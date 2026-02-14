Rekordowa liczba żołnierzy w kadrze

Reprezentacja Polski na XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie – których gospodarzem jest Mediolan oraz Cortina d’Ampezzo – obejmuje aż 21 żołnierzy Wojska Polskiego. To największa jak dotąd grupa wojskowych sportowców na zimowej olimpiadzie, startująca w siedmiu dyscyplinach – od łyżwiarstwa szybkiego po ski alpinizm. Skład reprezentacji pokazuje, że służba wojskowa i sport wyczynowy mogą się uzupełniać.

Znaczna część tej grupy jest związana z Centralnym Wojskowym Zespołem Sportowym (CWZS) – odpowiedzialnym za rozwój najlepszych żołnierzy‑sportowców. Na co dzień łączą oni etat w jednostce z pełnym reżimem treningowym, zgrupowaniami oraz startami w Pucharach Świata i mistrzostwach świata. Z perspektywy Sił Zbrojnych RP przekłada się to na stałą obecność „ludzi w mundurach” na najbardziej eksponowanych obszarach sportu wyczynowego.

Gwiazdy lodu i stoków – gdzie są największe szanse?

W łyżwiarstwie szybkim trzon wojskowej części kadry stanowi (m.in.) st. szer. spec. Karolina Bosiek, dwukrotna olimpijka z medalami mistrzostw Europy i świata w dorobku. Na średnich dystansach jest to zawodniczka realnie celująca w finały, a przy sprzyjających okolicznościach – w walkę o podium. Uzupełnia ją szer. Damian Żurek, dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata i wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na 500 m, który należy do szerokiego grona faworytów w sprincie.

W short tracku st. szer. Michał Niewiński ma za sobą debiut olimpijski w Pekinie i dobre wyniki na mistrzostwach Europy i świata. To zawodnik, którego można rozpatrywać w kategoriach walki o finały A/B, a w biegach sztafetowych – o miejsce w czołówce. W snowboardzie o najwyższe cele powalczą st. szer. spec. Aleksandra Król‑Waląs, trzykrotna olimpijka i wielokrotna medalistka Pucharu Świata, oraz st. szer. spec. Oskar Kwiatkowski, mistrz świata w slalomie gigancie równoległym. W ich przypadku mówimy o kandydaturach do medali.

Biathlon, biegi i „niszowe” konkurencje z wojskowym DNA

W biathlonie wojskowy akcent jest równie wyraźny. Szer. Konrad Badacz, złoty medalista mistrzostw świata juniorów, wchodzi w dorosły biathlon z potencjałem na miejsca w czołowej „piętnastce”, a w dalszej perspektywie – na walkę o podium w biegach indywidualnych. St. szer. spec. Anna Mąka, startująca na igrzyskach już po raz drugi, może być ważnym ogniwem sztafet, gdzie liczy się powtarzalność i odporność na stres, a nie wyłącznie pojedynczy „strzał” formy.

W biegach narciarskich w oczy rzucają się nazwiska st. szer. spec. Izabeli Marcisz, dwukrotnej mistrzyni świata młodzieżowców, oraz st. szer. Moniki Skinder, srebrnej medalistki mistrzostw świata U23. Marcisz stać na wejście do czołowej „dziesiątki” w swoich koronnych konkurencjach, Skinder w sprintach może powalczyć o finał i miejsce w ścisłej czołówce. Dla wojska to dyscypliny szczególnie ciekawe, bo elementy wysiłku wytrzymałościowego w trudnym terenie, strzelania i poruszania się w warunkach zimowych są blisko tego, co pojawia się w szkoleniu specjalistycznym – od pododdziałów rozpoznawczych po szkolenie górskie.

Na uwagę zasługują też mniej oczywiste dla przeciętnego kibica konkurencje. szer. Martyna Baran debiutuje na igrzyskach w łyżwiarstwie szybkim, co pokazuje, że wojskowy system potrafi wprowadzać do reprezentacji również nowe nazwiska, a nie tylko utrzymywać „uznane marki”. Szer. Klaudia Adamek startuje w bobslejach po wcześniejszych występach w lekkiej atletyce na letnich igrzyskach – to przykład zawodniczki, która potrafi przejść między dyscyplinami, zachowując poziom olimpijski. W ski alpinizmie Polskę reprezentować będzie por. Iwona Januszyk, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski i brązowa medalistka zimowych wojskowych igrzysk CISM; jej specjalność idealnie wpisuje się w wojskowe kompetencje działania w terenie wysokogórskim i zimowym.

Źródło: Centralny Wojskowy Zespół Sportowy