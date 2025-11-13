Finlandia liderem w kosmosie? NATO powoła forum współpracy satelitarnej, by zwiększyć bezpieczeństwo

Finlandia proponuje sojusznikom NATO stworzenie wspólnej sieci satelitów obserwacyjnych SAR, aby wzmocnić obronność.

Satelity SAR, rozwijane m.in. przez polsko-fiński start-up Iceye, oferują precyzyjne obrazowanie w każdych warunkach.

Polska również inwestuje w tę technologię, co podkreśla rosnące znaczenie przestrzeni kosmicznej dla bezpieczeństwa regionalnego.

Nowa era bezpieczeństwa w kosmosie: forum współpracy satelitarnej NATO

Podczas pierwszego Forum Arktycznego w Helsinkach, minister obrony Antti Hakkanen podkreślił znaczenie satelitów obserwacyjnych SAR dla wzmocnienia odstraszania i obrony NATO w Europie Północnej. Finlandia zamierza powołać forum współpracy, które zjednoczy sojuszników korzystających z tej technologii.

Satelity SAR, rozwijane przez polsko-fiński start-up Iceye, oferują precyzyjne obrazowanie ziemi niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia, z dokładnością do 25 cm. „Dzięki silnym zdolnościom obserwacyjnym wzmocnimy odstraszanie i obronę NATO w Europie Północnej” - powiedział Antti Hakkanen.

Wzrost znaczenia przestrzeni kosmicznej dla obronności

Radmiła Szekerinska, zastępczyni sekretarza generalnego NATO, zwróciła uwagę na kluczowe znaczenie przestrzeni kosmicznej dla bezpieczeństwa Europy Północnej. Podkreśliła również, że NATO „realistycznie ocenia rosnące możliwości Rosji i Chin w kosmosie”. Z kolei Antti Hakkanen zaznaczył, że „przestrzeń kosmiczna przekształciła się z tradycyjnego obszaru rywalizacji mocarstw i badań naukowych w obszar globalnego biznesu i wpływów gospodarczych”. To spostrzeżenie podkreśla potrzebę strategicznego podejścia do rozwoju zdolności kosmicznych w kontekście obronności.

Polska i Finlandia inwestują w satelity SAR

Finlandia jesienią 2025 r. rozpoczęła wdrażanie narodowego projektu rozwoju zdolności wywiadowczych obserwacyjnych z kosmosu, nabywając trzy satelity SAR od Iceye. Również Polska podpisała umowę na dostawę tych satelitów rozpoznawczych, a pierwsze z nich, przeznaczone do zastosowań wojskowo-cywilnych, mają zostać rozmieszczone na orbicie już w listopadzie.

Jest to efekt umowy podpisanej w maju 2025 r. z Ministerstwem Obrony Narodowej na dostarczenie Siłom Zbrojnym RP trzech satelitów radarowych, w ramach programu MikroSAR. Kontrakt ten uwzględnia opcję zakupu kolejnych trzech satelitów i segmentu naziemnego w ciągu 12 miesięcy. Wartość całego zamówienia wynosi ok. 860 mln zł brutto. Warto przypomnieć, że w realizację kontraktu, jako członek Konsorcjum, zaangażowane są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ich zadaniem jest m.in. budowa mobilnego segmentu naziemnego oraz mobilnej anteny satelitarnej.

Współpraca ta zyskuje na znaczeniu w obliczu ostatnich wydarzeń. W ubiegłym tygodniu Iceye oraz niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall ogłosiły powołanie spółki joint-venture, której celem jest zwiększenie produkcji satelitów SAR. Technologia ta aktywnie wspiera również Ukrainę w jej wojnie obronnej z Rosją, co dodatkowo uwypukla jej strategiczne znaczenie.