 roku umowa licencyjna z firmą Patria na produkcję zmodyfikowanego podwozia transportera Patria AMV, który stanowi bazę dla pojazdu KTO Rosomak. Ważną zmianą w tej umowie ma być m.in. rozszerzenie możliwości eksportowych, co jest ważne ze względu na dobrą ocenę, jaką polski pojazd zyskał po użyciu bojowym m.in. w Afganistanie czy na Ukrainie. Jak powiedział w czasie podpisania umowy wicepremier: "Przecinam wszelkie spekulacje. KTO Rosomak pozostaje pierwszym wyborem dla Sił Zbrojnych RP. Tak było i będzie".

Umowa dotyczy przedłużenia licencji i stanowi przedłużenie i rozszerzenie obecnej umowy licencyjnej, która wygasa z końcem 2028 roku. Dlatego nowy dokument obejmuje lata 2029-2034, a serwis do 2064 i zwiększenie możliwości produkcji do 100 egzemplarzy rocznie. Poza tym umowa rozszerza możliwości eksportu i modernizacji.

Jak wyjaśnia wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąk - „Umowa dotyczy przedłużenia licencji na prawo do produkcji i bardzo przedłuża nam prawa, co jest może nawet ważniejsze, o kilkadziesiąt lat przedłuża prawa do MRO, czyli do serwisowania, naprawy i wsparcia eksploatacji. Uelastycznia też wiele zapisów dotyczących prawa do modernizacji oraz eksportu”. Według słów prezesa PGZ Adama Leszkiewicza, zamówienia na kolejne Rosomaki będą kontynuowane, według planów MON. Potwierdził to także wicepremier Kosiniak-Kamysz, mówiąc: "Przecinam wszelkie spekulacje. KTO Rosomak pozostaje pierwszym wyborem dla Sił Zbrojnych RP. Tak było i będzie".

Jest to istotne, gdyż polski pojazd znacznie odbiega od innych wariantow AMV i wprowadzono w nim dziesiątki zmian, dostosowujących KTO Rosomak do specyficznych polskich wymagań. Powstała też wersja wydłużona Rosomak-L, która jest dłuższa o 40 cm i oprócz większej przestrzeni lepiej sprawdza się w połączeniu np. z wieżą bezzałogową ZSSW-30. Podczas ostatniego MSPO zaprezentowano wersję eksportową KTO Rosomak-L ze słowacką wieżą Turra-30 i innym napędem. To jedna z opcji przeznaczonych dla odbiorców szukających wysokich parametrów w rozsądnej cenie.

Rosomak to kołowy transporter opancerzony 8×8, stanowiący podstawowy pojazd bojowy pododdziałów zmotoryzowanych Wojska Polskiego. Konstrukcja wywodzi się z fińskiego Patrii AMV, jednak od lat jest produkowana i rozwijana, dzięki czemu wprowadzono w nim wiele znaczącą poprawiających osiągi zmian. Zmodyfikowano również opancerzenie, w tym odporność na miny. KTO Rosomak jest pojazdem pływającym, ale po dodaniu dodatkowego opancerzenia, które stosowane było np. podczas misji w Afganistanie, traci tę zdolność w zamian za znacznie podniesienie odporności balistycznej. 

Rosomak-L to wydłużona o 40 cm wersja, która zyskała w ten sposób więcej przestrzeni wewnętrznej, zabierając łącznie ośmiu, a nie sześciu żołnierzy desantu. Wzrosła też dopuszczalna masa całkowita do pływania (z 22,5 do 25,5 tony). Takie podejście otwiera nowe perspektywy taktyczne, pozwalając na montaż cięższego uzbrojenia i dodatkowego wyposażenia. Dzięki temu jest Rosomak-L sprawdza się lepiej jako nośnik np. wieży bezzałogowej ZSSW-30 czy moździerza automatycznego RAK. Jego odporność balistyczną można dodatkowo podnieść np. stosując polski pancerz modułowy Pangolin. 

