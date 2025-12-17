Niewidzialne zagrożenie na dnie morza. Polscy żołnierze ruszają na misję, by chronić żeglugę

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, głównym celem polskiego kontyngentu będzie „utrzymywanie bezpieczeństwa żeglugi sojuszniczej przez poszukiwanie, patrolowanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych”. Działania te obejmą przede wszystkim usuwanie arsenału zatopionego podczas obu wojen światowych, który nadal stanowi zagrożenie dla żeglugi. Żołnierze będą również odpowiedzialni za oczyszczanie podejść do portów, akwenów ścieśnionych oraz szlaków żeglugowych z min i innych niebezpiecznych obiektów podwodnych.

Obecność i determinacja Sojuszu Północnoatlantyckiego

Dodatkowo, do zadań PKW należeć będzie „budowanie świadomości operacyjnej przez patrolowanie szlaków oraz prezentację obecności, jedności i determinacji Sojuszu Północnoatlantyckiego”. Polscy żołnierze, wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem, zostaną użyci w celu wzmocnienia sił państw sojuszniczych, co podkreśla zaangażowanie Polski w bezpieczeństwo zbiorowe NATO.

Okręty NATO zacumowały w Szczecinie

Udział Polski w misjach zagranicznych

Decyzje o użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa podejmuje prezydent na wniosek rządu lub premiera. Polska aktywnie uczestniczy w wielu kontyngentach zagranicznych na całym świecie. Polscy żołnierze wzmacniają wschodnią flankę NATO, m.in. w Rumunii i na Łotwie. Są również zaangażowani w misje stabilizacyjne i szkoleniowe w regionach Bliskiego Wschodu, takich jak Irak czy Liban. Biorą także udział w międzynarodowych misjach na Bałkanach, w Kosowie i Bośni i Hercegowinie, a także w patrolowaniu Morza Śródziemnego. Nowa misja na Atlantyku i morzach europejskich jest kolejnym dowodem na aktywne uczestnictwo Polski w utrzymywaniu globalnego bezpieczeństwa.