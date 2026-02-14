Rewolucyjny system Coyote zneutralizował rój dronów. Jak działa niekinetyczna broń przyszłości?

System Coyote Block 3 NK został przetestowany przez amerykańską armię, gdzie z powodzeniem zneutralizował roje dronów. Testy potwierdziły sprawność systemu w zakresie startu, lotu, precyzyjnego przechwytywania celów oraz odzyskiwania efektora. Jak podkreśla Tom Laliberty, prezes Land & Air Defense Systems w Raytheon,

„Coyote zapewnia siłom zbrojnym efektywną obronę zarówno przed pojedynczymi dronami, jak i rojami dronów”.

Niekinetyczne podejście i możliwość odzysku

Coyote Block 3 NK to system przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym, który wykorzystuje niekinetyczny ładunek. Takie podejście znacząco ogranicza ryzyko strat ubocznych, co jest niezwykle ważne w rejonach działań. Co więcej, po wykonaniu operacji, pocisk może zostać w łatwy sposób odzyskany i ponownie wykorzystany. Ta cecha, w połączeniu z efektywnością, czyni system ekonomicznym i zrównoważonym rozwiązaniem w długoterminowej perspektywie. Raytheon produkuje zarówno kinetyczne, jak i niekinetyczne warianty systemu Coyote, co pozwala na elastyczne dostosowanie do różnorodnych zagrożeń.

Inwestycje w przyszłość obrony przeciwdronowej

Raytheon aktywnie inwestuje w rozwój i ulepszanie systemu Coyote, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na sprawdzone i przystępne cenowo systemy antydronowe. W ramach amerykańskiego programu LIDS (Low, slow, small-unmanned aircraft Integrated Defeat System), firma otrzymała największy w swojej historii kontrakt w obszarze ochrony przeciwdronowej. Ulepszenia objęły skrócenie czasu potrzebnego na start, zwiększenie prędkości i zasięgu na wyższych pułapach, a także poprawę zdolności do przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym przenoszącym cięższe ładunki na dłuższych dystansach. Tom Laliberty zaznacza:

„Nieustannie inwestujemy w sprawdzone w warunkach bojowych możliwości systemu Coyote, aby zapewnić sojusznikom na całym świecie przystępną cenowo przewagę operacyjną nad zaawansowanymi i ewoluującymi zagrożeniami ze strony bezzałogowców.”

Te działania mają na celu utrzymanie przewagi technologicznej i zapewnienie skutecznej ochrony przed dynamicznie rozwijającymi się zagrożeniami ze strony dronów.

Na podstawie komunikatu prasowego Raytheon