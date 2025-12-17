Pierwszy F-35A dla Finlandii już gotowy. Kraje skandynawskie będą mieć ponad 200 myśliwców

oprac. Piotr Miedziński
2025-12-17 14:00

Finlandia wkracza w nową erę w dziedzinie obronności, wzmacniając swoje zdolności lotnicze dzięki pozyskaniu nowoczesnych myśliwców F-35A Lightning II. Podczas uroczystości w zakładach produkcyjnych koncernu Lockheed Martin zaprezentowano pierwszy egzemplarz samolotu przeznaczony dla Fińskich Sił Powietrznych. Zakup 64 maszyn F-35, największy projekt zbrojeniowy w historii kraju, ma na celu nie tylko zastąpienie wysłużonych F/A-18 Hornet, ale także zintegrowanie fińskich sił zbrojnych i wzmocnienie interoperacyjności z sojusznikami.

Pierwszy F-35A dla Finlandii już gotowy. SKraje skandynawskie będą mieć ponad 200 myśliwców

i

Autor: Lockheed Martin/ Materiały prasowe F-35 Finlandii

Prezentacja pierwszego myśliwca F-35A Lightning II dla Fińskich Sił Powietrznych, która odbyła się w zakładach Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie, jest symbolicznym momentem dla fińskiej obronności. Ten zaawansowany samolot wielozadaniowy ma stać się kluczowym elementem systemu obronnego kraju, szczególnie w kontekście długiej granicy z Rosją i zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Jak podkreślił minister obrony Finlandii, Antti Häkkänen, wybór F-35 wynika z potrzeby pozyskania najlepszego możliwego sprzętu.

„Finlandia jest członkiem NATO i pozostaje zdecydowana działać jako wiarygodny strażnik bezpieczeństwa na północnej flance Sojuszu” – powiedział Antti Häkkänen. Dodał również:

„Inwestujemy znaczne środki w rozwój krajowych zdolności przemysłowych w ramach współpracy przemysłowej. Jesteśmy przekonani, że nasze inwestycje oraz wysoko zaawansowany przemysł obronny mogą wnieść wartość do programu F-35 nie tylko na poziomie krajowym, lecz także globalnym.”

Zakup łącznie 64 samolotów F-35A jest największym projektem zbrojeniowym w historii Finlandii, szacowanym na ponad 10 miliardów euro. Maszyny te stopniowo zastąpią używane od lat 90. ubiegłego wieku myśliwce F/A-18 Hornet. Decyzja o zakupie została podjęta w grudniu 2021 roku, jeszcze przed przystąpieniem Finlandii do NATO.

Gen. Nowak: F-35 to wyzwanie dla całej armii

Zwiększona świadomość sytuacyjna i interoperacyjność

Generał major Timo Herranen, dowódca Fińskich Sił Powietrznych, podkreślił, że F-35 zapewni bezkonkurencyjne możliwości w zakresie przeżywalności, siły rażenia i zdolności do współdziałania. „F-35 zapewnia bezkonkurencyjne możliwości we wszystkich tych obszarach i wprowadzi nasze siły zbrojne na zupełnie nowy poziom zdolności obronnych. Z niecierpliwością oczekujemy rozpoczęcia operacji z użyciem F-35 w przyszłym roku” – zaznaczył generał major Timo Herranen.

Program F-35 integruje 20 państw sojuszniczych, w tym 13 krajów europejskich. Myśliwiec jest obecnie w czynnej służbie w 16 formacjach wojskowych na świecie. Dzięki swojej interoperacyjności, fińskie F-35 wzmocnią integrację między różnymi rodzajami Sił Zbrojnych Finlandii, a także umożliwią sieciowe połączenie środków bojowych we wszystkich domenach operacyjnych. To z kolei zwiększy świadomość sytuacyjną Finlandii i jej sojuszników z NATO, co jest kluczowe w obecnym środowisku bezpieczeństwa.

Greg Ulmer, prezes Lockheed Martin Aeronautics, zaznaczył, że „F-35 nieustannie potwierdza zdolność do odstraszania zagrożeń i dominacji w warunkach bojowych. Zapewni Fińskim Siłom Powietrznym decydującą przewagę w ochronie państwa oraz we wzmacnianiu współpracy sojuszniczej w regionie nordyckim i poza nim”. Podkreślił również, że program F-35 stanowi fundament rozbudowanej sieci zintegrowanego odstraszania, wzmacniając współpracę sojuszniczą, potencjał przemysłowy oraz wspólne bezpieczeństwo.

Polecany artykuł:

Finlandia liderem w kosmosie? NATO powoła forum współpracy satelitarnej, by zwi…

Współpraca przemysłowa i przyszłość floty

Fiński przemysł odgrywa istotną rolę w globalnej sieci dostawców programu F-35, obejmującej ponad 1900 podmiotów. Lockheed Martin nawiązał współpracę z ponad 30 fińskimi przedsiębiorstwami i instytucjami akademickimi, co przyczynia się do transferu zaawansowanych technologii i know-how. Taka współpraca sprzyja innowacyjności i rozwojowi krajowego sektora lotniczo-kosmicznego. Fiński koncern zbrojeniowy Patria będzie zaangażowany w produkcję silników oraz części kadłubów tych maszyn, co dodatkowo wzmocni lokalny przemysł.

Pierwszy samolot zostanie przekazany Fińskim Siłom Powietrznym na początku 2026 roku i trafi do bazy Ebbing Air Force Base w stanie Arkansas, gdzie będzie realizowane szkolenie pilotów F-35A. Pierwsze egzemplarze dotrą do Finlandii w przyszłym roku, a dostawy nowych wielozadaniowych samolotów do Finlandii rozpoczną się w 2026 roku. Finlandia będzie dysponować największą flotą F-35 w północnej Europie, co znacząco wpłynie na równowagę sił w regionie.

Wspólne siły powietrzne Skandynawii

Minister obrony Antti Häkkänen ogłosił w listopadzie w Helsinkach, podczas posiedzenia Nordyckiej Współpracy Obronnej (Nordefco), że po 2030 roku Skandynawia będzie dysponować ponad 200 myśliwcami nowej generacji. W skład Nordefco wchodzą Finlandia, Szwecja, Dania, Norwegia i Islandia. Tworzone wspólne siły powietrzne będą zdolne do prowadzenia wspólnych operacji, co znacząco wzmocni potencjał obronny całego regionu skandynawskiego i północno-wschodniej flanki NATO. Ten zintegrowany system odstraszania ma za zadanie podnieść próg destabilizacji sytuacji w regionie.

„Cały program F-35 i związane z nim zamówienia podniesie fińską obronę powietrzną na nowy poziom” – podsumował szef resortu obrony. Generał Timo Herranen również podkreślił, że dzięki F-35 obrona powietrzna Finlandii zrobi duży krok naprzód, współtworząc system odstraszania dla całego regionu skandynawskiego i północno-wschodniej flanki NATO.

Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LOTNICTWO
F-35
SAMOLOT BOJOWY