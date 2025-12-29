Prezydent Zełenski poinformował o 15-letnich gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, uzgodnionych z Donaldem Trumpem, z nadzieją na ich wydłużenie.

Rozmowy dotyczyły 20-punktowego planu pokojowego, w którym dwie kluczowe kwestie – kontrola terytoriów i Zaporoska Elektrownia Jądrowa – pozostają nierozstrzygnięte.

Ukraina dąży do skutecznych gwarancji bezpieczeństwa, by zapobiec przyszłej agresji i zakończyć stan wojenny.

Jakie są dalsze kroki w negocjacjach i czy uda się osiągnąć trwały pokój?

Rozmowy z Donaldem Trumpem i szczegóły planu pokojowego

Wołodymyr Zełenski ujawnił, że Donald Trump omówił z Władimirem Putinem wszystkie 20 punktów projektu porozumienia o zakończeniu wojny. Prezydent Ukrainy podziękował za to Trumpowi, podkreślając wagę, aby wszyscy uczestnicy rozmów koncentrowali się na tym samym dokumencie.

„Prezydent Trump powiedział mi, że rozmawiał, była długa rozmowa z Putinem. Omówił wszystkie 20 punktów planu, punkt po punkcie. I podziękowałem mu za to. To ważne, żebyśmy wszyscy byli w jednym kontekście i żeby omawiali właśnie ten dokument, a nie jakieś inne dokumenty” - relacjonował Zełenski. Dodał, że Trump przekazał mu, na które z tych punktów Putin jest gotów przystać, jednak Zełenski nie podał szczegółów, zaznaczając: „Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły. Ale powiedziałem prezydentowi, że dla nas jest to bardzo ważne: to nie pierwszy raz, kiedy Putin coś mówi, a robi co innego. Dla nas ważne jest, aby słowa pokrywały się z działaniami”.

Nierozstrzygnięte kwestie i rola gwarancji bezpieczeństwa

Z 20 punktów planu zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, dwie kwestie pozostają nierozstrzygnięte. Dotyczą one kontroli nad terytoriami oraz funkcjonowania Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej w okupowanym mieście Enerhodar w obwodzie zaporoskim.

„Pozostają dwie kwestie: (...) jak będzie funkcjonować Zaporoska Elektrownia Jądrowa oraz kwestia terytoriów. To są dwa punkty, które pozostały właśnie w 20-punktowym dokumencie” - wyjaśnił Zełenski. Zaznaczył, że plan jest gotowy w 90 proc., ponieważ z 20 punktów nie ma porozumienia w dwóch. Jeśli chodzi o gwarancje bezpieczeństwa, Zełenski podkreślił, że „w 100 proc. wszystko jest gotowe, tak jak jest. Omówimy jeszcze szczegóły dotyczące okresu obowiązywania tych gwarancji bezpieczeństwa”.

Prezydent Ukrainy jednoznacznie stwierdził, że bez skutecznych gwarancji bezpieczeństwa wojna z Rosją nie zakończy się, a stan wojenny nie zostanie zniesiony.

„Przede wszystkim wszyscy chcemy, aby wojna się zakończyła, i wtedy zakończy się obowiązywanie stanu wojennego. I tylko w taki sposób. Ale zakończenie stanu wojennego nastąpi w momencie, gdy w Ukrainie pojawią się gwarancje bezpieczeństwa. Bez gwarancji bezpieczeństwa ta wojna realnie się nie zakończy, nie będziemy mogli uznać, że się zakończyła, ponieważ przy takim sąsiedzie może istnieć ryzyko ponownej agresji” - podkreślił.

Monitoring zawieszenia broni i przyszłe spotkania

Wołodymyr Zełenski poinformował, że ewentualny monitoring zawieszenia broni w wojnie z Rosją zapewnią państwa-partnerzy Ukrainy. W tym celu konieczna będzie ich obecność w Ukrainie. „Jest tu jasne zrozumienie: zapewniać go będą nasi partnerzy - techniczny monitoring i obecność” - powiedział Zełenski, dodając, że „będzie to jasno określone, wszystkie te szczegóły znajdą się w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy”.

Zełenski wspomniał również o intensywnych pracach nad organizacją spotkań doradców przywódców krajów partnerskich, które mają odbyć się w styczniu. Po nich planowane jest osobiste spotkanie liderów krajów koalicji chętnych, a następnie ich spotkanie z Donaldem Trumpem. Ostatnim etapem ma być możliwe spotkanie z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej.

„Przede wszystkim chcemy teraz spotkania na poziomie doradców w najbliższych dniach. Rustem Umierow już skontaktował się ze wszystkimi doradcami - amerykańskimi i europejskimi. Chcemy takiego spotkania i myślę, że zrobimy wszystko, aby to spotkanie wreszcie odbyło się w Ukrainie” – zaznaczył prezydent Ukrainy. Podkreślił również, że „jeśli wszystko będzie przebiegać krok po kroku, to po tym odbędzie się już spotkanie w takim czy innym formacie z Rosjanami. Po raz kolejny to podkreślamy: jesteśmy gotowi na odpowiednie formaty, o których już mówiliśmy”.