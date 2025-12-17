Pierwszy F-35A dla Finlandii już gotowy. Kraje skandynawskie będą mieć ponad 200 myśliwców

Prezentacja pierwszego myśliwca F-35A Lightning II dla Fińskich Sił Powietrznych, która odbyła się w zakładach Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie, jest symbolicznym momentem dla fińskiej obronności. Ten zaawansowany samolot wielozadaniowy ma stać się kluczowym elementem systemu obronnego kraju, szczególnie w kontekście długiej granicy z Rosją i zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Jak podkreślił minister obrony Finlandii, Antti Häkkänen, wybór F-35 wynika z potrzeby pozyskania najlepszego możliwego sprzętu.

„Finlandia jest członkiem NATO i pozostaje zdecydowana działać jako wiarygodny strażnik bezpieczeństwa na północnej flance Sojuszu” – powiedział Antti Häkkänen. Dodał również:

„Inwestujemy znaczne środki w rozwój krajowych zdolności przemysłowych w ramach współpracy przemysłowej. Jesteśmy przekonani, że nasze inwestycje oraz wysoko zaawansowany przemysł obronny mogą wnieść wartość do programu F-35 nie tylko na poziomie krajowym, lecz także globalnym.”

Zakup łącznie 64 samolotów F-35A jest największym projektem zbrojeniowym w historii Finlandii, szacowanym na ponad 10 miliardów euro. Maszyny te stopniowo zastąpią używane od lat 90. ubiegłego wieku myśliwce F/A-18 Hornet. Decyzja o zakupie została podjęta w grudniu 2021 roku, jeszcze przed przystąpieniem Finlandii do NATO.

Gen. Nowak: F-35 to wyzwanie dla całej armii

Zwiększona świadomość sytuacyjna i interoperacyjność

Generał major Timo Herranen, dowódca Fińskich Sił Powietrznych, podkreślił, że F-35 zapewni bezkonkurencyjne możliwości w zakresie przeżywalności, siły rażenia i zdolności do współdziałania. „F-35 zapewnia bezkonkurencyjne możliwości we wszystkich tych obszarach i wprowadzi nasze siły zbrojne na zupełnie nowy poziom zdolności obronnych. Z niecierpliwością oczekujemy rozpoczęcia operacji z użyciem F-35 w przyszłym roku” – zaznaczył generał major Timo Herranen.

Program F-35 integruje 20 państw sojuszniczych, w tym 13 krajów europejskich. Myśliwiec jest obecnie w czynnej służbie w 16 formacjach wojskowych na świecie. Dzięki swojej interoperacyjności, fińskie F-35 wzmocnią integrację między różnymi rodzajami Sił Zbrojnych Finlandii, a także umożliwią sieciowe połączenie środków bojowych we wszystkich domenach operacyjnych. To z kolei zwiększy świadomość sytuacyjną Finlandii i jej sojuszników z NATO, co jest kluczowe w obecnym środowisku bezpieczeństwa.

Greg Ulmer, prezes Lockheed Martin Aeronautics, zaznaczył, że „F-35 nieustannie potwierdza zdolność do odstraszania zagrożeń i dominacji w warunkach bojowych. Zapewni Fińskim Siłom Powietrznym decydującą przewagę w ochronie państwa oraz we wzmacnianiu współpracy sojuszniczej w regionie nordyckim i poza nim”. Podkreślił również, że program F-35 stanowi fundament rozbudowanej sieci zintegrowanego odstraszania, wzmacniając współpracę sojuszniczą, potencjał przemysłowy oraz wspólne bezpieczeństwo.

Współpraca przemysłowa i przyszłość floty

Fiński przemysł odgrywa istotną rolę w globalnej sieci dostawców programu F-35, obejmującej ponad 1900 podmiotów. Lockheed Martin nawiązał współpracę z ponad 30 fińskimi przedsiębiorstwami i instytucjami akademickimi, co przyczynia się do transferu zaawansowanych technologii i know-how. Taka współpraca sprzyja innowacyjności i rozwojowi krajowego sektora lotniczo-kosmicznego. Fiński koncern zbrojeniowy Patria będzie zaangażowany w produkcję silników oraz części kadłubów tych maszyn, co dodatkowo wzmocni lokalny przemysł.

Pierwszy samolot zostanie przekazany Fińskim Siłom Powietrznym na początku 2026 roku i trafi do bazy Ebbing Air Force Base w stanie Arkansas, gdzie będzie realizowane szkolenie pilotów F-35A. Pierwsze egzemplarze dotrą do Finlandii w przyszłym roku, a dostawy nowych wielozadaniowych samolotów do Finlandii rozpoczną się w 2026 roku. Finlandia będzie dysponować największą flotą F-35 w północnej Europie, co znacząco wpłynie na równowagę sił w regionie.

Wspólne siły powietrzne Skandynawii

Minister obrony Antti Häkkänen ogłosił w listopadzie w Helsinkach, podczas posiedzenia Nordyckiej Współpracy Obronnej (Nordefco), że po 2030 roku Skandynawia będzie dysponować ponad 200 myśliwcami nowej generacji. W skład Nordefco wchodzą Finlandia, Szwecja, Dania, Norwegia i Islandia. Tworzone wspólne siły powietrzne będą zdolne do prowadzenia wspólnych operacji, co znacząco wzmocni potencjał obronny całego regionu skandynawskiego i północno-wschodniej flanki NATO. Ten zintegrowany system odstraszania ma za zadanie podnieść próg destabilizacji sytuacji w regionie.

„Cały program F-35 i związane z nim zamówienia podniesie fińską obronę powietrzną na nowy poziom” – podsumował szef resortu obrony. Generał Timo Herranen również podkreślił, że dzięki F-35 obrona powietrzna Finlandii zrobi duży krok naprzód, współtworząc system odstraszania dla całego regionu skandynawskiego i północno-wschodniej flanki NATO.