Droga do pokoju na Ukrainie: krótka czy długa? Po rozmowach na Florydzie

2025-12-28 20:45

– Uważam, że mamy podstawy do zawarcia porozumienia w sprawie Ukrainy korzystnego dla wszystkich - powiedział Trump, witając Zełenskiego przed wejściem do willi Mar-a-Lago. Ocenił przy tym, że rozmowy są w ostatecznej fazie, a jeśli się nie powiodą, walki będą trwać przez długi czas. Odmówił określenia szczegółów gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, lecz zapewnił że będą one „mocne”.

• Czy Putin faktycznie jest „bardzo poważnie” zainteresowany porozumieniem, skoro ataki trwają po obu stronach?

• Czy gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy w ogóle istnieją, skoro „nikt nie wie, co będzie mówiło porozumienie”?

• Na ile realny jest 20-punktowy plan, skoro wymaga referendum i co najmniej 60 dni zawieszenia broni?

• Czy Europa rzeczywiście przejmie na siebie odpowiedzialność za ochronę porozumienia?

• Czy obiecywane „duże korzyści gospodarcze” dla Ukrainy są warunkiem politycznym, czy elementem nacisku?

Według Putina i Trumpa Ukraina powinna podjąć odważną decyzję w sprawie Donbasu

Nim Donald Trump powitał Włodymyra Zełenskiego (w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie), zdążył porozmawiać z Władimirem Putinem. Ocenił tę rozmowę jako „dobrą i produktywną”. Politycy rozmawiali ponad godzinę. Prezydent USA poinformował o tym na swoim portalu Truth Social. Nie ujawnił w tym wpisie szczegółów rozmowy.

Uczynił to doradca Putina Jurij Uszakow. Jak podała agencja Reutersa, rozmowa dotyczyła m.in. przyszłości Donbasu. „Według Putina i Trumpa Ukraina powinna podjąć odważną decyzję w sprawie Donbasu”. Uszakow podkreślił, że Trump i Putin opowiedzieli się za trwałym zakończeniem wojny, bez wcześniejszego zawieszenia broni.

Rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy przeprowadził brytyjski premier Keir Starmer. Rzecznik prasowy Starmera poinformował, że jego szef miał zapewnić Zełenskiego, że Londyn będzie „zaangażowany w osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju”.

Prezydent USA przywitał Zełenskiego w progach swojej posiadłości kilka minut przed 13:00 (czasu lokalnego).

– Uważam, że mamy podstawy do zawarcia porozumienia w sprawie Ukrainy korzystnego dla wszystkich - powiedział Trump, witając Zełenskiego przed wejściem do willi Mar-a-Lago. Ocenił przy tym, że rozmowy są w ostatecznej fazie, a jeśli się nie powiodą, walki będą trwać przez długi czas.

Uznał, że zarówno Ukraina, jak i Rosja chcą pokoju. Potwierdził jednocześnie, że zamierza ponownie odbyć rozmowę z Władimirem Putinem po zakończeniu rozmów z Zełenskim. Poinformował, że wraz z Zełenskim w trakcie spotkania obaj mają połączyć się z europejskimi przywódcami.

Trump odmówił określenia szczegółów gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, lecz zapewnił że będą one „mocne”. Podkreślił, że Wołodymyr Zełenski i prezydent Rosji Władimir Putin chcą zakończyć ten „proceder”.

W przeciwnym razie, jeśli to się nie skończy, umrą miliony ludzi.

„The Guardian” podał w swojej relacji, że Trumpowi w rozmowach ze stroną ukraińską towarzyszą: „sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz obrony Pete Hegseth, szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles, przewodniczący połączonych szefów sztabów generał Dan Caine, wysłannicy (na Ukrainę - Portal Obronny)Jared Kushner i Steve Witkoff oraz zastępca szefa sztabu (olegium Połączonych Szefów Sztabów - Portal Obronny) Stephen Miller”. Brytyjski dziennik podkreślił, że „dziennikarzom podobno pozwolono na krótko wejść do pomieszczenia, po czym zostali nagle wyproszeni”.

W skład delegacji ukraińskiej weszli m.in. główni negocjatorzy Rustem Umierow i Andrij Hnatow, minister gospodarki Ołeksij Sobolew i ambasadorka Ukrainy w USA Ołha Stefaniszyna

Korespondent agencji Ukrinform w depeszy zacytował Trumpa, który stwierdził, że był to najtrudniejszy konflikt, nad jakim kiedykolwiek pracował (dla jegio zakończenia - Portal Obronny). „Rozwiązaliśmy osiem wojen, a ta była najtrudniejsza… ale damy radę”. Napisał również, że prezydent USA wysoko ocenił wysiłki Zełenskiego w procesie pokojowym. „Ten dżentelmen… ciężko pracował, jest bardzo odważny, jego ludzie są bardzo odważni, ale przeżyli coś, co bardzo rzadko zdarza się jakiemukolwiek narodowi”.

A w depeszy kospondenta PAP w USA czytamy...

Trump odpowiadając na pytanie o to, czy ostatnie zmasowane ataki Rosji na Ukrainę dowodzą, że Władimir Putin nie jest poważnie zainteresowany porozumieniem, odparł, że Putin jest „bardzo poważnie” zainteresowany, i zwrócił uwagę, że swoje ataki na Rosję przeprowadza też Ukraina.

Nie mówię tego negatywnie. On (Zełenski) mi o tym nie mówił, ale doszło do kilku eksplozji w różnych częściach Rosji i wygląda na to, że nie wiem, nie sądzę, żeby to był atak z Konga.

Pytany o to, czy podpisze w niedzielę gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, prezydent USA orzekł, że jest to „głupie pytanie”, bo „nikt nie wie, co będzie mówiło porozumienie o bezpieczeństwie”

– To będzie silne porozumienie. A państwa europejskie są w to bardzo zaangażowane. Będą bardzo zaangażowane w ochronę itd. - dodał jednak, chwaląc przy tym postawę Europy

Pytany o to, jakie przesłanie miał do Putina podczas ich rozmowy telefonicznej tuż przed spotkaniem z Zełenskim, Trump odparł, że powiedział rosyjskiemu przywódcy, że „musi zawrzeć porozumienie, bo ginie zbyt wielu ludzi”

Zełenski powiedział, że podczas rozmów będzie omawiana kwestia ustępstw terytorialnych

– Porozmawiamy o 20-punktowym planie, dlatego tu przyjechaliśmy. Jest 20 punktów. 90 proc., nawiasem mówiąc, zostało uzgodnione przez nasze dwa zespoły. Myślę, że wykonali świetną robotę, świetną robotę. I tak, omówimy również te kwestie (terytorialne).

Trump wtrącił wtedy, że Ukraina odniesie z porozumienia duże korzyści gospodarcze.

– Jest wiele do odbudowy, jest dużo bogactw do zdobycia. A oni mają ogromne bogactwa, potencjalnieGłównym przedmiotem rozmów ma być omawiany 20-punktowy plan pokojowy. Mówi on m.in. o potencjalnym utworzeniu na terytoriach okupowanych Ukrainy w Donbasie „wolnych stref gospodarczych”, które stanowiłyby strefę zdemilitaryzowaną.

Zełenski podkreślał jednak, że do finalizacji planu konieczne jest przeprowadzenie referendum oraz co najmniej 60-dniowe zawieszenie broni. Doradca Putina Jurij Uszakow sugerował, że podczas niedzielnej rozmowy Trump zgodził się jednak z Putinem, że zawieszenie broni „prowadzi jedynie do przedłużenia konfliktu”.

